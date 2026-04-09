Fabrizio Corona perde pubblico in tv e si interroga sul calo

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Perché il podcast Falsissimo di Fabrizio Corona sta rallentando

Il podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, lanciato online nelle scorse settimane, sta registrando un calo di velocità negli ascolti dopo un avvio travolgente.

Le puntate, dedicate ai presunti retroscena del cosiddetto “Sistema Mediaset” e a figure come Alfonso Signorini, avevano inizialmente raggiunto numeri record, con circa 300mila visualizzazioni in mezz’ora.

Ora, però, per toccare la stessa soglia servono circa 12 ore, secondo i dati riportati da TWG, segnalando una possibile saturazione del pubblico.

Le reazioni sui social, in particolare su Instagram, mostrano commenti critici e una crescente stanchezza verso il format di Corona.

Il rallentamento apre interrogativi sulla tenuta nel tempo dei podcast basati esclusivamente su scoop, conflitti mediatici e rivelazioni a forte carica polemica.

In sintesi:

Falsissimo passa da 300mila visualizzazioni in 30 minuti a 12 ore.

passa da 300mila visualizzazioni in 30 minuti a 12 ore. Crescono sui social critiche, saturazione e perdita di interesse del pubblico.

I temi sul “ Sistema Mediaset ” non bastano più a trainare l’hype.

” non bastano più a trainare l’hype. Si apre il nodo della sostenibilità a lungo termine del format di Corona.

I numeri reali del calo e le reazioni del pubblico online

All’esordio, Falsissimo ha capitalizzato la notorietà di Fabrizio Corona e la forza dei contenuti polemici: presunti dossier interni, meccanismi non visibili del mondo televisivo, nomi propri forti come Mediaset e Alfonso Signorini.

Una delle prime puntate ha raggiunto circa 300mila visualizzazioni in mezz’ora, numeri competitivi persino con alcuni prodotti televisivi tradizionali e spinti dalla condivisione massiva su Instagram.

Nell’ultimo episodio, però, la stessa soglia delle 300mila views è stata toccata, secondo TWG, solo dopo le prime 12 ore online: un rallentamento netto nella curva di crescita, pur restando su volumi complessivamente alti.

Sul post Instagram di TWG che segnala il fenomeno, molti utenti parlano di saturazione: *“Ha stancato, farebbe bene ad andare a lavorare come tutti”*, *“Non è tempo di beceri pettegolezzi”*, *“Le persone non sono mica sceme”*.

Segnali chiari di un pubblico che, dopo l’attrazione iniziale per lo scoop, sembra voler prendere le distanze da un racconto percepito come ripetitivo e polarizzante.

Il futuro di Falsissimo tra rischio saturazione e nuove strategie

Il rallentamento di Falsissimo apre un tema strategico: quanto può durare, in termini di attenzione, un format costruito quasi solo su rivelazioni e conflitti personali?

Se la curiosità iniziale si affievolisce, Fabrizio Corona dovrà probabilmente ripensare struttura, temi e ritmo narrativo del podcast, puntando su inchieste più solide o su ospiti capaci di ampliare lo sguardo oltre il “dietro le quinte” televisivo.

Corona in passato ha dimostrato di saper rilanciare l’attenzione con mosse spiazzanti e discutibili ma efficaci dal punto di vista mediatico.

La vera incognita, ora, è se il pubblico vorrà ancora premiare una comunicazione basata sullo scontro permanente o se cercherà contenuti percepiti come più costruttivi e meno saturanti.

FAQ

Quante visualizzazioni ha raggiunto l’ultima puntata di Falsissimo?

L’ultima puntata di Falsissimo ha raggiunto circa 300mila visualizzazioni, ma distribuite nell’arco delle prime 12 ore di pubblicazione.

Perché gli ascolti del podcast di Fabrizio Corona stanno rallentando?

Il rallentamento appare legato a saturazione e perdita di interesse: molti utenti percepiscono i contenuti come ripetitivi, polemici e poco rilevanti rispetto alle proprie priorità.

Il calo di Falsissimo significa che il podcast è in crisi definitiva?

Non necessariamente. Il calo riguarda soprattutto la velocità di crescita; i numeri restano alti, ma il format dovrà evolvere per mantenere l’attenzione.

Cosa dicono i commenti social sul podcast di Fabrizio Corona?

I commenti social evidenziano stanchezza: molti parlano di “pettegolezzi beceri”, invitano Corona a cambiare registro e contestano la centralità del gossip.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Falsissimo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.