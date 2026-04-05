Home / SPETTACOLI & CINEMA / Da noi a ruota libera svela gli ospiti della nuova puntata

Da noi… a ruota libera, speciale Pasqua 5 aprile su Rai 1

Il talk show domenicale “Da noi… a ruota libera” torna oggi, domenica 5 aprile, alle 17.20 su Rai 1. In occasione della Pasqua, il programma condotto da Francesca Fialdini ospita il comico romano Maurizio Battista, l’attore di cinema e fiction Alessio Boni e la coppia artistica formata da Pif e Giusy Buscemi.

La puntata si svolge negli studi Rai di Roma e propone racconti personali, anticipazioni cinematografiche e momenti di leggerezza pensati per il pubblico festivo.

L’appuntamento pasquale punta a intrecciare intrattenimento e promozione culturale, valorizzando cinema italiano, teatro e narrativa contemporanea, in linea con la vocazione del formato di approfondimento del pomeriggio festivo di Rai 1.

In sintesi:

“Da noi… a ruota libera” in onda oggi, 5 aprile, alle 17.20 su Rai 1.

Ospiti in studio Maurizio Battista, Alessio Boni, Pif e Giusy Buscemi.

Spazio al film “Don Chisciotte” con Alessio Boni, uscito il 26 marzo.

Pif e Giusy Buscemi presentano “Che Dio perdona a tutti”, dal romanzo omonimo.

Ospiti, film e temi al centro della puntata speciale

Il comico e attore romano Maurizio Battista, volto familiare tra cinema, tv e palcoscenico, porterà in studio il suo stile diretto e ironico, legato alla tradizione capitolina, con riflessioni sulla comicità popolare e sulla ripartenza degli spettacoli dal vivo.

Accanto a lui, Alessio Boni, protagonista di numerose fiction e film di successo, presenta il nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di Miguel de Cervantes, “Don Chisciotte”, approdato nelle sale italiane il 26 marzo. L’attore racconterà il lavoro sul set e la sfida di interpretare un classico senza tempo.

In studio anche Pif e Giusy Buscemi, dal 2 aprile al cinema con “Che Dio perdona a tutti”, film diretto dallo stesso Pif e tratto dall’omonimo romanzo di cui è autore. I due illustreranno genesi del progetto, rapporto tra letteratura e cinema e messaggi sociali al centro della pellicola, tra ironia e critica di costume.

Il ruolo del pomeriggio Rai tra cultura popolare e cinema italiano

La puntata pasquale di “Da noi… a ruota libera” conferma la strategia di Rai 1 di usare il pomeriggio festivo come vetrina per il cinema italiano d’autore e popolare.

L’incontro tra la comicità di Maurizio Battista, il teatro d’impegno di Alessio Boni e il linguaggio ibrido di Pif e Giusy Buscemi offre al pubblico un quadro aggiornato delle nuove produzioni, sostenendo al tempo stesso l’industria culturale nazionale.

Questa sinergia tra talk televisivo e promozione delle uscite in sala assume particolare rilievo in un periodo in cui l’attenzione verso i contenuti italiani e le narrazioni radicate nel territorio è cruciale per la tenuta del mercato audiovisivo.

FAQ

Quando va in onda oggi Da noi… a ruota libera su Rai 1?

La puntata di oggi, domenica 5 aprile, va in onda alle ore 17.20 su Rai 1, nel tradizionale spazio del pomeriggio festivo.

Chi sono gli ospiti della puntata di Pasqua di Da noi… a ruota libera?

Gli ospiti confermati sono il comico Maurizio Battista, l’attore Alessio Boni e la coppia artistica composta da Pif e Giusy Buscemi.

Quando esce al cinema Don Chisciotte con Alessio Boni?

Il film “Don Chisciotte” con protagonista Alessio Boni è uscito nelle sale italiane il 26 marzo, con distribuzione tradizionale sul territorio nazionale.

Di cosa parla il film Che Dio perdona a tutti di Pif?

Il film “Che Dio perdona a tutti” di Pif, tratto dal suo romanzo, affronta temi etici e sociali con tono ironico e critico.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo televisivo?

L’articolo è stato elaborato partendo da una lettura congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.