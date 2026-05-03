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Donnarumma annuncia il matrimonio e racconta il suo impegno definitivo

Donnarumma annuncia il matrimonio e racconta il suo impegno definitivo

Nozze per Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, dieci anni dopo il primo amore

Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha sposato a Castellammare di Stabia la storica compagna Alessia Elefante, interior designer.
Le nozze, celebrate dopo dieci anni di relazione, sono state annunciate sui social dal campione con un post ironico: *“Long-term contract signed”*, accompagnato da *“Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”*.

Il matrimonio arriva a coronare una storia iniziata nel 2016, lo stesso anno dell’esordio di Donnarumma in Serie A con il Milan, a soli 16 anni, lanciato da Sinisa Mihajlovic nella sfida di campionato contro il Sassuolo.
La coppia, unita dalle comuni radici campane, rappresenta oggi uno dei nuclei familiari più osservati attorno al portiere del Manchester City e dell’Italia.

In sintesi:

  • Nozze per Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante dopo dieci anni di relazione stabile
  • Annuncio social con ironia: “Long-term contract signed”, “contratto a tempo indeterminato”
  • Coppia originaria di Castellammare di Stabia, lei è interior designer
  • Relazione iniziata nel 2016, anno dell’esordio di Donnarumma nel Milan sedicenne

Dal debutto sedicenne nel Milan al “contratto” di vita privata

La storia tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante corre in parallelo alla crescita professionale del portiere.
Nel 2016, mentre Donnarumma diventava definitivamente protagonista con il Milan in Serie A, la relazione con Alessia muoveva i primi passi, accompagnandolo in ogni fase della carriera.

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Dalla ribalta rossonera al trasferimento all’estero, fino all’approdo al Manchester City e alla consacrazione con la maglia della Nazionale, Alessia, impegnata come interior designer, è rimasta una presenza costante.
Il matrimonio suggella quindi un percorso di continuità affettiva, rappresentato dallo stesso linguaggio calcistico usato nel post: *“Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”*.

Il richiamo alle origini comuni, Castellammare di Stabia, rafforza l’immagine di una coppia legata al territorio, nonostante una carriera ormai pienamente internazionale, e contribuisce a costruire un profilo pubblico di stabilità e radici solide.

Immagine pubblica, radici campane e nuova fase personale

Le nozze tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante aprono una fase nuova nella vita del portiere, anche in termini di percezione pubblica.
L’autoironia del messaggio social, che traduce il matrimonio nel linguaggio dei contratti calcistici, consolida un’immagine di campione accessibile, radicato nella propria storia familiare e territoriale.

In prospettiva, la stabilità privata potrà incidere positivamente sulla narrazione mediatica intorno al numero uno della Nazionale, già al centro dell’attenzione per le scelte di carriera e le prestazioni internazionali, creando un equilibrio tra dimensione sportiva e vita personale.

FAQ

Chi è Alessia Elefante, moglie di Gianluigi Donnarumma?

Alessia Elefante è una interior designer di Castellammare di Stabia, compagna storica di Gianluigi Donnarumma dal 2016.

Da quanto tempo Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante stanno insieme?

Sono insieme da circa dieci anni: la relazione è iniziata nel 2016, parallela all’esordio di Donnarumma nel Milan.

Come Gianluigi Donnarumma ha annunciato il matrimonio sui social?

Lo ha fatto con un post ironico: *“Long-term contract signed”* e *“Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”*, accompagnando la foto delle nozze.

Dove affondano le comuni origini di Donnarumma e Alessia Elefante?

Entrambi sono originari di Castellammare di Stabia, città campana che rappresenta il loro riferimento affettivo principale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Donnarumma?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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