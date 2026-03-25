Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli, decisione definitiva: le ceneri affidate al mare di Boccadasse

Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse nel mare di Boccadasse

Le ceneri di Gino Paoli, morto a 91 anni nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Genova, saranno disperse davanti al lungomare di Boccadasse, il borgo marinaro che il cantautore ha amato e cantato per tutta la vita.

La famiglia ha chiesto la massima riservatezza: i funerali potrebbero svolgersi in forma strettamente privata, senza cerimonie pubbliche.

La scelta del mare e di Boccadasse, nel cuore della cosiddetta Scuola Genovese dei cantautori di cui Paoli è stato protagonista assoluto, ribadisce il legame indissolubile tra l’artista, la città e il suo paesaggio, destinato a proseguire nella memoria collettiva.

In sintesi:

Ceneri di Gino Paoli disperse in mare davanti a Boccadasse, luogo simbolo della sua vita.

disperse in mare davanti a Boccadasse, luogo simbolo della sua vita. Funerali probabilmente privati, nel rispetto della riservatezza richiesta dalla famiglia del cantautore.

Omaggi della Pro Loco Maris Boccadasse e della sindaca di Genova Silvia Salis .

. Ribadito il ruolo di Paoli nella Scuola Genovese e nella canzone d’autore italiana.

Le ultime ore di Gino Paoli si sono consumate nella sua abitazione del Quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, affacciata sul mare che ha ispirato molte sue canzoni.

Lì, secondo quanto riferito, il cantautore amava osservare il paesaggio che ora accoglierà simbolicamente le sue ceneri, in un gesto coerente con la sua storia artistica e personale.

La Pro Loco Maris Boccadasse, guidata dal presidente Cesare Pastorino, lo ha ricordato in un necrologio sottolineando il carattere eterno della sua poesia: “I poeti come te restano immortali. Il borgo di Boccadasse, per sempre”.

Ai microfoni di Rtl 102.5, la sindaca di Genova Silvia Salis ha condiviso un ricordo privato di una cena estiva a casa Paoli, insieme all’architetto Renzo Piano: un momento definito “molto divertente e ironico, come era lui”, che testimonia il lato umano e schivo dell’artista.

Il legame tra Gino Paoli, Genova e la Scuola Genovese

Nel commentare la scomparsa, la sindaca Silvia Salis ha insistito sull’impatto di Gino Paoli sulla città e sulla musica italiana, ricordandolo come uno dei pilastri della Scuola Genovese dei cantautori.

Paoli, con colleghi come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, ha contribuito a trasformare Genova in un laboratorio di scrittura musicale, capace di parlare all’Italia e al mondo.

Salis ha sottolineato come “ha fatto sognare l’Italia e il mondo” e come la tradizione dei cantautori genovesi continui oggi con nuove generazioni sempre più presenti sulla scena nazionale.

Secondo la sindaca, tra Paoli, la città e i suoi interpreti esiste “un filo che in diversi modi non si è mai interrotto”: un’eredità culturale che va oltre la discografia e si riflette nell’immagine stessa di Genova, città di mare, sospesa tra memoria, malinconia e modernità.

L’eredità futura di Paoli tra memoria, città e nuove generazioni

La dispersione delle ceneri di Gino Paoli davanti a Boccadasse potrebbe diventare un nuovo luogo simbolico della memoria collettiva genovese, accanto ai luoghi legati agli altri grandi cantautori cittadini.

Per Genova e per la canzone d’autore italiana, la scomparsa di Paoli apre ora una fase di rilettura critica della sua opera, tra ristampe, omaggi e probabili iniziative istituzionali.

Il legame, sottolineato da Silvia Salis, tra le generazioni storiche della Scuola Genovese e i nuovi artisti potrebbe tradursi in progetti educativi, festival dedicati e percorsi turistici tematici, rafforzando l’identità culturale della città agli occhi del pubblico nazionale e internazionale.

FAQ

Dove saranno disperse le ceneri di Gino Paoli?

Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse in mare davanti al lungomare di Boccadasse, storico borgo marinaro di Genova.

Quando è morto Gino Paoli e dove si trovava?

Gino Paoli è morto a 91 anni nella notte tra lunedì e martedì, nella sua casa di Genova, nel Quartiere Azzurro.

I funerali di Gino Paoli saranno pubblici o privati?

Al momento le informazioni non sono state rese note, ma è prevedibile una cerimonia in forma strettamente privata, su richiesta della famiglia.

Perché Boccadasse è così importante nella storia di Gino Paoli?

Boccadasse è uno dei luoghi del cuore di Gino Paoli, simbolo del suo rapporto con Genova e scenario ispiratore della sua poetica.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gino Paoli?

Questo articolo è stato elaborato a partire da notizie e lanci congiunti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.