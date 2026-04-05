Home / SPETTACOLI & CINEMA / Enrica Bonaccorti emoziona Verissimo con la presenza in studio di Verdiana

Verissimo ricorda Enrica Bonaccorti con la figlia Verdiana in studio

Oggi a Verissimo, dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, il talk condotto da Silvia Toffanin celebra la memoria di Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a 76 anni per un tumore al pancreas.

In studio sarà ospite la figlia Verdiana, da sempre accanto alla madre nel percorso umano e clinico affrontato tra chemio, controlli e speranze di operabilità.

La trasmissione ripercorre la storia professionale e privata di una delle grandi signore della tv italiana, paroliera e autrice di brani celebri come “La lontananza” e “Amara terra mia”, restituendo al pubblico l’eredità culturale e umana di una protagonista che ha attraversato mezzo secolo di televisione.

In sintesi:

Verissimo omaggia Enrica Bonaccorti con un ricordo in studio guidato da Silvia Toffanin.

La figlia Verdiana ripercorre malattia, coraggio e ultimi mesi della conduttrice.

Bonaccorti è stata volto simbolo della tv generalista dagli anni Settanta al Duemila.

Le ultime interviste mostrano lucidità, autoironia e fiducia nei progressi della medicina.

Dalla Rai a Fininvest: il percorso di una pioniera della tv italiana

Enrica Bonaccorti fu volto familiare della tv generalista per quasi cinquant’anni, attraversando generi, fasce orarie e stagioni televisive con uno stile sobrio e autorevole.

Arrivò al piccolo schermo dopo esperienze in teatro, cinema e radio, ma fu la televisione a sancirne la popolarità. L’esordio Rai risale al 1978 con “Il sesso forte”, gioco a premi capace di leggere con ironia il cambiamento di costume dell’Italia post-settantasettina.

Nel 1983 divenne uno dei volti centrali di “Italia Sera” su Rai 1, preserale che mescolava informazione, attualità e costume in un linguaggio più vicino al pubblico.

La consacrazione arrivò nel 1985 con “Pronto, chi gioca?”, affidatole dopo l’addio di Raffaella Carrà: la gestione sicura della diretta le valse un Telegatto e l’Oscar Tv come personaggio femminile dell’anno.

Nel 1987, in piena tensione interna alla Rai, il passaggio alla Fininvest di Silvio Berlusconi la inserì nella grande “campagna acquisti” delle reti commerciali.

Nel 1991 inaugurò su Canale 5 la diretta di “Non è la Rai”, inizialmente marcata da una conduzione più strutturata e vicina al varietà classico, prima dell’evoluzione in fenomeno generazionale.

Parallelamente lavorò con registi come Lina Wertmüller e Pasquale Festa Campanile, anche nella commedia sexy all’italiana, senza restarne imprigionata.

La nascita della figlia Verdiana nel 1974 e l’intensa attività radiofonica resero più intermittente il teatro, ma non ne interromsero la ricerca espressiva.

Negli ultimi anni pubblicò libri, tornò al cinema con “Una relazione” di Stefano Sardo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, e nel 2020 rese pubblica la propria prosopagnosia, raccontata senza vittimismo.

All’inizio dell’autunno 2025 annunciò con franchezza il tumore al pancreas, affrontato con la stessa trasparenza che aveva sempre caratterizzato il suo rapporto con il pubblico.

Il testamento umano nelle ultime interviste televisive

Le ultime apparizioni di Enrica Bonaccorti in tv hanno assunto il valore di un testamento pubblico.

Ospite a Verissimo il 25 gennaio, spiegò che il tumore al pancreas non si era ridotto: “Speravo che andasse meglio, ho ripreso a fare la chemio perché non era cambiato molto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così”.

Chiarì che la neoplasia non era più operabile, aggiungendo: “Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata”.

Poche settimane dopo, a Domenica In con Mara Venier, ribadì la fiducia nella ricerca: “Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”.

Queste parole restituiscono la cifra di una professionista che ha saputo raccontare dolore e fragilità senza retorica, trasformando la malattia in occasione di consapevolezza collettiva sul tumore al pancreas e sulla necessità di diagnosi precoce e percorsi terapeutici multidisciplinari.

FAQ

Chi era Enrica Bonaccorti e perché è considerata importante?

Enrica Bonaccorti è stata conduttrice, autrice e paroliera, volto centrale della tv italiana dagli anni Settanta alle reti commerciali.

Quale malattia ha causato la morte di Enrica Bonaccorti?

Enrica Bonaccorti è morta per le complicazioni di un tumore al pancreas, diagnosticato nel 2025 e divenuto progressivamente non operabile.

Quali programmi televisivi hanno segnato la carriera di Enrica Bonaccorti?

I titoli più emblematici sono “Il sesso forte”, “Italia Sera”, “Pronto, chi gioca?” e la prima edizione di “Non è la Rai”.

Qual è stato il ruolo della figlia Verdiana accanto a Enrica Bonaccorti?

Verdiana è stata costantemente al fianco della madre durante terapie, controlli e gestione pubblica della malattia, sostenendone scelte e comunicazione.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.