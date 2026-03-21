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TikToker indagato per recensioni ironiche sulle messe scatena dibattito su rispetto del culto

TikToker indagato per recensioni ironiche sulle messe scatena dibattito su rispetto del culto

Tiktoker di Ravenna indagato per video ironici sulle messe cattoliche

Un tiktoker 31enne di Ravenna, noto online come Taylorismo, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e cose, ai sensi degli articoli 403 e 404 del codice penale.
L’inchiesta riguarda sei video pubblicati tra dicembre e gennaio, in cui l’influencer recensisce in chiave ironica, talvolta dissacratoria, messe celebrate in chiese ravennati, commentandole come una sorta di telecronaca sportiva.
Il procedimento, aperto a Ravenna, è seguito dalla Procura competente e prosegue d’ufficio, mentre l’indagato è assistito dall’avvocata Giovanna La Mela. Resta ancora da chiarire quale contenuto specifico abbia fatto scattare l’indagine e chi abbia sporto la prima segnalazione.

In sintesi:

  • Tiktoker 31enne di Ravenna indagato per vilipendio di confessione religiosa.
  • Nel mirino sei video TikTok con recensioni ironiche delle messe in chiesa.
  • Il procedimento è d’ufficio, non noto il video all’origine dell’indagine.
  • Difesa: contenuti dichiarati ironici, senza intento offensivo verso i fedeli.

Come nascono i video contestati e cosa prevede la legge

Nei video finiti sotto la lente degli inquirenti, Taylor Ragazzini – quasi 10mila follower e oltre 200mila visualizzazioni su TikTok – inquadra prima l’esterno delle chiese di Ravenna, quindi entra in silenzio negli edifici religiosi per proseguire la descrizione dall’interno, senza interrompere o disturbare la funzione.
Il format si sviluppa come una recensione dal tono leggero, con passaggi narrati “a mo’ di telecronaca sportiva”, mescolando osservazioni sull’architettura, atmosfera, partecipazione dei fedeli e stile della celebrazione. Proprio questa impostazione, a metà tra satira e intrattenimento, è ora oggetto di valutazione giudiziaria.
Gli articoli 403 e 404 del codice penale puniscono rispettivamente l’offesa alla religione mediante vilipendio di chi la professa e il danneggiamento o vilipendio di cose destinate al culto. Spetterà alla Procura stabilire se i video abbiano superato il confine tra legittima espressione ironica e illecita offesa alla confessione religiosa cattolica.

L’autodifesa social del tiktoker e le possibili ricadute future

Lo stesso Ragazzini ha confermato l’indagine con altri contenuti social, girati in chiave ironica persino davanti al palazzo di giustizia di Ravenna, trasformato anch’esso in “location” di una recensione.
Nel video, il tiktoker spiega: *“Mi sono stati presi tutti i video e verranno valutati da un tribunale competente”*, ribadendo subito dopo che si tratta di un *“video assolutamente ironico, non vuole offendere nessuno”*.
Il caso apre un fronte sensibile per creator e piattaforme: fino a che punto satira, critica e intrattenimento online possono spingersi quando coinvolgono luoghi di culto e celebrazioni religiose? La decisione della magistratura ravennate potrebbe diventare un precedente utile a definire meglio i confini giuridici dei contenuti ironici sulle religioni nei social.

FAQ

Perché il tiktoker di Ravenna è stato indagato dalla Procura?

Il tiktoker è indagato per presunta offesa a una confessione religiosa, in relazione a video ironici sulle messe, ai sensi degli articoli 403 e 404 del codice penale.

Quali video di Taylor Ragazzini sono al centro dell’indagine penale?

L’indagine riguarda sei video pubblicati tra dicembre e gennaio, con recensioni ironiche di messe in chiese di Ravenna; non è noto quale contenuto abbia attivato l’azione penale.

Cosa rischia legalmente chi viene accusato di vilipendio della religione?

In Italia, l’offesa a una confessione religiosa può comportare sanzioni pecuniarie o pene detentive, valutate caso per caso dal giudice in base alla gravità e alla diffusione.

È sempre reato fare satira o ironia su riti religiosi online?

No, la satira è ammessa, ma diventa rilevante penalmente se supera i limiti della critica legittima, trasformandosi in vilipendio di persone o cose destinate al culto.

Da quali fonti è stata tratta e rielaborata questa notizia di cronaca?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente approfondite dalla nostra Redazione.

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