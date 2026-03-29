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Filomena Mastromarino racconta l’addio all’hard tra dolore e aggressioni

Filomena Mastromarino racconta l’addio all’hard tra dolore e aggressioni

Malena a Verissimo, la nuova vita dopo l’addio al porno

Filomena Mastromarino, in arte Malena, ha raccontato a Verissimo la svolta della sua vita professionale e personale. Nel salotto di Silvia Toffanin, in onda da Milano il 28 marzo, l’ex pornodiva ha spiegato perché ha lasciato il cinema hard e come la malattia della madre Francesca abbia cambiato le sue priorità.
La guarigione dal tumore di Francesca, il dolore per i tradimenti economici in famiglia e la distanza dal padre Nicola, che vive a Los Angeles da 18 anni, compongono un quadro umano complesso.
La trasmissione di Canale 5 diventa così il luogo in cui Malena fa i conti con il passato, rivendica la propria rinascita e lancia un appello implicito all’unità familiare, tra ferite ancora aperte e nuovi equilibri cercati.

In sintesi:

  • Malena racconta a Verissimo l’addio al cinema hard e il relativo isolamento professionale.
  • La madre Francesca ha sconfitto un tumore dopo due interventi in dieci mesi.
  • Malena denuncia delusioni da false amiche e danni economici causati da parenti.
  • Il padre Nicola, da 18 anni a Los Angeles, invia un messaggio e promette di tornare.

Cambio di vita, attacchi ricevuti e fragilità familiari

Nel colloquio con Silvia Toffanin, Malena definisce doloroso il distacco dal mondo hard: l’uscita di scena, avvenuta in silenzio e senza spiegazioni pubbliche, le ha attirato critiche e “aggressioni” dall’ambiente professionale che stava lasciando.

L’ex attrice sottolinea di essersi sentita tradita da persone ritenute amiche: *“Sono rimasta delusa da quelle che erano le mie amiche”*, racconta, ricordando come nessuna di loro si sia informata sulle condizioni di salute della madre.

A questa frattura relazionale si somma la scoperta di gravi problemi economici generati all’interno della famiglia allargata. Malena parla esplicitamente di parenti che si sarebbero “approfittati” della sua fiducia, a cui aveva affidato la gestione di una parte del suo patrimonio, poi “completamente distrutta”.

Il cambio di carriera non è quindi solo una scelta etica e affettiva, ma anche l’inizio di una complessa rinegoziazione dei rapporti personali, in cui fiducia, denaro e identità pubblica si sovrappongono.

La guarigione di Francesca e il nodo irrisolto di Nicola

Accanto a Malena compare in studio la madre Francesca, reduce da due interventi chirurgici in dieci mesi per un tumore. Filomena ricorda notti insonni e la paura concreta di perderla, prima della svolta del 27 dicembre, quando in ospedale arriva la conferma: Francesca è guarita dal tumore.

Alla ritrovata serenità si contrappone l’assenza di Nicola, padre di Malena, da 18 anni stabilito a Los Angeles. La famiglia non comprende le ragioni reali di un’assenza così prolungata, nonostante un riavvicinamento telefonico negli ultimi anni.

Attraverso Verissimo, Nicola invia un videomessaggio: *“Mi mancate tanto… Siete la mia famiglia anche se manco da tanto tempo… Francesca sei una guerriera… Sono felice che oggi tu sia guarita e mi dispiace non esserci. Siete tutto per me. Un giorno tornerò e torneremo tutti insieme”*.

Malena confessa di non capire cosa lo trattenga ancora negli Stati Uniti, mentre Francesca ribadisce che la porta di casa resta aperta, lasciando il futuro della famiglia sospeso ma non chiuso.

Prospettive future per Malena tra famiglia e identità pubblica

L’esperienza raccontata da Malena segna una fase di transizione in cui la centralità torna alla famiglia reale, non a quella mediatica. La cura della madre Francesca, la gestione delle perdite economiche e l’attesa del ritorno di Nicola definiscono il perimetro delle sue priorità.

Il distacco dal porno, al centro del dibattito pubblico sulla sua figura, diventa così solo uno degli elementi di una ricostruzione più ampia, che riguarda l’autonomia personale, la tutela del patrimonio e la rinegoziazione dell’immagine pubblica in televisione.

La narrazione proposta a Verissimo apre inoltre possibili sviluppi futuri: nuovi progetti televisivi meno legati al passato da pornodiva, un eventuale riavvicinamento con il padre e un ruolo più attivo nella sensibilizzazione su malattia oncologica e legami familiari.

FAQ

Perché Malena ha deciso di lasciare il cinema hard?

La scelta è nata principalmente per stare vicino alla madre Francesca, malata di tumore, e per chiudere con un ambiente lavorativo percepito come aggressivo e poco solidale.

Qual è oggi la situazione di salute della madre di Malena?

La madre Francesca è oggi dichiarata guarita dal tumore, dopo due interventi chirurgici in dieci mesi e controlli ospedalieri conclusi con esito positivo.

Che tipo di problemi economici ha denunciato Malena in famiglia?

Malena afferma di aver affidato parte del proprio patrimonio a parenti stretti, trovandolo poi “completamente distrutto” per gestione scorretta e approfittamento della sua fiducia.

Da quanto tempo il padre di Malena vive a Los Angeles?

Il padre Nicola vive a Los Angeles da circa 18 anni; in quel periodo non è mai rientrato stabilmente in Italia, pur mantenendo contatti telefonici.

Quali sono le fonti alla base delle informazioni su questa intervista?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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