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Escherichia Coli, scatta il richiamo della tagliata di scottona: i lotti da non consumare

Escherichia Coli, scatta il richiamo della tagliata di scottona: i lotti da non consumare

Richiamo alimentare per carne di scottona e uova di Pasqua nocciolate

Il Ministero della Salute ha disposto in Italia il ritiro di alcuni lotti di tagliata di scottona e di uova di Pasqua nocciolate Mennella. I richiami, pubblicati sul portale ministeriale nel 2026, riguardano prodotti già distribuiti nella grande distribuzione e in pasticceria, potenzialmente già nelle case dei consumatori.
Le carni, marchiate Lidl e Dedicarne, sono state segnalate per sospetta non conformità microbiologica, mentre le uova nocciolate, prodotte da Artika Srl per la pasticceria Mennella di Torre del Greco, presentano un errore in etichetta sulla presenza di glutine.

Le autorità sanitarie invitano a non consumare i lotti interessati e a restituirli ai punti vendita per prevenire rischi sanitari, soprattutto per soggetti fragili e persone celiache o allergiche.

In sintesi:

  • Richiamo di lotti di tagliata di scottona marchi Lidl e Dedicarne.
  • Sospetta contaminazione da Escherichia coli STEC nelle carni richiamate.
  • Errore “senza glutine” sulle uova di Pasqua nocciolate Mennella.
  • Restituzione dei prodotti e attenzione massima alle etichette consigliate.

Dettagli sui lotti richiamati e sui rischi per la salute

Il primo provvedimento riguarda tre lotti di tagliata di scottona commercializzati con i marchi della Gdo Lidl e Dedicarne. Il produttore ha parlato di “presunta non conformità di tipo microbiologico”, poi precisata da Coop come possibile contaminazione da Escherichia coli STEC.
Questo ceppo di E.coli è in grado di produrre tossine che possono provocare gastroenteriti, crampi addominali, diarrea anche emorragica e, nei casi più gravi, complicanze renali, soprattutto in bambini, anziani e persone immunodepresse.

La misura è dichiaratamente precauzionale: i consumatori sono invitati a controllare lotto e data di scadenza sulle confezioni, a non consumare la carne eventualmente già acquistata e a riportarla al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

Il secondo richiamo coinvolge le uova di Pasqua nocciolate Mennella, in diversi gusti (latte, fondente, pistacchio) in confezioni da circa 450 grammi. I lotti indicati dal Ministero della Salute sono 057/26, 058/26 e 084/26, con termine minimo di conservazione agosto 2026.

Sulle uova è indicata la dicitura “senza glutine”, ma la presenza possibile di tracce non correttamente dichiarate espone a rischio le persone celiache, intolleranti al glutine o allergiche alle proteine del grano. Per gli altri consumatori non sono segnalati pericoli specifici, ma resta raccomandata un’accurata lettura dell’etichetta.

Controlli, responsabilità e cosa cambierà per i consumatori

I richiami della tagliata di scottona e delle uova nocciolate Mennella confermano il ruolo centrale dei sistemi di tracciabilità e di allerta rapida nel comparto alimentare italiano.
Interventi tempestivi su contaminazioni sospette e errori di etichettatura riducono l’esposizione a rischi sanitari e rafforzano la fiducia dei cittadini nella filiera.

Nei prossimi mesi è prevedibile un ulteriore irrigidimento dei controlli su etichette, allergeni e igiene degli stabilimenti, con responsabilità crescenti per produttori e distributori, sia nella grande distribuzione organizzata sia nelle realtà artigianali.

Per i consumatori, l’aspetto cruciale resterà l’attenzione quotidiana a lotti, scadenze e diciture sugli imballaggi, soprattutto in presenza di allergie, intolleranze o condizioni di fragilità, trasformando i casi di richiamo in un’occasione strutturale di educazione alla sicurezza alimentare.

FAQ

Quali prodotti di carne sono stati richiamati dal Ministero della Salute?

Sono stati richiamati tre lotti di tagliata di scottona commercializzati con i marchi Lidl e Dedicarne, per sospetta non conformità microbiologica.

Che cos’è l’Escherichia coli STEC e quali sintomi può causare?

È un ceppo di E.coli produttore di tossine Shiga; può causare diarrea, anche emorragica, dolori addominali, febbre e, nei casi gravi, complicanze renali.

Quali lotti di uova di Pasqua Mennella sono interessati dal richiamo?

Sono coinvolti i lotti 057/26, 058/26 e 084/26 di uova nocciolate da 450 g, con TMC agosto 2026.

Cosa devo fare se ho acquistato uno dei prodotti richiamati?

È necessario non consumare il prodotto, conservare scontrino e confezione, e riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione.

Da quali fonti provengono le informazioni su questi richiami alimentari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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