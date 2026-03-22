Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25 elimina Michele dal Serale, il ballerino saluta commosso

Michele Ballo lascia il Serale di Amici 25: cosa è successo e perché

Nella prima puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 21 marzo su Canale 5, il cantante e violoncellista Michele Ballo, allievo della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, è stato eliminato al ballottaggio contro la compagna di team Angie. La decisione, maturata dopo una sfida a colpi di inediti, ha sorpreso pubblico e coach, scatenando reazioni emotive in studio.

Il percorso di Michele nel talent condotto da Maria De Filippi si interrompe così al debutto del Serale, ma il cantante rivendica l’enorme crescita artistica e personale vissuta in sei mesi di scuola, e annuncia l’intenzione di proseguire la carriera musicale fuori dal programma.

In sintesi:

Michele Ballo eliminato alla prima puntata del Serale di Amici 25 .

eliminato alla prima puntata del Serale di . Ballottaggio interno alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contro Angie .

e contro . Reazione forte del pubblico e sostegno pubblico di Lorella Cuccarini .

. Michele parla di percorso formativo decisivo e progetti futuri nella musica.

La dinamica dell’eliminazione e gli equilibri tra le squadre al Serale

Nella prima sfida del Serale di Amici 25, la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ha visto tre allievi finire al ballottaggio: Michele Ballo, Angie e Lorenzo Salvetti. Lorenzo è stato il primo a salvarsi, lasciando il confronto finale tra Michele e Angie.

I due si sono sfidati con i rispettivi nuovi inediti, in uscita la settimana successiva, in una prova decisiva per la permanenza nella scuola. La scelta finale non ha premiato Michele, costretto a lasciare il programma. In studio, l’uscita del cantante ha provocato un’ovazione di protesta del pubblico e l’immediato abbraccio di Lorella Cuccarini, che gli ha sussurrato: “Sei fortissimo, non dimenticarlo, è solo l’inizio questo”.

Con le eliminazioni di Opi, Michele e Antonio, la competizione si restringe. Nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano restano Elena, Caterina, Emiliano, Riccardo, Plasma, Alex e Nicola.

Nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini proseguono il percorso Angie, Lorenzo, Simone e Alex.

Il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo può invece contare su Valentina, Alessio, Kiara e Gard, ridisegnando gli equilibri strategici delle prossime puntate.

Le parole di Michele Ballo e cosa può succedere dopo Amici 25

Ai microfoni di Witty Tv, Michele Ballo ha commentato a caldo l’eliminazione, riconoscendo le regole del talent ma sottolineando il valore del percorso formativo: “Mi è dispiaciuto non aver potuto portare me stesso e il mio lavoro in questi mesi, ma è un gioco e si gioca così. Ho imparato in sei mesi quello che non imparerò in dieci anni. Prima di entrare ad Amici pensavo delle cose che in due mesi sono state cambiate. Questo è il bello di questo percorso, ti abbatte certe convinzioni e ti permette di costruire qualcosa di concreto”.

Michele ha anche espresso grande stima per Angie: “Sono contento che continui il percorso, se lo merita”, mostrando maturità e fair play in un momento delicato.

Fuori dalla scuola, il primo pensiero andrà alla famiglia: l’ex allievo ha dichiarato che la prima cosa che farà sarà stare abbracciato ai suoi genitori.

La visibilità ottenuta al Serale di Amici 25 e l’uscita dei suoi inediti aprono ora per Michele Ballo una fase cruciale: trasformare l’esperienza televisiva in una carriera discografica strutturata, capitalizzando notorietà e consenso del pubblico maturati in questi mesi.

FAQ

Chi è Michele Ballo di Amici 25?

Michele Ballo è un cantante e violoncellista, ex allievo della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini nel Serale di Amici 25.

Perché Michele Ballo è stato eliminato dal Serale di Amici 25?

Michele Ballo è stato eliminato dopo il ballottaggio interno contro Angie, basato sull’esibizione dei rispettivi nuovi inediti nella prima puntata del Serale.

Contro chi si è giocato il ballottaggio Michele ad Amici 25?

Michele Ballo ha affrontato un ballottaggio finale contro la compagna di squadra Angie, dopo la salvezza anticipata di Lorenzo Salvetti.

Che cosa farà Michele Ballo dopo l’eliminazione da Amici 25?

Al momento Michele Ballo ha dichiarato che si dedicherà alla famiglia e alla musica, valorizzando gli inediti lanciati durante il percorso.

Quali sono le fonti di questa notizia su Amici 25?

Le informazioni provengono da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.