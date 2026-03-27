Home / NEWS / Chiara Petrolini crolla in aula mentre il suo avvocato la descrive come figlia di tutta la comunità

Processo a Chiara Petrolini, l’arringa della difesa e le accuse di omicidio

Nell’udienza del 27 marzo, davanti alla Corte d’Assise di Roma, l’avvocato Nicola Tria ha pronunciato l’arringa difensiva per Chiara Petrolini, 22 anni, imputata per l’omicidio di due neonati e l’occultamento dei corpi.

Secondo l’accusa, i fatti contestati riguardano due gravidanze portate a termine in contesto domestico, senza assistenza medica, con successiva morte dei piccoli e sottrazione dei resti al ritrovamento.

La difesa contesta la qualificazione di omicidio volontario, nega la prova di una nascita in vita in uno dei casi e chiede una lettura centrata su immaturità, fragilità psichica e assenza di premeditazione.

L’esito del processo avrà ricadute rilevanti sul delicato confine tra responsabilità penale individuale, tutela dei minori e presa in carico sociale delle vulnerabilità giovanili.

In sintesi:

La difesa di Chiara Petrolini nega la prova di nascita in vita per uno dei neonati.

nega la prova di nascita in vita per uno dei neonati. L’avvocato Nicola Tria esclude la premeditazione e invoca immaturità e fragilità psichica.

esclude la premeditazione e invoca immaturità e fragilità psichica. Ipotesi difensiva: condotta colposa o, al massimo, dolo eventuale con attenuanti generiche.

L’imputata scoppia a piangere in aula dopo l’arringa, simbolo di forte pressione emotiva.

Le tesi dell’avvocato Tria tra diritto penale e fragilità psichica

Nel suo intervento, l’avvocato Nicola Tria ha costruito la linea difensiva attorno a tre assi: prova scientifica, elemento soggettivo del reato e condizioni psichiche di Chiara Petrolini.

Sul piano fattuale, il legale ha ribadito che *“non vi sia prova che il neonato sia nato vivo”* in uno dei due episodi, richiamando il principio penale secondo cui la responsabilità per omicidio richiede la dimostrazione certa della vita autonoma del neonato.

Sul fronte soggettivo, Tria ha escluso la premeditazione per l’altro caso, proponendo una riqualificazione in termini di condotta colposa o, *“al massimo di un dolo eventuale”*, in cui l’evento mortale non sarebbe stato voluto ma solo accettato come possibile conseguenza di scelte gravemente imprudenti.

La difesa ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, legandole a immaturità, disfunzionamento psichico e fragilità emotiva di una giovane donna descritta come incapace di leggere la gravità delle proprie azioni, più che animata da volontà omicida consapevole.

“Figlia di tutti”: il messaggio sociale dietro il processo Petrolini

La chiusa dell’arringa di Nicola Tria ha assunto un valore simbolico oltre il processo. Definendo Chiara Petrolini *“figlia di tutti”*, il legale ha invitato a non guardare l’imputata *“con uno sguardo emarginante”*, ma come esito di fragilità familiari, sociali e istituzionali non intercettate in tempo.

All’uscita dall’aula, intervistato da *Ore 14*, Tria ha raccontato che Chiara è scoppiata a piangere in udienza: *“Di Chiara non ho mai parlato, è scoppiata a piangere, non so se per le mie parole”*. Un dettaglio che restituisce la dimensione umana di un procedimento ad altissima tensione emotiva.

Il caso riapre il dibattito su prevenzione, accesso ai servizi psicologici e sostegno alle giovani donne in contesti fragili, temi destinati a restare centrali anche oltre la sentenza.

FAQ

Di cosa è accusata esattamente Chiara Petrolini?

Chiara Petrolini è formalmente accusata di omicidio di due neonati e occultamento dei loro corpi, con contestazione dell’omicidio volontario da parte della procura.

Cosa sostiene la difesa sulla nascita dei neonati?

La difesa afferma che non esiste prova certa che almeno uno dei neonati sia nato vivo, condizione necessaria per configurare il reato di omicidio.

Perché l’avvocato parla di dolo eventuale o condotta colposa?

La difesa ritiene assente una volontà diretta di uccidere e propone, al massimo, accettazione del rischio o grave negligenza, chiedendo quindi una diversa qualificazione giuridica.

Quale ruolo ha la fragilità psichica nel processo?

La fragilità psichica è indicata come elemento cardine per ottenere attenuanti generiche, collegando immaturità e disfunzione psichica alla ridotta capacità di valutare le conseguenze.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.