Home / SPETTACOLI & CINEMA / Domenica In, imprevisto per Marco Masini che non può cantare Bella Stronza

Marco Masini, la rinascita televisiva tra Sanremo, Fedez e censura Rai

Il cantautore Marco Masini, veterano con oltre 35 anni di carriera, è tornato al centro dell’attenzione nel 2026, tra Festival di Sanremo e ospitata a Domenica In. Nell’ultima partecipazione sanremese, grazie alla collaborazione con Fedez, ha riconquistato il pubblico più giovane. Proprio in Rai, però, la storica canzone Bella Stronza è stata al centro di un momento di evidente imbarazzo in studio, sollevando il tema della censura televisiva e dei limiti editoriali sul servizio pubblico. L’episodio, avvenuto negli studi Rai di Roma durante la stagione 2025-2026, mostra come il linguaggio della musica degli anni ’90 entri oggi in tensione con la sensibilità contemporanea, tra tutela del pubblico generalista e libertà artistica.

In sintesi:

Marco Masini vive una nuova stagione di successo dopo Sanremo 2026.

vive una nuova stagione di successo dopo Sanremo 2026. La collaborazione con Fedez rilancia Bella Stronza verso una nuova generazione.

rilancia Bella Stronza verso una nuova generazione. A Domenica In la canzone viene di fatto frenata dalla Rai in diretta.

L’episodio riapre il dibattito su censura, linguaggio e servizio pubblico.

Sanremo, Fedez e il ponte tra generazioni musicali

Il decimo Sanremo di Marco Masini, nel 2026, segna un ritorno in grande stile: l’artista rientra nei primi cinque posti dopo anni lontano dal vertice. Il rilancio passa anche dalla sinergia con Fedez, nata nel 2025 quando il rapper porta Bella Stronza alla serata delle cover.

In studio, nelle parole di Masini, quella performance è stata l’innesco di un sodalizio creativo: “È nata una grande amicizia, ma soprattutto una grande empatia da studio di registrazione. Tutto è partito dalla cover di ‘Bella Stronza’. Ci è piaciuto quello che è venuto fuori. Una storia nuova, un’emozione diversa comunicata a un’altra generazione. Con ‘Male necessario’ abbiamo provato a fare questo, unire due generazioni e arrivare a una terza. Crediamo l’obiettivo sia stato raggiunto. Un’esperienza meravigliosa e ringrazio Federico per quest’opportunità. È un grande professionista e mi sono ritrovato in un viaggio stupendo anche grazie al suo modo di vivere la musica”.

La strategia artistica è chiara: rimettere al centro il catalogo storico di Masini, rileggerlo in chiave contemporanea e usarlo come ponte identitario tra pubblico adulto e platea digitale, cruciale per la permanenza in classifica e la visibilità su piattaforme e TV generalista.

Bella Stronza, lo stop in diretta Rai e il nodo censura

L’episodio più discusso nasce a Domenica In, condotta da Mara Venier, dove si parla a lungo di Bella Stronza, uno dei brani più noti e divisivi di Marco Masini. La conduttrice, dopo aver garantito massima libertà all’ospite, chiede spontaneamente di ascoltarne un frammento.

In teoria non esiste alcuna scaletta prestabilita, ma l’atmosfera cambia quando Masini si avvicina al pianoforte: lo sguardo va subito agli addetti dietro le telecamere, segno di una possibile perplessità editoriale. Per pochi secondi la scena si blocca, con la stessa Venier che sembra cercare un consenso implicito dal backstage.

La conduttrice propone: “Vogliamo dedicarla?”, salvo poi correggersi quasi subito: “No, non si può dedicare”. Il segmento viene archiviato bruscamente, con un rapido passaggio al nuovo album Perfetto imperfetto. Solo dopo l’insistenza di Masini viene concesso un brevissimo estratto, depurato dalle parti più controverse, di circa venti secondi.

Il risultato è una scena televisiva frammentata, che rivela la tensione tra linea editoriale Rai, rischio polemiche su linguaggio e rappresentazioni, e il diritto degli artisti a riproporre il proprio repertorio storico senza autocensure retroattive.

Musica, linguaggio e futuro del prime time generalista

L’incidente su Domenica In non riguarda solo Marco Masini, ma anticipa una questione centrale per il future della TV generalista: come gestire, nel 2026, un patrimonio musicale nato in contesti sociali e culturali profondamente diversi.

Tra linee guida editoriali sempre più restrittive e crescente sensibilità del pubblico, i talk e i contenitori domenicali si trovano a rimodellare brani, testi e citazioni per evitare controversie sui social e richiami istituzionali.

La collaborazione tra Masini e Fedez, con brani come Male necessario, indica una via alternativa: non cancellare il passato, ma rileggerlo, contestualizzarlo e trasformarlo in occasione di dialogo intergenerazionale. Per la Rai, la sfida sarà definire protocolli chiari che tutelino pubblico e artisti, evitando quelle zone grigie in diretta che, come nel caso Bella Stronza, finiscono per generare più imbarazzo che reale protezione.

FAQ

Chi è Marco Masini e quanti anni di carriera ha?

Marco Masini è un cantautore italiano nato nel 1964. Ha oltre 35 anni di carriera, numerosi album e partecipazioni al Festival di Sanremo.

Perché Bella Stronza è considerata una canzone controversa?

La canzone è controversa per linguaggio diretto e immagini forti, tipiche degli anni ’90, oggi valutate con maggiore attenzione editoriale dalle emittenti televisive generaliste.

Cosa ha portato Fedez a collaborare con Marco Masini?

La collaborazione nasce dalla cover di Bella Stronza a Sanremo 2025. Ha permesso di rilanciare Masini verso un pubblico più giovane con il brano Male necessario.

Cosa è successo esattamente a Domenica In con Bella Stronza?

Durante l’ospitata, la Rai ha di fatto limitato l’esecuzione integrale del brano, consentendo solo un breve estratto “attenuato”, generando imbarazzo in studio.

Quali sono le fonti di questo articolo su Masini e Domenica In?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.