michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Enrica Bonaccorti emoziona Verissimo con la presenza in studio di Verdiana

Enrica Bonaccorti emoziona Verissimo con la presenza in studio di Verdiana

Verissimo ricorda Enrica Bonaccorti con la figlia Verdiana in studio

Oggi a Verissimo, dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, il talk condotto da Silvia Toffanin celebra la memoria di Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a 76 anni per un tumore al pancreas.
In studio sarà ospite la figlia Verdiana, da sempre accanto alla madre nel percorso umano e clinico affrontato tra chemio, controlli e speranze di operabilità.

La trasmissione ripercorre la storia professionale e privata di una delle grandi signore della tv italiana, paroliera e autrice di brani celebri come “La lontananza” e “Amara terra mia”, restituendo al pubblico l’eredità culturale e umana di una protagonista che ha attraversato mezzo secolo di televisione.

In sintesi:

  • Verissimo omaggia Enrica Bonaccorti con un ricordo in studio guidato da Silvia Toffanin.
  • La figlia Verdiana ripercorre malattia, coraggio e ultimi mesi della conduttrice.
  • Bonaccorti è stata volto simbolo della tv generalista dagli anni Settanta al Duemila.
  • Le ultime interviste mostrano lucidità, autoironia e fiducia nei progressi della medicina.

Dalla Rai a Fininvest: il percorso di una pioniera della tv italiana

Enrica Bonaccorti fu volto familiare della tv generalista per quasi cinquant’anni, attraversando generi, fasce orarie e stagioni televisive con uno stile sobrio e autorevole.
Arrivò al piccolo schermo dopo esperienze in teatro, cinema e radio, ma fu la televisione a sancirne la popolarità. L’esordio Rai risale al 1978 con “Il sesso forte”, gioco a premi capace di leggere con ironia il cambiamento di costume dell’Italia post-settantasettina.

Nel 1983 divenne uno dei volti centrali di “Italia Sera” su Rai 1, preserale che mescolava informazione, attualità e costume in un linguaggio più vicino al pubblico.
La consacrazione arrivò nel 1985 con “Pronto, chi gioca?”, affidatole dopo l’addio di Raffaella Carrà: la gestione sicura della diretta le valse un Telegatto e l’Oscar Tv come personaggio femminile dell’anno.

Nel 1987, in piena tensione interna alla Rai, il passaggio alla Fininvest di Silvio Berlusconi la inserì nella grande “campagna acquisti” delle reti commerciali.
Nel 1991 inaugurò su Canale 5 la diretta di “Non è la Rai”, inizialmente marcata da una conduzione più strutturata e vicina al varietà classico, prima dell’evoluzione in fenomeno generazionale.

Parallelamente lavorò con registi come Lina Wertmüller e Pasquale Festa Campanile, anche nella commedia sexy all’italiana, senza restarne imprigionata.
La nascita della figlia Verdiana nel 1974 e l’intensa attività radiofonica resero più intermittente il teatro, ma non ne interromsero la ricerca espressiva.

Negli ultimi anni pubblicò libri, tornò al cinema con “Una relazione” di Stefano Sardo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, e nel 2020 rese pubblica la propria prosopagnosia, raccontata senza vittimismo.
All’inizio dell’autunno 2025 annunciò con franchezza il tumore al pancreas, affrontato con la stessa trasparenza che aveva sempre caratterizzato il suo rapporto con il pubblico.

Il testamento umano nelle ultime interviste televisive

Le ultime apparizioni di Enrica Bonaccorti in tv hanno assunto il valore di un testamento pubblico.
Ospite a Verissimo il 25 gennaio, spiegò che il tumore al pancreas non si era ridotto: “Speravo che andasse meglio, ho ripreso a fare la chemio perché non era cambiato molto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così”.

Chiarì che la neoplasia non era più operabile, aggiungendo: “Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata”.
Poche settimane dopo, a Domenica In con Mara Venier, ribadì la fiducia nella ricerca: “Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”.

Queste parole restituiscono la cifra di una professionista che ha saputo raccontare dolore e fragilità senza retorica, trasformando la malattia in occasione di consapevolezza collettiva sul tumore al pancreas e sulla necessità di diagnosi precoce e percorsi terapeutici multidisciplinari.

FAQ

Chi era Enrica Bonaccorti e perché è considerata importante?

Enrica Bonaccorti è stata conduttrice, autrice e paroliera, volto centrale della tv italiana dagli anni Settanta alle reti commerciali.

Quale malattia ha causato la morte di Enrica Bonaccorti?

Enrica Bonaccorti è morta per le complicazioni di un tumore al pancreas, diagnosticato nel 2025 e divenuto progressivamente non operabile.

Quali programmi televisivi hanno segnato la carriera di Enrica Bonaccorti?

I titoli più emblematici sono “Il sesso forte”, “Italia Sera”, “Pronto, chi gioca?” e la prima edizione di “Non è la Rai”.

Qual è stato il ruolo della figlia Verdiana accanto a Enrica Bonaccorti?

Verdiana è stata costantemente al fianco della madre durante terapie, controlli e gestione pubblica della malattia, sostenendone scelte e comunicazione.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache