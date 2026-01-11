Crans-Montana tragedia sciistica shock: amici di Sofia nel mirino, perché anche i ricchi finiscono in cenere

Odio online e lutto collettivo

Crans-Montana fa ancora i conti con la tragedia del rogo al Le Constellation, ma il dolore dei coetanei di Sofia Prosperi viene bersagliato sui social da insulti e sarcasmo. Nei profili degli studenti dell’International School of Como emergono messaggi che minimizzano la perdita e colpiscono chi sta elaborando un trauma. Frasi come “bruciate pure” e “fate notizia perché avete i soldi” mostrano un accanimento che trasforma il lutto in un processo pubblico.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Questi attacchi anonimi, spesso veicolati da account senza volto, sfruttano il contesto di una vacanza in montagna per insinuare una responsabilità inesistente, spostando l’attenzione dalla gravità dei fatti alla condizione economica delle vittime. Il bersaglio diventa il gruppo dei sopravvissuti e degli amici, già esposti a shock e senso di perdita.

Nel frattempo, Lorenzo Riva, compagno di scuola di Sofia, resta ricoverato al Niguarda di Milano: intorno a lui e ai compagni cresce un clima tossico che amplifica il trauma. L’odio digitale abbatte le difese di una comunità in lutto, alimentando stigmi e delegittimando il dolore, proprio quando servirebbero silenzio, rispetto e protezione degli spazi emotivi fragili.

Meccanismi psicologici della colpevolizzazione

Gli insulti rivolti agli amici di Sofia Prosperi riflettono dinamiche note: la tendenza a scaricare la paura su un capro espiatorio e a distinguersi dalla vittima per illudersi al sicuro. Le psicoterapeute intervenute all’International School of Como spiegano che, di fronte al trauma, la mente cerca un “alibi” emotivo: attribuire colpa a chi soffre riduce l’angoscia di chi osserva.

Secondo gli esperti, questo meccanismo non è una scelta consapevole: nasce prima del pensiero e diventa narrazione morale, dove il benessere economico viene usato come presunta prova di colpa. È una forma di deumanizzazione che cancella il dolore, trasforma la tragedia in giudizio e anestetizza l’empatia.

Si aggiunge il peso del “senso di colpa del sopravvissuto”, che i commenti ostili aggravano: chi è scampato al rogo del Le Constellation interiorizza accuse esterne e amplifica la propria sofferenza. Gli operatori ricordano che nessuno “sbaglia” quando reagisce a un trauma: la priorità clinica è contenere l’odio, sospendere i processi accusatori e tutelare lo spazio del lutto, dove possano emergere ascolto e sicurezza emotiva.

Comunità e gesti pro-sociali

Di fronte al rogo di Crans-Montana, la risposta efficace non è l’invettiva ma la costruzione di reti di sostegno: ascolto attivo nelle scuole, sportelli psicologici a bassa soglia, moderazione dei profili social frequentati dagli studenti. Le équipe di supporto che hanno raggiunto l’International School of Como indicano una priorità: difendere lo spazio del lutto da intrusioni ostili, favorendo rituali comunitari di condivisione e memoria.

Azioni concrete includono linee guida per famiglie e docenti sulla gestione dell’esposizione mediatica, gruppi di parola con mediatori clinici, e segnalazioni tempestive di contenuti d’odio alle piattaforme. La presenza di figure adulte affidabili e formate riduce il rischio di isolamento, alimenta la fiducia e interrompe le catene di commenti aggressivi.

Nei momenti di crisi, l’architettura sociale si regge su comportamenti semplici e verificabili: verificare le fonti, evitare la spettacolarizzazione del dolore, praticare aiuto reciproco. L’odio sottrae respiro, i gesti pro-sociali lo restituiscono: donazioni informate, volontariato, sostegno psicologico, tutela della privacy dei minori e dei feriti come Lorenzo Riva. Una comunità si ricompone quando riconosce il dolore come bene comune e lo protegge con responsabilità condivisa.

FAQ