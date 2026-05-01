Home / SPETTACOLI & CINEMA / Marco Berry attacca Francesca Manzini, lite furiosa e richiamo degli autori

Scontro nella notte al GF Vip tra Marco Berry e Francesca Manzini

Nella Casa del Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla finale, un violento scontro verbale ha acceso la notte tra Marco Berry, 63 anni, ed Francesca Manzini, 36.

Il litigio è esploso a Cinecittà, durante le riprese del reality, dopo alcune confidenze della comica sul rapporto complesso con la sorella maggiore Lilli.

Da un commento di Berry, giudicato “indelicato” dalla gieffina, si è arrivati a urla, insulti e a un richiamo formale degli autori in confessionale.

L’episodio, nato da un dialogo privato e poi rielaborato nei discorsi collettivi in Casa, riapre il dibattito sui limiti del conflitto televisivo e sulla responsabilità dei concorrenti nei confronti di temi familiari sensibili.

In sintesi:

Liti sempre più dure al GF Vip tra Marco Berry e Francesca Manzini .

e . Commenti sul rapporto con la sorella di Manzini scatenano accuse di indelicatezza.

Nella notte Berry urla, insulta e viene richiamato dagli autori in confessionale.

Sui social parte la richiesta di squalifica e si discute di aggressività verbale.

La miccia dello scontro nasce da un momento di confidenza: Francesca Manzini racconta a Marco Berry di avere un rapporto poco stretto con la sorella Lilli, sposata e più grande di quattordici anni.

Berry interpreta il distacco familiare come possibile sofferenza adolescenziale, parlando di “età peggiore del mondo” per accettare la nascita di una sorella minore e richiamando la “pazienza biblica” dei genitori.

Manzini percepisce quelle parole come un affondo personale, e con Lucia Ilardo definisce il discorso “indelicato”, sostenendo che Berry le avrebbe detto che la sorella “la odiava”.

Nel pomeriggio successivo la comica affronta Berry, che nega di averla giudicata e rivendica l’intenzione di “aiutarla”. Ma le versioni restano inconciliabili, creando il terreno per l’esplosione successiva.

Come si è sviluppata la lite e il ruolo degli altri concorrenti

Nella notte, dopo che le critiche di Francesca Manzini si sono diffuse tra i coinquilini, Marco Berry la affronta duramente.

Le contesta di “andare in giro a parlare” di lui e definisce “pazza” la gieffina, ricordando che le confidenze familiari sarebbero partite dalla stessa Manzini.

Lei replica sottolineando le “domande evitabili” e ribadendo che Berry le avrebbe detto che la sorella “non la può vedere”.

Da qui l’escalation: Berry le urla *“Tu adesso stai zitta, devi stare zitta!”*, la accusa di mettergli in bocca frasi mai pronunciate, la invita ad allontanarsi e pronuncia espressioni gravemente offensive, fino al *“Ha fatto bene a mollarti”*.

Gli autori intervengono chiamando Berry in confessionale con un secco *“Marco in confessionale”*, mentre il concorrente, ancora agitato, pronuncia un’ulteriore frase colorita.

Sui social, in particolare su X, prende piede l’hashtag per chiedere la squalifica immediata, con una catena di tweet che denuncia l’aggressività del 63enne e invoca il rispetto dei codici di comportamento del reality.

Lucia Ilardo, testimone dello scontro, si schiera apertamente con Manzini: definisce Berry “morto” per lei, parla di “schifo” nel sentire certe frasi da un uomo con una figlia coetanea della donna insultata e lo accusa di avere “atteggiamenti aggressivi” fin dal primo giorno.

Dall’altra parte Antonella Elia tenta di ridimensionare l’accusa sui “commenti indelicati”, ipotizzando che alcuni passaggi siano stati enfatizzati da Francesca, ma la comica insiste sul tono e sulla vicinanza fisica dell’attacco, lamentando un’aggressività ingiustificata.

L’assenza di una puntata serale immediata priva il pubblico di un confronto a caldo in diretta: fino a martedì, dinamiche interne, confessionali e reazioni del pubblico social potrebbero cambiare il quadro e influenzare eventuali provvedimenti del programma.

Impatto sul reality e possibili sviluppi nelle prossime puntate

Lo scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini arriva in una fase cruciale del Grande Fratello Vip, quando solitamente le dinamiche rallentano e il clima si fa più disteso.

Qui, invece, la tensione cresce, alimentata da temi sensibili come i rapporti familiari e i confini del rispetto in tv.

Nelle prossime puntate, l’attenzione sarà concentrata su tre nodi: l’eventuale sanzione disciplinare per Berry, l’eventuale chiarimento diretto tra i due protagonisti e il giudizio del pubblico, che può tradurre l’indignazione social in voti e preferenze.

Per gli autori, la gestione di episodi di forte aggressività verbale diventa strategica: mantenere la tensione narrativa senza oltrepassare la soglia di tollerabilità etica e regolamentare sarà decisivo per la credibilità del format.

FAQ

Perché Marco Berry e Francesca Manzini hanno litigato al GF Vip?

Il litigio è nato da confidenze di Francesca Manzini sul difficile rapporto con la sorella, interpretate da Marco Berry con commenti percepiti come indelicati e invasivi.

Che cosa ha detto Marco Berry durante la lite notturna?

Berry ha urlato a Francesca Manzini *“stai zitta”*, l’ha definita “pazza”, ha pronunciato insulti e la frase *“Ha fatto bene a mollarti”*.

Gli autori del Grande Fratello Vip sono intervenuti sullo scontro?

Sì, gli autori hanno interrotto l’escalation richiamando Marco Berry in confessionale con un richiamo diretto, mentre il concorrente era ancora molto agitato.

I social hanno chiesto la squalifica di Marco Berry dal reality?

Sì, su X è partita una catena di tweet con hashtag dedicati, chiedendo la squalifica immediata di Marco Berry per aggressività verbale.

Da quali fonti è stato rielaborato questo articolo sul GF Vip?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi congiunta di contenuti e lanci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati autonomamente dalla nostra Redazione.