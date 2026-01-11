Spotify rivoluziona l’esperienza: funzionalità social potenziate e connessioni intelligenti che moltiplicano l’engagement

Messaggi e attività di ascolto

Spotify accelera sulla dimensione sociale con Messaggi e la nuova Listening Activity, integrando nell’app ciò che prima passava da link esterni. La cronologia in tempo reale di ciò che ascoltano gli amici compare in cima alle chat, rendendo immediato aprire il brano, salvarlo in libreria o reagire con un’emoji. Il tutto si attiva da Impostazioni > Privacy & Social con l’opzione “Mostra attività di ascolto”.

L’aggiornamento trasforma l’ascolto da esperienza solitaria a scambio rapido e contestuale: i titoli condivisi dai contatti diventano suggerimenti operativi, senza passaggi intermedi. L’elenco dinamico offre una panoramica dei gusti del proprio network, utile per scoprire tracce e playlist affini e alimentare conversazioni musicali continue.

Nella pratica, chi ha attivato Listening Activity vede subito i brani degli amici idonei a Messaggi, con accesso diretto alla riproduzione e alle opzioni di salvataggio. L’interazione “in chat” riduce attriti e incentiva la scoperta, avvicinando Spotify a un feed musicale in tempo reale, centrato sulle relazioni e pronto a sostenere nuove abitudini di ascolto condiviso.

Sessioni collaborative con request to jam

Con Request to Jam le sessioni diventano collaborative e sincrone: un utente Premium invita un contatto a unirsi, assume il ruolo di host e condivide la coda, mentre gli utenti Free possono partecipare su invito ma non avviare la sessione. L’aggiunta dei brani è condivisa e le modifiche sono visibili a tutti i partecipanti in tempo reale.

L’esperienza è pensata per ascoltare “come nella stessa stanza”: la riproduzione è allineata tra i device, la gestione della coda è paritaria tra gli host e l’interazione avviene direttamente nella chat, senza link esterni o app terze. L’accesso è in rollout su iOS e Android e disponibile dai 16 anni in su, con inviti inviati tramite Messaggi e conferma in-app.

Per avviare una Jam basta scegliere la playlist o il brano corrente, aprire l’area di condivisione e inviare la richiesta all’amico: una volta accettata, entrambi gestiscono la coda, possono aggiungere tracce e ordinare i contenuti. La sessione sostiene ascolti di gruppo, feste e scoperte guidate, riducendo al minimo i passaggi e consolidando l’uso sociale di Spotify in tempo reale.

Privacy, limiti e prospettive social

Spotify adotta un approccio cauto: i Messaggi sono consentiti solo tra utenti che hanno già interagito tramite playlist collaborative, Jam o Blend, riducendo spam e contatti indesiderati. I contenuti sono cifrati in transito e a riposo, ma non è prevista la crittografia end-to-end, elemento da considerare per chi richiede massima riservatezza.

La visibilità della Listening Activity è opt-in e controllabile da Privacy & Social, con la possibilità di interrompere la condivisione in qualsiasi momento. Gli utenti Free possono partecipare alle Jam su invito ma non crearle, mentre l’accesso alle novità è in rollout graduale su iOS e Android per maggiorenni di 16 anni, a garanzia di un’adozione scalabile e monitorata.

La strategia punta a un’esperienza sociale integrata nell’app, capace di coniugare scoperta e interazione senza app esterne. Il perimetro delle connessioni, la cifratura non end-to-end e l’opt-in sulla presenza musicale delineano un equilibrio tra condivisione e controllo, orientato a trasformare l’ascolto in rete mantenendo tutele operative e chiari confini d’uso.

FAQ

  • Come funziona la condivisione dell’attività di ascolto? È opzionale e attivabile da Privacy & Social; mostra in chat i brani ascoltati dagli amici idonei.
  • I messaggi su Spotify sono privati? Sono cifrati in transito e a riposo, ma non con crittografia end-to-end.
  • Chi può avviare una Jam? Gli utenti Premium; gli utenti Free possono solo unirsi su invito.
  • Chi può inviarmi messaggi? Solo contatti con cui hai già interagito tramite playlist collaborative, Jam o Blend.
  • Su quali piattaforme è disponibile? Rollout graduale su iOS e Android.
  • È possibile disattivare la Listening Activity? Sì, in qualsiasi momento dalle impostazioni di privacy.
  • Qual è la fonte delle informazioni? Sintesi basata sull’articolo di 123RF.

