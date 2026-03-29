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David Riondino vita e carriera dell’attore cantautore tra tv e musica

David Riondino vita e carriera dell’attore cantautore tra tv e musica

David Riondino, addio al cantautore e intellettuale eclettico

È morto a 73 anni il cantautore, attore, regista e scrittore David Riondino, figura centrale della cultura italiana fra musica, teatro, televisione e satira.
La scomparsa è stata annunciata a Roma da Chiara Rapaccini, artista e compagna di molte battaglie creative, con un post su Facebook che ricorda gli anni giovanili a Firenze.
I funerali si svolgeranno martedì alle 11.00 alla Chiesa degli Artisti di Roma.

Riondino, autore legato alla canzone d’autore e al teatro politico, è noto al grande pubblico per le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show, per la canzone “Maracaibo” e per una lunga attività tra cinema, radio, tv e palcoscenico.
La sua morte segna la perdita di una voce originale del mondo culturale italiano, capace di unire impegno civile, ironia e sperimentazione linguistica.

In sintesi:

  • Morto a 73 anni il cantautore, attore e regista David Riondino.
  • Annuncio della scomparsa affidato al post su Facebook di Chiara Rapaccini.
  • Funerali martedì alle 11 alla Chiesa degli Artisti di Roma.
  • Autore di “Maracaibo”, protagonista tra musica, cinema, tv e satira.

La carriera di David Riondino tra musica, teatro, cinema e tv

Nato a Firenze il 10 giugno 1952, David Riondino aveva iniziato come bibliotecario prima di scegliere definitivamente il palcoscenico.
La sua ascesa nazionale arriva con il Maurizio Costanzo Show, dove impone uno stile fatto di improvvisazione colta, parodia e satira politica.

Tra le sue creazioni più note spicca “Maracaibo”, brano divenuto un classico della musica italiana da balera, di cui ha sempre rivendicato la paternità artistica e l’impianto narrativo ironico.
Parallelamente, Riondino sperimenta forme ibride tra reading, teatro-canzone e narrazione civile, diventando un punto di riferimento per la canzone d’autore più intellettuale.

Al cinema partecipa a film popolari come “Vacanze di Natale” e “Kamikazen – Ultima notte a Milano”, mentre in televisione arriva anche sul palco del Festival di Sanremo 1995 insieme a Sabina Guzzanti con il brano “Troppo sole”.
Dal 2012 era sposato con Giovanna Savignano; aveva una figlia, Giada, nata da un precedente matrimonio.

Un’eredità culturale fra impegno politico, satira e canzone d’autore

Il ricordo di Chiara Rapaccini restituisce il clima delle origini comuni a Firenze: “Eravamo tutti ‘compagni’, allora, di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo, alle feste dell’Unità. David era il nostro capo visionario”.

Quell’impronta militante ha accompagnato tutta la traiettoria di Riondino, che ha usato musica, parola e parodia per leggere criticamente la società italiana, mantenendo una distanza netta dalla comicità puramente commerciale.

La sua eredità vive oggi in una generazione di artisti abituati a incrociare teatro, scrittura, radio, televisione e web, e in brani come “Maracaibo”, che continuano a essere suonati e reinterpretati.
La scomparsa di Riondino apre ora una riflessione sulla memoria della cultura politica di quegli anni e sul ruolo della satira come strumento di partecipazione civile.

FAQ

Chi era David Riondino e perché è considerato importante?

Era un cantautore, attore, regista e scrittore fiorentino, noto per “Maracaibo”, la satira politica e le apparizioni al Maurizio Costanzo Show.

Quando e dove si terranno i funerali di David Riondino?

I funerali si terranno martedì alle 11.00 presso la Chiesa degli Artisti in Roma, tradizionale luogo delle esequie del mondo dello spettacolo.

Quali sono i principali lavori musicali e televisivi di David Riondino?

Ha firmato “Maracaibo”, partecipato al Festival di Sanremo 1995 con Sabina Guzzanti e spesso al Maurizio Costanzo Show, oltre a numerosi spettacoli teatrali.

In quali film ha recitato David Riondino nel corso della sua carriera?

Ha partecipato a pellicole di successo come “Vacanze di Natale” e “Kamikazen – Ultima notte a Milano”, consolidando un profilo trasversale tra cinema d’autore e popolare.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia sulla morte di David Riondino?

È stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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