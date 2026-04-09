Home / NEWS / Equalize, i vip spiati nello scandalo dossier: da Selvaggia Lucarelli a Fabrizio Corona e Christian Vieri

Caso Equalize, chi rischia il processo e chi sarebbe stato spiato

La seconda indagine sul caso Equalize, maxi-inchiesta di cyber-spionaggio che scuote politica, finanza e spettacolo italiani, vede al centro l’ex titolare dell’agenzia investigativa, Enrico Pazzali, per il quale la procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

L’indagine, condotta dalla magistratura in Italia, è arrivata a un nuovo snodo a inizio 2026, con un secondo filone che conta 81 indagati oltre al primo troncone con 15 nomi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Pazzali sarebbe stato a capo di una rete di cyberspie che avrebbe monitorato, senza titolo, figure di primo piano dell’economia e molti personaggi noti, tra cui Bobo Vieri, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Ricky Tognazzi, Alex Britti, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista Gabriele Parpiglia.

In sintesi:

Chiesto il processo per Enrico Pazzali , ex titolare dell’agenzia investigativa coinvolta nel caso Equalize.

, ex titolare dell’agenzia investigativa coinvolta nel caso Equalize. Secondo filone con 81 indagati , inclusi nomi come Leonardo Maria Del Vecchio e Stefano Speroni.

, inclusi nomi come Leonardo Maria Del Vecchio e Stefano Speroni. Tra gli spiati: Vieri , Lucarelli , Corona , Tognazzi , Bruganelli , Parpiglia , manager e avvocati di primo piano.

, , , , , , manager e avvocati di primo piano. Equalize al centro di un presunto sistema strutturato di cyber-spionaggio su vip, giornalisti e mondo industriale.

Struttura dell’indagine, profili coinvolti e ipotesi accusatorie

Il procedimento sul caso Equalize è suddiviso in due filoni: nel primo risultano indagati Enrico Pazzali e altre 14 persone; nel secondo compaiono 81 indagati, tra cui figure come Leonardo Maria Del Vecchio, Stefano Speroni e Giacomo Tofru.

L’ipotesi della procura è che Pazzali fosse il vertice operativo di un sistema di cyber-spionaggio capace di raccogliere informazioni sensibili su persone fisiche e realtà economiche, con finalità ancora da chiarire nel dettaglio in sede processuale.

Fra le presunte vittime compaiono numerosi volti noti: il campione olimpico Marcell Jacobs, il manager Paolo Scaroni, il cantautore Alex Britti, l’ex bomber Christian “Bobo” Vieri, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona, la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, il regista Ricky Tognazzi e l’imprenditrice televisiva Sonia Bruganelli.

Nel perimetro degli spiati rientrerebbero anche figure-chiave dell’economia e dell’informazione, come Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, il giornalista Gabriele Parpiglia e l’avvocato Piero Amara, ex legale di Eni. Le contestazioni, ancora da verificare in giudizio, aprono scenari delicati sul rapporto tra investigazione privata, sicurezza dei dati e tutela della privacy di vip e top manager.

Impatto futuro del caso Equalize su privacy e investigazione privata

L’avanzare del procedimento giudiziario sul caso Equalize rischia di diventare un precedente centrale per il settore delle investigazioni private e del cyber-intelligence in Italia.

Una eventuale condanna di Enrico Pazzali e di altri imputati potrebbe accelerare l’introduzione di linee guida più stringenti su tracciamento digitale, utilizzo di hacker e gestione dei data leak a fini investigativi.

Per vip, giornalisti, dirigenti d’azienda e studi legali, il dossier Equalize rappresenta inoltre un campanello d’allarme su vulnerabilità informatiche e culture di sicurezza ancora insufficienti: sarà determinante, nei prossimi mesi, capire come procure, Garante Privacy e autorità regolatorie coordineranno controlli e nuove norme operative.

FAQ

Che cos’è il caso Equalize e cosa viene contestato

Il caso Equalize riguarda una presunta rete di cyber-spionaggio privata, accusata di monitorare illegalmente vip, manager, giornalisti e professionisti sensibili.

Chi è Enrico Pazzali e perché rischia il processo

Enrico Pazzali è l’ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize, accusato di guidare l’organizzazione di cyberspie coinvolta nell’inchiesta.

Quante persone risultano indagate nell’inchiesta Equalize

Sono indagate 15 persone nel primo filone e 81 nel secondo, per un totale complessivo di 96 indagati.

Chi sono i vip indicati come presunte vittime di spionaggio

Tra i presunti spiati compaiono Bobo Vieri, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Ricky Tognazzi e l’imprenditrice Sonia Bruganelli.

Da quali fonti ufficiali è stata ricostruita questa notizia

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.