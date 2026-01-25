Checco Zalone rifiuta Zelig, Gino e Michele svelano dietro le quinte inaspettati e spiegano l’addio alle vecchie gag

“Sono 10 anni che chiediamo a Checco Zalone di venire a Zelig e per noi è un dispiacere che non sia più venuto. Con la grande popolarità non è semplice tornare indietro e riproporre le vecchie gag”: così Gino e Michele

Il grande assente ai festeggiamenti

Nel trentennale di Zelig, la mancanza di Checco Zalone pesa simbolicamente più di qualsiasi altro nome. Da dieci anni gli storici curatori del format, Gino e Michele, raccontano di inviti costanti rimasti senza esito, sottolineando il dispiacere per un talento cresciuto proprio sul palco del locale milanese.

L’artista, oggi dominatore assoluto del box office con “Buen Camino”, ha superato persino i numeri di Avatar, spostando il suo baricentro creativo quasi esclusivamente sul cinema. Con un successo così ingombrante, spiegano gli autori, non è semplice tornare in tv e ripescare vecchie gag senza il rischio di apparire datati o ripetitivi.

La loro è insieme comprensione e rammarico: secondo Gino, un passaggio televisivo su Canale 5 a ridosso dell’uscita del film avrebbe potuto rappresentare una vetrina strategica anche per il marketing, ma “a uno che ha incassato così tanto, cosa puoi davvero rimproverare?”.

Zelig, fabbrica di campioni e di incassi

Il peso industriale di Zelig nel cinema comico italiano è fotografato in un dato: tra i dieci film italiani con i maggiori incassi, otto sono riconducibili all’universo del cabaret milanese. In quell’elenco compaiono nomi come Checco Zalone, Claudio Bisio, il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, oltre a Paola Cortellesi.

Sommando gli incassi di questi titoli, spiegano Gino e Michele, si sfiora la soglia dei 360 milioni di euro: un patrimonio economico e culturale nato da un palco di cabaret che, per necessità, è diventato format televisivo. All’origine della trasformazione, infatti, non c’era una strategia glamour ma un’urgenza economica: il locale non reggeva più costi di artisti, lavoratori, camerieri e affitto.

Le produzioni tv, ieri come oggi, hanno garantito ossigeno al marchio e alla sala, trasformando una crisi gestionale in uno dei casi più longevi di intrattenimento comico in prima serata su Mediaset.

La nuova ondata di comici sul palco

Nella serata di lunedì 25 in prime time su Canale 5, l’universo Zelig torna in forma celebrativa con una line-up che unisce veterani e volti sviluppati proprio nel laboratorio del locale. Sul palco arrivano Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, il gruppo La Ricotta, Leonardo Manera, gli Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci e Gigi Rock.

Confermata la presenza di Rocco Tanica, che firma per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada mini-musical da tre minuti, pensati come piccoli cult di questa edizione speciale. Sul versante ospiti spiccano inoltre Teresa Mannino e il duo Katia e Valeria, accompagnate da Roy Paci e dagli Aretuska, a testimoniare la continuità tra comicità da club e linguaggi televisivi più pop.

L’assenza di Checco Zalone si riflette così in un ensemble corale che prova a raccontare trent’anni di risate italiane senza uno dei suoi volti simbolo, bilanciando nostalgia e rilancio del brand.

FAQ

D: Perché Checco Zalone non partecipa al trentennale di Zelig?

R: Secondo Gino e Michele, la grande popolarità e il focus sul cinema rendono difficile per lui tornare a riproporre vecchie gag televisive.

D: Da quanto tempo Zelig invita Checco Zalone a tornare?

R: Gli autori raccontano di inviti insistenti che durano da circa dieci anni senza esito.

D: Che ruolo ha avuto Zelig nel successo di Checco Zalone?

R: Il palco del locale milanese è stato un trampolino decisivo, contribuendo alla costruzione del suo linguaggio comico prima dell’esplosione al cinema.

D: Quanto ha incassato il cinema legato al mondo Zelig?

R: Sommando i film dei comici lanciati dal programma, Gino e Michele stimano circa 360 milioni di euro complessivi.

D: Chi conduce lo speciale Zelig in onda su Canale 5?

R: La conduzione è affidata a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, storici volti del marchio.

D: Quali sono alcuni degli ospiti principali di questa edizione?

R: Tra gli ospiti figurano Teresa Mannino, il duo Katia e Valeria, Roy Paci e gli Aretuska, oltre a numerosi comici del vivaio Zelig.

D: Qual è stato il momento di svolta per Zelig a livello nazionale?

R: La vera esplosione è avvenuta con il passaggio a programma tv, scelta dettata da problemi economici del locale che non riusciva più a sostenersi solo col cabaret.

D: Qual è la fonte giornalistica delle dichiarazioni su Checco Zalone?

R: Le frasi di Gino e Michele provengono dall’intervista rilasciata a “Sette” de Il Corriere della Sera, ripresa da vari siti di informazione spettacolo.