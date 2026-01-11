Francesco Totti e Flavia Vento, il retroscena taciuto che Fabrizio Corona rompe in esclusiva

Retroscena del presunto flirt e le versioni discordanti

Francesco Totti ha sempre negato ogni coinvolgimento con Flavia Vento, nonostante la showgirl sostenga da anni l’esistenza di un breve incontro risalente al 2001. Nel nuovo racconto di Fabrizio Corona per Netflix, il presunto retroscena riemerge con dettagli sull’origine dello “scoop” e sui passaggi che avrebbero portato alla sua esposizione mediatica.

Corona sostiene di essere stato contattato dai suoi fotografi di Roma, che gli avrebbero passato al telefono una Vento in lacrime, certa di avere “prove” della serata con l’ex capitano giallorosso. Da lì la decisione di trasferirla a Milano, metterla in albergo e trattare un’intervista esclusiva con il settimanale Gente.

Secondo questa versione, l’intervista sarebbe stata “blindata”, con approvazione preventiva e un cachet da 50 mila euro. Corona descrive una Vento motivata più dalla visibilità che dal denaro, pronta a firmare un racconto emotivo sul presunto tradimento ai danni di Ilary Blasi. Rimangono però due fronti inconciliabili: le continue smentite di Totti e la linea di Vento, rimasta sostanzialmente immutata nel tempo.

Il ruolo di Maurizio Costanzo e il tentativo di insabbiamento

Nel documentario di Netflix, Fabrizio Corona racconta la telefonata ricevuta da Maurizio Costanzo: il conduttore avrebbe chiesto di bloccare l’uscita dell’intervista di Flavia Vento su Gente. A mediare, secondo Corona, ci sarebbe stato il fratello di Francesco Totti, pronto a coprire i 50 mila euro pattuiti con il settimanale per evitare la pubblicazione.

Corona riferisce di aver contattato la Vento il giorno successivo, sostenendo di aver ricevuto pressioni anche dall’ambiente del tifo organizzato della Roma e paventando rischi per la sua incolumità nel caso l’intervista fosse uscita. Nonostante questi tentativi di frenata, la versione di Corona si chiude con un dato: il direttore Umberto Brindani avrebbe comunque mandato in stampa il servizio.

Il coinvolgimento di Costanzo, descritto come regista discreto dell’operazione di contenimento, resta confinato al dietro le quinte. L’obiettivo, stando al racconto, era evitare che lo scoop sul presunto tradimento di Totti diventasse pubblico in un momento delicato per la coppia con Ilary Blasi.

I soldi, le interviste e i dubbi sulla ricostruzione di Corona

Fabrizio Corona sostiene di aver incassato 50 mila euro dal settimanale Gente per l’intervista “blindata” di Flavia Vento, e altri 50 mila in contanti dal fratello di Francesco Totti per bloccarne l’uscita. Il servizio, però, sarebbe stato pubblicato ugualmente da Umberto Brindani, generando una contraddizione centrale nella cronologia dei pagamenti e nelle responsabilità editoriali.

Nel suo racconto, Corona aggiunge un terzo passaggio: la chiamata a Silvana Giacobini per offrire su Chi una “contro-intervista” con servizio posato, in cambio di ulteriori 50 mila euro. Il totale dichiarato raggiunge così 150 mila euro, cifra che alimenta interrogativi sulla trasparenza delle trattative e sulla gestione dei diritti dell’intervista originale.

Resta il nodo irrisolto: se il denaro del fronte Totti serviva a ritirare l’articolo da Gente, perché non sarebbe stato restituito alla testata o usato per fermare l’uscita? La dinamica, per come descritta, suggerisce che Gente non sia mai stata formalmente coinvolta nello “stop”, pubblicando quindi senza vincoli ulteriori. Un punto che apre dubbi sulla coerenza del racconto e sul perimetro degli accordi effettivamente siglati.

