Corona smaschera i pretendenti vip di Belen e il tradimento a Borriello: rivelazioni esplosive e nomi shock

Pretendenti vip e retroscena sul tradimento

Fabrizio Corona nella docuserie Netflix “Io Sono Notizia” ripercorre l’inizio della relazione con Belen Rodriguez, collocandola tra il 2009 e il 2012 e descrivendo l’enorme attenzione mediatica attorno alla showgirl. Sostiene che in quel periodo la modella fosse al centro di corteggiamenti da parte di nomi noti, delineando un quadro competitivo e ad alta esposizione pubblica.

Tra i pretendenti citati compaiono Gianluca Vacchi, presentato come “stramilionario” pronto a offrirle “tutto il possibile”, e Silvio Berlusconi, definito il più influente tra gli interessati, che avrebbe espresso stima, promessa di supporto e il desiderio di conoscerla. Questi riferimenti, inseriti da Corona come contesto, mirano a sottolineare lo status di Belen come “donna più desiderata d’Italia” in quel momento.

Corona afferma inoltre che Marco Borriello, all’epoca compagno ufficiale di Belen, sarebbe stato tradito. Il nome dell’uomo coinvolto non viene rivelato nella serie, risultando censurato. Secondo il racconto, l’ex re dei paparazzi sostiene di aver conquistato la showgirl quando gli altri pretendenti erano ancora in campo, rivendicando un primato sentimentale nel pieno del clamore mediatico.

Il ruolo di Belen nella trasformazione di Corona

Nel racconto di Fabrizio Corona, l’incontro con Belen Rodriguez segna una cesura netta: da relazione mediatica a legame capace di incidere sulle abitudini personali. Corona ammette di essersi innamorato davvero e associa a quel periodo un processo di normalizzazione della propria vita, con scelte concrete e verificabili.

La conduttrice gli avrebbe imposto ritmi meno notturni, lo stop alle serate in discoteca e un diverso approccio al quotidiano, fino a dettagli simbolici come l’acquisto di un portafogli, assente fino ad allora. L’ex fotografo parla anche di tagli nelle frequentazioni, inclusa la presa di distanza da un amico, come parte di un percorso di auto-disciplina.

La relazione, collocata tra il 2009 e il 2012, viene descritta come la più strutturante per l’ex re dei paparazzi: una spinta a pratiche più sobrie, viaggi organizzati e routine più stabili. Nei passaggi della docuserie, il sentimento viene indicato come motore del cambiamento, con ricadute sul comportamento pubblico e privato, oltre la narrativa del gossip.

Reazioni e testimonianze nel documentario Netflix

Nella docuserie “Io Sono Notizia”, le voci esterne rafforzano il quadro narrativo su Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Nina Moric offre una valutazione netta: definisce Belen l’unica capace di “addomesticarlo”, sottolineando una dinamica di potere invertita rispetto alla figura pubblica dell’ex re dei paparazzi. La sua testimonianza aggiunge un tassello di credibilità, provenendo da un’ex compagna storica e parte in causa delle vicende giudiziarie con la showgirl.

Altri contributi delineano Corona come persona spinta da ambizione e soldi, elemento confermato anche da passaggi che toccano episodi controversi del passato. La compresenza di figure come la madre, l’avvocato e professionisti del settore fotografico inquadra il racconto in una prospettiva plurale, utile a contestualizzare le scelte e i limiti del protagonista.

Il risultato è un ritratto che alterna confessione e critica: da un lato l’amore dichiarato per Belen e l’effetto normalizzante; dall’altro, una storia personale attraversata da eccessi, calcoli e opportunità mediatiche. Le reazioni convergono su un punto: il legame con la conduttrice ha rappresentato un’eccezione emotiva dentro una carriera costruita sul clamore.

