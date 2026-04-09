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Equalize, i vip spiati nello scandalo dossier: da Selvaggia Lucarelli a Fabrizio Corona e Christian Vieri

Equalize, i vip spiati nello scandalo dossier: da Selvaggia Lucarelli a Fabrizio Corona e Christian Vieri

Caso Equalize, chi rischia il processo e chi sarebbe stato spiato

La seconda indagine sul caso Equalize, maxi-inchiesta di cyber-spionaggio che scuote politica, finanza e spettacolo italiani, vede al centro l’ex titolare dell’agenzia investigativa, Enrico Pazzali, per il quale la procura ha chiesto il rinvio a giudizio.
L’indagine, condotta dalla magistratura in Italia, è arrivata a un nuovo snodo a inizio 2026, con un secondo filone che conta 81 indagati oltre al primo troncone con 15 nomi.
Secondo l’ipotesi accusatoria, Pazzali sarebbe stato a capo di una rete di cyberspie che avrebbe monitorato, senza titolo, figure di primo piano dell’economia e molti personaggi noti, tra cui Bobo Vieri, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Ricky Tognazzi, Alex Britti, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista Gabriele Parpiglia.

In sintesi:

  • Chiesto il processo per Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia investigativa coinvolta nel caso Equalize.
  • Secondo filone con 81 indagati, inclusi nomi come Leonardo Maria Del Vecchio e Stefano Speroni.
  • Tra gli spiati: Vieri, Lucarelli, Corona, Tognazzi, Bruganelli, Parpiglia, manager e avvocati di primo piano.
  • Equalize al centro di un presunto sistema strutturato di cyber-spionaggio su vip, giornalisti e mondo industriale.

Struttura dell’indagine, profili coinvolti e ipotesi accusatorie

Il procedimento sul caso Equalize è suddiviso in due filoni: nel primo risultano indagati Enrico Pazzali e altre 14 persone; nel secondo compaiono 81 indagati, tra cui figure come Leonardo Maria Del Vecchio, Stefano Speroni e Giacomo Tofru.
L’ipotesi della procura è che Pazzali fosse il vertice operativo di un sistema di cyber-spionaggio capace di raccogliere informazioni sensibili su persone fisiche e realtà economiche, con finalità ancora da chiarire nel dettaglio in sede processuale.
Fra le presunte vittime compaiono numerosi volti noti: il campione olimpico Marcell Jacobs, il manager Paolo Scaroni, il cantautore Alex Britti, l’ex bomber Christian “Bobo” Vieri, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona, la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, il regista Ricky Tognazzi e l’imprenditrice televisiva Sonia Bruganelli.

Nel perimetro degli spiati rientrerebbero anche figure-chiave dell’economia e dell’informazione, come Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, il giornalista Gabriele Parpiglia e l’avvocato Piero Amara, ex legale di Eni. Le contestazioni, ancora da verificare in giudizio, aprono scenari delicati sul rapporto tra investigazione privata, sicurezza dei dati e tutela della privacy di vip e top manager.

Impatto futuro del caso Equalize su privacy e investigazione privata

L’avanzare del procedimento giudiziario sul caso Equalize rischia di diventare un precedente centrale per il settore delle investigazioni private e del cyber-intelligence in Italia.
Una eventuale condanna di Enrico Pazzali e di altri imputati potrebbe accelerare l’introduzione di linee guida più stringenti su tracciamento digitale, utilizzo di hacker e gestione dei data leak a fini investigativi.
Per vip, giornalisti, dirigenti d’azienda e studi legali, il dossier Equalize rappresenta inoltre un campanello d’allarme su vulnerabilità informatiche e culture di sicurezza ancora insufficienti: sarà determinante, nei prossimi mesi, capire come procure, Garante Privacy e autorità regolatorie coordineranno controlli e nuove norme operative.

FAQ

Che cos’è il caso Equalize e cosa viene contestato

Il caso Equalize riguarda una presunta rete di cyber-spionaggio privata, accusata di monitorare illegalmente vip, manager, giornalisti e professionisti sensibili.

Chi è Enrico Pazzali e perché rischia il processo

Enrico Pazzali è l’ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize, accusato di guidare l’organizzazione di cyberspie coinvolta nell’inchiesta.

Quante persone risultano indagate nell’inchiesta Equalize

Sono indagate 15 persone nel primo filone e 81 nel secondo, per un totale complessivo di 96 indagati.

Chi sono i vip indicati come presunte vittime di spionaggio

Tra i presunti spiati compaiono Bobo Vieri, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Ricky Tognazzi e l’imprenditrice Sonia Bruganelli.

Da quali fonti ufficiali è stata ricostruita questa notizia

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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