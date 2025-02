Crescita delle start-up in Svizzera nonostante il fallimento di oltre 6.000 aziende

### Dati sui fallimenti aziendali in Svizzera

Il contesto economico in Svizzera ha mostrato segnali contrastanti, evidenziando un aumento significativo dei fallimenti aziendali, accoppiato a una crescita nel numero di nuove start-up. Nel 2024, sono state registrate 6.047 dichiarazioni di fallimento, un incremento del 19% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati forniti da Dun & Bradstreet, questa tendenza al rialzo ha colpito prevalentemente il sud della Svizzera, dove le aziende in crisi sono aumentate del 27%. Anche Central Switzerland ha registrato una crescita notevole con un +23%, mentre Zurigo e il nord-ovest del Paese hanno visto rispettivamente un incremento del 18% e del 17%. Regioni come l’Est della Svizzera e il Ticino hanno segnalato un aumento del 15%, con l’Espace Mittelland che ha mostrato l’incremento più contenuto, pari al 12%. Questi dati mettono in evidenza la precarietà economica di molte aziende in un clima commerciale difficile, evidenziando la necessità di politiche di sostegno e di ripresa.

### Settori più colpiti dai fallimenti

Un’analisi approfondita dei settori colpiti dai fallimenti rivela discrepanze significative tra le varie aree industriali in Svizzera. In particolare, il settore della meccanica ha registrato un aumento degli insolventi pari al 72%, seguito da un incremento del 70% nei servizi educativi. Sebbene le cifre assolute per questi settori non siano elevate, l’impatto rappresenta un segnale preoccupante per la loro sostenibilità economica. I mestieri specializzati hanno visto 1.210 casi di fallimento, un incremento del 37%, mentre il settore dell’ospitalità ha riportato 770 fallimenti, con un aumento del 26%. Anche il commercio al dettaglio ha subito un colpo, con 412 casi di insolvenza, sempre in crescita del 26%. In contrasto, il commercio all’ingrosso ha visto una diminuzione del 7%, così come il settore della produzione di beni durevoli e dell’edilizia, entrambi con un calo del 13%. Queste fluttuazioni settoriali mettono in luce una caratteristica del mercato svizzero, dove le sfide economiche influenzano in modo differenziato le varie branche produttive.

### Nuove registrazioni di start-up

Nel 2024, la Svizzera ha visto un aumento significativo nelle nuove registrazioni di aziende, segnando un contrasto con l’alto numero di fallimenti aziendali. È stato registrato un totale di **52.973 nuove iscrizioni** nel registro commerciale, corrispondente a un incremento di quasi il **3%** rispetto all’anno precedente. Questo aumento è particolarmente evidente nel **Sud della Svizzera**, dove c’è stata una crescita del **6%**, a testimonianza di un ambiente imprenditoriale più favorevole in questa regione. L’Espace Mittelland ha riportato un aumento del **4%**, mentre nel **Ticino**, il tasso di nuove registrazioni è cresciuto del **3%**. Al contrario, le regioni di **Zurigo** e **Svizzera orientale** hanno mostrato incrementi marginali, limitati a solo **1%** ciascuna, e il **nord-est** ha registrato una leggera diminuzione del **1%**. Questi dati suggeriscono che, nonostante i difficili scenari di fallimento, vi è una resilienza e un desiderio di innovazione in alcune aree del Paese, evidenziando l’adattamento delle attitudini imprenditoriali a fronte delle sfide economiche persistenti.

### Variazioni regionali nelle registrazioni

Le differenze regionali nelle registrazioni di start-up in Svizzera riflettono le dinamiche economiche locali e suggeriscono opportunità emergenti per gli imprenditori. Il registrato incremento di nuove iscrizioni non è distribuito uniformemente e presenta variazioni significative tra le diverse aree del Paese. Le regioni del sud, per esempio, hanno mostrato la performance migliore, con un incremento del 6%, evidenziando un clima imprenditoriale positivo e una reattività alle necessità del mercato locale. L’Espace Mittelland ha seguito con un aumento del 4%, suggerendo che anche le aree centrali stanno beneficiando di nuove iniziative commerciali. Dal canto loro, le aree di Zurigo e Svizzera orientale hanno visto solo un aumento marginale di 1%, mentre il nord-est ha sperimentato una leggera contrazione, con un calo dell’1%. Queste fluttuazioni potrebbero essere il risultato di fattori economici più ampi, discontinuità sul mercato del lavoro o un mercato più maturo che limita le nuove entrate. Questa segmentazione regionale mette in luce la necessità per le autorità locali di sviluppare strategie specifiche per stimolare l’imprenditorialità, riconoscendo che il supporto può necessitare di essere mirato per affrontare le esigenze specifiche di ciascuna area.

### Settori in crescita e in contrazione

Il panorama imprenditoriale svizzero mostra significative variazioni nei settori in crescita e in contrazione, rivelando le tendenze e le sfide che caratterizzano l’economia del Paese. Mentre il numero di fallimenti aumenta in alcuni settori, altri stanno vivendo un periodo di espansione. I dati raccolti nel 2024 indicano che l’industria automobilistica ha sperimentato un incremento del 18%, riflettendo una domanda crescente e un ambiente favorevole all’innovazione. Analogamente, settori come il trasporto terrestre e la logistica, le associazioni, l’istruzione e la manifattura hanno registrato una crescita del 14%, suggerendo un forte sviluppo in ambiti tradizionali ma anche in aree più innovative e come quelle delle organizzazioni senza scopo di lucro.

In particolare, le agenzie immobiliari e di gestione hanno visto un aumento del 13%, dimostrando un continuo interesse per il mercato immobiliare. Anche i fornitori di servizi business sono aumentati del 10%, segnalando una spinta verso l’esternalizzazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali. D’altro canto, nonostante la generale crescita di molti settori, ci sono aree in contrazione. Il settore dell’architettura ha visto un calo del 10%, con poche nuove registrazioni che indicano possibili saturazioni del mercato o cambiamenti nelle richieste di servizi. La contrazione più significativa è stata nel settore del commercio all’ingrosso, con una caduta del 27%, segnalando possibili sfide strutturali che questa porzione di mercato deve affrontare. Le tendenze emerse offrono una visione chiara delle dinamiche economiche in atto, preannunciando la necessità di adattamenti strategici da parte delle imprese per navigare efficacemente in un contesto competitivo in evoluzione.