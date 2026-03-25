Home / SPETTACOLI & CINEMA / La Promessa svolta cruciale in arrivo tra segreti svelati e colpi di scena

La Promessa, le anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile su Rete 4

Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile, la telenovela spagnola La Promessa, in onda su Rete 4, entra in una fase cruciale. A La Promessa, tenuta dei de Luján, le relazioni tra padroni e servitù vengono stravolte da rivelazioni inattese e alleanze sotterranee.

Al centro della trama ci sono Adriano, che rivela la propria vera identità al duca, Lorenzo e Leocadia, impegnati in un piano oscuro contro Eugenia, e la delicata resa dei conti sentimentale tra Romulo ed Emilia.

Le nuove trame spiegano perché i rapporti di fiducia all’interno della tenuta siano destinati a cambiare in modo irreversibile.

In sintesi:

Adriano confessa al duca di essere un contadino, marito di Catalina e padre dei suoi figli.

Lorenzo ammette a Leocadia di aver versato laudano nel bicchiere di Eugenia, destino incerto.

Romulo rivela a Emilia di averla lasciata per proteggerne carriera e libertà personale.

Un bracciale di smeraldi e una lettera della curia alimentano nuovi sospetti a La Promessa.

Le puntate conclusive di marzo e l’inizio di aprile segnano una svolta narrativa. Adriano decide di smascherarsi davanti al duca de Carvajal y Cifuentes, dichiarandosi semplice contadino, sposato con Catalina e padre dei suoi figli, ribaltando gli equilibri sociali della tenuta.

Lorenzo, pressato da Leocadia, ammette di aver aggiunto del laudano nell’acqua di Eugenia, pur senza sapere se lei l’abbia bevuta: un dettaglio che sposta l’indagine sul confine tra tentato avvelenamento e manipolazione mentale.

Intanto Romulo affronta finalmente Emilia: lei è ancora ferita dall’abbandono, ma lui confessa di averla lasciata solo per consentirle di affermarsi professionalmente, sottolineando di non aver avuto altre relazioni dopo di lei. Una rivelazione che apre a un possibile riavvicinamento, destinato a incidere sull’intera servitù.

Nuovi intrighi, indizi nascosti e alleanze pericolose a La Promessa

Le trame settimanali mettono in primo piano il fronte dei giovani e quello politico-familiare. Lope raggiunge la gioielleria Llop, dove la signora Esmeralda gli consegna un pacchetto misterioso. Trini gli rivela che anche Jacobo è passato in negozio, acquistando altri oggetti oltre alle fedi nuziali.

Tornato a La Promessa, Lope apre il pacco con Curro e scopre un bracciale con smeraldi, dal significato ambiguo. Mentre prova a interpretare il gesto, Lope racconta a Curro ciò che ha saputo da Trini, alimentando i sospetti su Jacobo. L’assenza di prove concrete spinge il cameriere a considerare l’idea di regalare il gioiello a Vera, scelta che potrebbe innescare nuove tensioni sentimentali.

Parallelamente, Toño torna all’hangar con la notizia di aver acquistato i macchinari necessari per l’attività aeronautica con Manuel. I due lavorano in sintonia, ma il marchesino nota l’inquietudine del figlio di Simona alla presenza del segrente Burdina, segnale di un possibile ricatto o segreto militare.

Il ritorno di Eugenia al palazzo rafforza le tensioni. La donna afferma di essere stata da Cruz grazie a una vettura inviata dal conte de Ayala, e ottiene il sostegno apparente di Leocadia, che finge di voler aiutare sia lei sia Cruz.

Dietro le quinte, però, Leocadia e Lorenzo pianificano di eliminarla o farla rinchiudere nuovamente in manicomio, per zittire definitivamente una voce scomoda.

Intanto Adriano e Catalina scelgono di rimandare il viaggio di nozze e restare a La Promessa finché il duca sarà ospite, per gestire direttamente le conseguenze della loro verità. Il chiarimento tra Romulo ed Emilia sembra chiudere anni di incomprensioni, ridisegnando gli equilibri tra i domestici.

Lettera segreta, futuro dei personaggi e possibili sviluppi della soap

Le ultime scene della settimana introducono elementi chiave per gli sviluppi futuri. Martina sorprende Adriano all’interno del palazzo e lo invita ad allontanarsi immediatamente, promettendo di chiedere a Catalina di incontrarlo altrove: un gesto che conferma quanto la sua presenza sia considerata pericolosa per la reputazione della famiglia.

Maria riesce a entrare nella stanza di padre Samuel e scopre una lettera di richiamo proveniente dalla curia: un documento che potrebbe incrinare la credibilità del sacerdote e aprire una nuova linea narrativa legata alle istituzioni religiose.

Tra amori sospesi, intrighi tossici e oggetti simbolici – dal bracciale di smeraldi alla lettera ecclesiastica – La Promessa si prepara a una nuova fase, in cui ogni segreto svelato sembra trascinarne alla luce almeno un altro.

FAQ

Quando vanno in onda le puntate citate di La Promessa?

Le puntate raccontate vanno in onda su Rete 4 nella settimana compresa tra il 28 marzo e il 3 aprile.

Che cosa rivela Adriano al duca de Carvajal y Cifuentes?

Adriano ammette apertamente di essere un semplice contadino, sposato con Catalina e padre dei loro figli, rinunciando a ogni maschera sociale.

Perché Romulo ha lasciato Emilia in passato?

Romulo spiega di aver lasciato Emilia esclusivamente per permetterle di realizzarsi professionalmente, dichiarando di non aver avuto altre relazioni dopo di lei.

Quale ruolo ha il bracciale di smeraldi nelle nuove puntate?

Il bracciale, ricevuto da Lope alla gioielleria Llop, alimenta i sospetti su Jacobo e diventa possibile regalo compromettente per Vera.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su La Promessa?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.