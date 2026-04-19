Home / SPETTACOLI & CINEMA / Achille Lauro convince pubblico e critica con una performance impeccabile

Achille Lauro rilancia con Comuni Immortali e progetti oltre la musica

Achille Lauro torna nel 2026 al centro della scena italiana con Comuni Immortali, estensione dell’album Comuni Mortali pubblicato un anno fa. L’artista consolida la propria traiettoria senza cambiare rotta, aggiungendo tre nuovi brani che sviluppano il discorso artistico già avviato.

Il progetto nasce e cresce tra Milano, Roma e il palco di Sanremo, dove Lauro è tornato come co-conduttore della seconda serata, segnando uno dei momenti più riconoscibili del Festival 2026.

La scelta di lasciare la giuria di X Factor, gli stadi già sold out – San Siro e Olimpico – per il 2026 e le ulteriori date previste nel 2027 si inseriscono in una strategia più selettiva: concentrarsi su ciò che può durare nel tempo, tra musica, live e impegno sociale.

In sintesi:

Achille Lauro amplia Comuni Mortali con Comuni Immortali e tre nuovi brani.

amplia Comuni Mortali con Comuni Immortali e tre nuovi brani. Oltre 500 mila biglietti venduti, stadi di Milano e Roma esauriti per il 2026.

e esauriti per il 2026. Uscita ponderata da X Factor per concentrare energie su progetti di lungo periodo.

Nascita della Fondazione Madre, dedicata a giovani e fragilità sociali.

Un progetto musicale che diventa piattaforma identitaria e generazionale

Comuni Immortali non è un semplice repackaging discografico: inserendo tre brani inediti in Comuni Mortali, Achille Lauro consolida un universo narrativo che parla di identità, vulnerabilità e crescita generazionale. In Via dei guai, uno dei nuovi pezzi, la frase *«Ora i grandi siamo noi, disse quel bambino»* riassume la presa di coscienza di una generazione che smette di rifugiarsi nel personaggio e si assume la responsabilità del proprio ruolo pubblico.

Il ritorno a Sanremo 2026, questa volta come co-conduttore della seconda serata, ha confermato il legame profondo dell’artista con il Festival: la performance legata a Perdutamente ha rappresentato uno dei rari momenti di forte riconoscibilità di un’edizione complessivamente interlocutoria.

Parallelamente, la progressione live è la cartina tornasole del posizionamento raggiunto: oltre 500 mila biglietti già venduti, stadi come San Siro e Olimpico esauriti con largo anticipo e nuove date annunciate per il 2027 raccontano di un pubblico fidelizzato più che di un semplice fenomeno del momento.

Dalla scena pop alla responsabilità sociale: la scommessa Fondazione Madre

La mossa che segna il cambio di fase è il lancio della Fondazione Madre, con cui Achille Lauro trasferisce parte del proprio capitale simbolico in un ambito non spettacolare: quello del sostegno ai giovani e alle fragilità. È un terreno che l’artista conosce per esperienza diretta e che decide di condividere, andando oltre la retorica del disagio giovanile per strutturare percorsi concreti di supporto.

In questo quadro, l’uscita da X Factor dopo due anni appare meno un passo indietro televisivo e più una scelta di focalizzazione: *non si può fare tutto*, e la selezione diventa un asset strategico. Rinunciare alla sovraesposizione in favore di progetti destinati a durare – tra dischi, tour e iniziative sociali – indica la volontà di spostarsi da “personaggio” a soggetto credibile dell’industria culturale italiana.

FAQ

Che cos’è Comuni Immortali di Achille Lauro?

È l’estensione di Comuni Mortali, con tre brani aggiuntivi che sviluppano i temi identitari e generazionali già presenti nell’album originario.

Quanti biglietti ha venduto Achille Lauro per i concerti 2026?

Ha già superato i 500 mila biglietti venduti, con San Siro e Olimpico dichiarati sold out con largo anticipo.

Perché Achille Lauro ha lasciato la giuria di X Factor?

Lo ha fatto per scelta strategica, concentrandosi su dischi, tour negli stadi e progetti strutturali come la Fondazione Madre.

Qual è stato il ruolo di Achille Lauro a Sanremo 2026?

Ha co-condotto la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, presentando anche la performance speciale legata al brano Perdutamente.

Quali sono le fonti di questo articolo su Achille Lauro?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.