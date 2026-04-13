michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate, pubblicità ingannevole ma nessun processo in tribunale

Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate, pubblicità ingannevole ma nessun processo in tribunale

Pandoro Gate, perché Chiara Ferragni è stata prosciolta nonostante la pubblicità ingannevole

La decisione del Tribunale di Milano sul caso Pandoro Gate chiarisce che la pubblicità ingannevole c’è stata, ma non basterà per un processo penale a carico di Chiara Ferragni. Il 14 gennaio 2026 il giudice Ilio Mannucci Pacini ha prosciolto l’imprenditrice digitale e altri imputati dall’accusa di truffa aggravata relativa alle campagne web per il pandoro Pink Christmas e per le uova di Pasqua.
Secondo le motivazioni, manca l’aggravante della “minorata difesa” dei consumatori e dei circa 30 milioni di follower, contestata dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.
Il punto centrale: senza quella aggravante, e dopo la revoca delle querele da parte del Codacons, il giudice non può entrare nel merito penale della vicenda.

In sintesi:

  • Il giudice di Milano riconosce la natura ingannevole delle campagne legate al Pandoro Gate.
  • Chiara Ferragni è prosciolta: cade l’aggravante di minorata difesa dei consumatori.
  • Le sanzioni restano solo sul piano amministrativo ed economico, non penale.
  • Il caso ridefinisce i confini della responsabilità degli influencer in Italia.

Le motivazioni puntualizzano che la pubblicità sui prodotti dolciari collegati a iniziative solidali presentava profili “decettivi”, in linea con quanto già stabilito dall’Agcom.
Gli imputati hanno però già subito conseguenze economiche: procedimento davanti all’autorità di vigilanza, pagamento delle relative sanzioni e risarcimenti al Codacons, che hanno portato alla revoca delle querele.
In assenza dell’aggravante di approfittamento della presunta vulnerabilità dei follower, il reato contestato – truffa aggravata – non è più sostenibile. Per questo il Tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere, cristallizzando la vicenda sul piano amministrativo e civilistico, senza ulteriore scrutinio penale sui meccanismi di comunicazione commerciale usati dall’influencer e dai partner.

Perché l’aggravante sui follower non regge per il giudice

Nelle motivazioni, il giudice esclude che il solo numero di destinatari online possa fondare l’aggravante di “minorata difesa”.
Ricorda che prima dei social esistevano – ed esistono – le campagne televisive, mai considerate di per sé idonee a integrare automaticamente tale aggravante solo per l’ampiezza del pubblico raggiunto.
Manca inoltre una prova decisiva: non è stato dimostrato chi fossero gli acquirenti dei prodotti, se fossero follower di Chiara Ferragni, né se versassero in una effettiva condizione di vulnerabilità o di “acritica adesione” ai suoi consigli.

Secondo il giudice è “opinabile” che il consumatore riponga una fiducia incondizionata in tali “consigli per gli acquisti”.
Dal punto di vista formale, viene richiamato un elemento chiave per il diritto della pubblicità digitale: i contenuti incriminati su Instagram riportavano l’indicazione di contenuto sponsorizzato e l’hashtag obbligatorio per legge, destinato a rendere trasparente il rapporto commerciale tra influencer e brand.
Questo livello minimo di trasparenza, unito all’assenza di prova sulla vulnerabilità del pubblico, impedisce di qualificare i follower come soggetti strutturalmente “indifesi” ai fini dell’aggravante penale.

Cosa cambia ora per influencer marketing e tutela dei consumatori

La decisione di Milano traccia un confine netto: la pubblicità ingannevole via social è sanzionabile, ma non automaticamente penalmente rilevante.
Per gli influencer, il caso Chiara Ferragni conferma l’obbligo di etichettare in modo chiaro i contenuti sponsorizzati e di evitare messaggi che possano risultare decettivi, specie quando si richiamano cause benefiche.
Per i consumatori, il precedente giudiziario indica che la tutela più efficace resta oggi sul terreno amministrativo (autorità indipendenti) e civilistico, più che su quello penale.
Il dibattito normativo, tuttavia, è destinato a proseguire: la pressione dell’opinione pubblica sul ruolo degli influencer potrebbe spingere il legislatore a definire meglio quando la forza economica e reputazionale di un profilo social integra una vera situazione di “minorata difesa”.

FAQ

Cosa ha stabilito il giudice nel caso Pandoro Gate Ferragni?

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto pubblicità ingannevole ma ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata per assenza dell’aggravante.

Chiara Ferragni dovrà affrontare altri processi penali sul Pandoro Gate?

No, il non luogo a procedere chiude il fronte penale su questa vicenda specifica, restando solo le conseguenze economiche e reputazionali.

Le multe Agcom e i risarcimenti al Codacons restano validi?

Sì, restano pienamente efficaci le sanzioni amministrative dell’Agcom e i risarcimenti versati al Codacons, già contabilizzati dagli imputati.

Gli hashtag di contenuto sponsorizzato tutelano davvero gli influencer?

Sì, indicano trasparenza sul rapporto commerciale, ma non esonerano dall’obbligo di evitare messaggi ingannevoli o fuorvianti verso i consumatori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Ferragni?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache