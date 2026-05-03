Home / SPETTACOLI & CINEMA / Star Wars guida completa all’ordine ideale di film serie e spin-off

Come scegliere l’ordine perfetto per guardare Star Wars

Capire in che ordine guardare Star Wars è una scelta cruciale per fan e neofiti.

La saga creata da George Lucas, oggi disponibile integralmente su Disney+, comprende nove episodi principali, spin-off e numerose serie TV.

La decisione su come iniziare dipende da chi guarda (adulti, bambini, nuovi spettatori o appassionati), da quando si affronta la maratona – ad esempio il 4 maggio, giornata simbolo per i fan – e dal perché si vuole vedere la saga: scoprirla da zero, rivederla con ordine narrativo, o recuperare l’universo espanso.

In sintesi:

Tre ordini principali: cronologico, di uscita in sala, “Machete”.

Ogni ordine cambia impatto dei colpi di scena e ritmo narrativo.

Con le serie TV nasce un “super ordine” cronologico dell’universo.

La scelta dipende da età, esperienza e aspettative degli spettatori.

L’ordine cronologico segue la storia “in-universe” dalla caduta dei Jedi all’ascesa dei First Order.

L’ordine di produzione privilegia l’evoluzione del cinema e conserva intatti i colpi di scena storici, a partire dal celebre *“Io sono tuo padre”*.

Il metodo Machete riorganizza i prequel come lungo flashback e sacrifica Episodio I, puntando sulla massima tensione narrativa.

Pro e contro dei diversi ordini di visione di Star Wars

L’ordine cronologico parte dalla trilogia prequel: Episodio I – La Minaccia Fantasma (1999), Episodio II – L’Attacco dei Cloni (2002), Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005).

Poi si inseriscono gli spin-off Solo: A Star Wars Story (2018) e Rogue One: A Star Wars Story (2016), quindi la trilogia classica fino a Episodio VI, e infine la trilogia sequel che culmina con Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker (2019).

Il vantaggio: si segue l’arco drammatico di Anakin Skywalker e della Repubblica come pensato da Lucas. Lo svantaggio: si parte dai capitoli meno amati e si indebolisce l’impatto del twist di Episodio V; inoltre il salto di qualità visiva tra un’epoca e l’altra è evidente.

L’ordine di produzione comincia con Episodio IV – Una nuova speranza (1977), prosegue con Episodio V e VI, quindi passa ai prequel e infine alla saga sequel, con Rogue One e Solo collocati secondo l’uscita in sala.

È l’ordine più adatto ai nuovi spettatori adulti: valorizza i film migliori e mantiene intatto il peso del rapporto tra Luke Skywalker e Darth Vader. Può però risultare “lento” per chi è abituato al montaggio dei blockbuster contemporanei.

Il metodo Machete, ideato da Rod Hilton, prevede: Episodio IV, Episodio V, poi un flashback con Episodio II e III, ritorno a Episodio VI e infine la trilogia sequel, lasciando Episodio I e gli spin-off come contenuti extra.

Massimizza la tensione dopo la rivelazione di Vader e usa i prequel come approfondimento sul passato di Anakin. Di contro, spezza il legame naturale tra Episodio V e VI e può confondere chi non conosce affatto la cronologia.

Serie TV, universo espanso e scelte future dei fan

L’ordine più ambizioso è il cronologico completo dell’universo Star Wars, che integra cinema e TV.

Si parte con The Acolyte (ambientata circa 100 anni prima di Episodio I), poi si attraversano The Clone Wars, The Bad Batch, Rebels, la miniserie Obi-Wan Kenobi, i film Solo e Rogue One, quindi la trilogia classica.

A seguire, l’era del post-Impero con The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, fino alla trilogia sequel. Tutto è disponibile su Disney+ con abbonamenti da 5,99 euro al mese, mentre la saga cinematografica resta accessibile anche in DVD, Blu-ray e 4K.

Con nuove produzioni in arrivo, la domanda “in che ordine guardare Star Wars?” diventerà sempre più personale.

Chi cerca una visione filologica sceglierà l’ordine di produzione; chi vuole linearità narrativa punterà sull’ordine cronologico; chi ama la struttura da grande saga familiare potrebbe preferire il metodo Machete.

L’evoluzione dell’offerta streaming e l’espansione dell’universo seriale rendono probabile, nei prossimi anni, la nascita di ulteriori “ordini consigliati” pensati per pubblici diversi, dai bambini ai binge-watcher più esigenti.

FAQ

Qual è l’ordine migliore per chi non ha mai visto Star Wars?

Per i neofiti è consigliabile l’ordine di produzione: Episodio IV, V, VI, poi prequel, quindi trilogia sequel, così da preservare tutti i colpi di scena.

Quale ordine è più adatto ai bambini e alle famiglie?

Per i bambini funziona bene l’ordine cronologico, iniziando dai prequel, più ricchi di azione e colore, eventualmente saltando i momenti più cupi.

Come integrare le serie TV nell’ordine di visione di Star Wars?

È possibile seguire l’ordine cronologico “in-universe”: The Acolyte, The Clone Wars, The Bad Batch, Rebels, Obi-Wan Kenobi, Andor, The Mandalorian, Ahsoka e The Book of Boba Fett.

Conviene guardare Rogue One e Solo prima o dopo la trilogia classica?

Per un primo approccio conviene guardarli dopo la trilogia classica; per revisioni successive possono essere inseriti cronologicamente, prima di Episodio IV.

Da quali fonti deriva questa guida agli ordini di visione?

Questa guida deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.