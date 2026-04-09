Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi numeri vincenti aggiornati e nuovi jackpot

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Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 9 aprile 2026

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 9 aprile 2026 si sono concluse in serata sulle consuete piattaforme ufficiali e nelle ricevitorie autorizzate.

Le combinazioni sono valide su tutto il territorio nazionale, con verifica immediata tramite scontrino o servizi online certificati.

Il prossimo concorso è in calendario per venerdì 10 aprile 2026, con nuovo montepremi e aggiornamento delle vincite.

In sintesi:

Concluse le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 9 aprile 2026.

Jackpot Superenalotto fissato a 146,7 milioni di euro, in crescita.

Ultimo “6” centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.

Salite a 131 le vincite milionarie complessive del Superenalotto.

Jackpot record e statistiche sulle vincite del Superenalotto

Il jackpot del concorso Superenalotto di oggi raggiunge quota 146,7 milioni di euro, livello che colloca il montepremi tra i più alti attualmente in Europa per i giochi numerici a totalizzatore nazionale.

L’ultima sestina vincente, del valore di 35,4 milioni di euro, è stata realizzata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (provincia di Brescia), attraverso una giocata effettuata in ricevitoria fisica.

Dalla nascita del Superenalotto ad oggi, le vincite milionarie ufficialmente registrate sono complessivamente 131, segno di una distribuzione nel tempo ampia ma statisticamente rara rispetto al numero totale di combinazioni giocate a ogni concorso.

Per ogni estrazione, Sisal e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicano i dati di raccolta, il numero di vincite per fascia e gli importi lordi distribuiti, consultabili sui canali istituzionali.

La conferma dell’esito di gioco resta sempre vincolata allo scontrino fisico o alla ricevuta digitale rilasciata dai sistemi autorizzati.

Eventuali vincite di importo rilevante prevedono procedure dedicate di riscossione, con scadenze temporali precise e necessità di identificazione del vincitore presso punti pagamento abilitati.

Come funzionano i giochi e prossime estrazioni ufficiali

Il Lotto prevede estrazioni su più ruote cittadine, tre volte a settimana, con combinazioni basate su cinque numeri per ogni ruota.

Il 10eLotto è collegato alle estrazioni del Lotto o disponibile in modalità immediata e frequente, con estrazioni ogni pochi minuti sulle piattaforme autorizzate.

Il Superenalotto richiede la scelta di sei numeri su 90, con concorsi ordinariamente programmati tre volte a settimana e pubblicazione immediata della combinazione vincente e del valore del jackpot successivo.

Le giocate possono essere effettuate in ricevitoria, tramite canali online certificati e, dove previsto, tramite app ufficiali, nel rispetto dei limiti di età e delle normative su gioco responsabile.

Per la verifica puntuale dei numeri estratti e delle vincite è sempre raccomandato l’accesso esclusivo ai siti istituzionali e ai partner concessionari autorizzati.

Il concorso di venerdì 10 aprile 2026 aggiornerà automaticamente il montepremi del Superenalotto, che potrebbe superare l’attuale soglia, aumentando l’attenzione degli appassionati e l’interesse delle piattaforme di informazione specializzate.

Prospettive future e attenzione al gioco responsabile

La crescita del jackpot del Superenalotto oltre i 140 milioni di euro alimenta l’interesse del pubblico e aumenta la copertura mediatica sui giochi numerici a totalizzatore.

Parallelamente, le autorità di regolazione e gli operatori ricordano l’importanza del gioco responsabile, con limiti di spesa, strumenti di autoesclusione e informazioni chiare sui rischi di dipendenza.

L’evoluzione tecnologica delle piattaforme autorizzate, unita a controlli sempre più stringenti, porterà nei prossimi mesi a sistemi di verifica e tracciabilità ancora più avanzati, con maggiore tutela per i giocatori e trasparenza sui dati delle estrazioni.

FAQ

Quando ci sarà la prossima estrazione del Superenalotto?

La prossima estrazione del Superenalotto è prevista per venerdì 10 aprile 2026, salvo diverse comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qual è l’attuale valore del jackpot del Superenalotto?

Attualmente il jackpot del Superenalotto ammonta a 146,7 milioni di euro, come comunicato per il concorso di giovedì 9 aprile 2026.

Quando è stato centrato l’ultimo 6 al Superenalotto?

L’ultimo “6” al Superenalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Come verifico una vincita di Lotto, 10eLotto o Superenalotto?

La verifica va effettuata confrontando lo scontrino di gioco con i numeri ufficiali pubblicati da ADM e concessionari autorizzati, online o in ricevitoria.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni di oggi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.