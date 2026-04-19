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Fuori dal Coro rilancia il dibattito politico sull’immigrazione in Italia

Fuori dal Coro rilancia il dibattito politico sull’immigrazione in Italia

Fuori dal Coro, le inchieste di Mario Giordano del 19 aprile

Chi: Mario Giordano e la redazione di Fuori dal Coro. Cosa: una nuova puntata d’inchiesta su immigrazione, proteste di piazza a Milano e fenomeno dei sedicenti guru del benessere estremo. Dove: in prima serata su Rete 4. Quando: domenica 19 aprile 2026. Perché: analizzare casi di cronaca controversi, il confronto politico sulle politiche migratorie e i rischi sociali e sanitari legati a pratiche estreme proposte da presunti maestri della “perfezione estetica”.

La trasmissione propone servizi sul caso di Babou Jallow, sul Remigration Summit della Lega a Milano e sulle manifestazioni di protesta, oltre a un approfondimento sui modelli di lifestyle radicale sempre più diffusi online e offline.

In sintesi:

  • Fuori dal Coro torna su Rete 4 domenica 19 aprile in prima serata.
  • Al centro il caso dell’immigrato gambiano Babou Jallow tornato a piede libero.
  • Servizio speciale sulle manifestazioni di Milano durante il Remigration Summit della Lega.
  • Inchiesta sui sedicenti guru che promuovono pratiche estreme per la perfezione estetica.

Immigrazione, piazze di Milano e nuovi guru dell’estetica estrema

La puntata di Fuori dal Coro approfondisce innanzitutto il tema dell’immigrazione partendo da uno dei casi più discussi delle ultime settimane: quello di Babou Jallow, giovane gambiano coinvolto in un’aggressione a quattro agenti di polizia a Pesaro e successivamente tornato a piede libero.

La redazione analizza documenti, testimonianze e ricostruzioni di cronaca per mettere a fuoco le decisioni giudiziarie, le criticità nei controlli sul territorio e le reazioni dell’opinione pubblica, in un contesto in cui il tema sicurezza-immigrazione resta centrale nel dibattito politico.

Un secondo blocco è dedicato alle manifestazioni di Milano di sabato 18 aprile, con un reportage sul Remigration Summit promosso dalla Lega in Piazza Duomo e sui diversi cortei di protesta che hanno attraversato la città. Vengono raccontate le posizioni dei promotori, le parole d’ordine dei contestatori e l’impatto dell’ordine pubblico su una piazza politicamente sensibile.

I rischi sociali dei guru della perfezione estetica

Nella parte conclusiva, Mario Giordano guida un’inchiesta sul fenomeno dei sedicenti guru che promettono “rinascite” fisiche ed emotive attraverso stili di vita estremi, alimentazione radicale, allenamenti esasperati e pratiche non validate scientificamente.

Il programma mette in luce possibili rischi per la salute, derive settarie, dinamiche di dipendenza psicologica e pressioni economiche su persone vulnerabili, spesso raggiunte tramite social network e community chiuse. L’obiettivo è mostrare come la ricerca della perfezione estetica possa trasformarsi in un terreno fertile per abusi relazionali e truffe mascherate da percorsi di crescita personale.

Queste inchieste puntano a offrire strumenti di lettura critica ai telespettatori, anticipando uno scenario in cui, con l’aumento della disinformazione online, i casi di cronaca legati a figure carismatiche non qualificate sono destinati a crescere.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Fuori dal Coro?

La puntata va in onda domenica 19 aprile 2026, in prima serata, sulla rete generalista di Mediaset Rete 4.

Chi è Babou Jallow e perché se ne parla a Fuori dal Coro?

Babou Jallow è un giovane gambiano coinvolto nell’aggressione a quattro poliziotti a Pesaro ed è tornato a piede libero.

Cosa viene mostrato sul Remigration Summit di Milano?

Vengono mostrati il corteo della Lega verso Piazza Duomo, gli interventi politici, i diversi cortei di protesta e la gestione dell’ordine pubblico.

Perché i sedicenti guru della perfezione estetica sono considerati pericolosi?

Sono considerati pericolosi perché propongono pratiche estreme senza basi scientifiche, possono causare danni fisici, dipendenze psicologiche e significative perdite economiche.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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