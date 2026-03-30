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Grande Fratello Vip, anticipazioni serata su Canale 5 tra nomination e sondaggi

Grande Fratello Vip, anticipazioni serata su Canale 5 tra nomination e sondaggi

Grande Fratello Vip 2026, cosa accadrà stasera nella quinta puntata

Chi? I concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, guidati da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.
Che cosa? Una quinta puntata ad alta tensione, tra scontri, flirt e possibile nuova eliminazione al televoto.
Dove? In diretta dalla Casa di Cinecittà e dagli studi Mediaset, in prima serata su Canale 5.

Quando? Lunedì 30 marzo 2026, dalle 21.20, con cambio di giorno per lasciare spazio alla partita Bosnia–Italia.
Perché? Per aggiornare il pubblico su dinamiche, alleanze e strategie di gioco, individuando il vip a rischio uscita secondo il televoto.

In sintesi:

  • Scontro frontale tra Raimondo Todaro e Giovanni dopo l’addio di Gionnyscandal.
  • Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini e Adriana Volpe, accusate di falsità e atteggiamenti da “maestrina”.
  • Nascono i flirt tra RenatoLucia e tra IbizaNicolò, ma esplodono le gelosie.
  • Televoto decisivo con Antonella Elia al comando e Ibiza e Raul a rischio eliminazione.

Scontri, alleanze e televoto: tutti gli equilibri in gioco stasera

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 arriva dopo giorni incandescenti in Casa. L’uscita di Gionnyscandal ha lasciato uno spazio emotivo immediatamente colmato da tensioni crescenti, in particolare nel duro faccia a faccia tra Raimondo Todaro e Giovanni.
Al centro delle polemiche anche Alessandra Mussolini, che continua a bersagliare Francesca Manzini, definita *“falsa”*, e ad attaccare Adriana Volpe, liquidata come *“maestrina”* dopo un acceso confronto con Ibiza.

Sul fronte sentimentale, il reality registra i primi veri intrecci: Renato e Lucia si sono scambiati un bacio, salvo poi vedere lui nominarla, spostando il baricentro strategico del gioco. Parallelamente, la crescente complicità tra Ibiza e Nicolò ha innescato la gelosia di Lucia, che ha bollato Blu come *“gatta morta”*. Sarà compito di Ilary Blasi, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ricomporre il quadro e mettere i concorrenti di fronte alle proprie contraddizioni.

Televoto, palinsesto e prospettive future per il reality Mediaset

Il televoto aperto chiede al pubblico chi salvare tra Giovanni, Marco Berry, Raoul, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia.
I sondaggi preliminari indicano in testa Antonella Elia (24,95%), seguita da Lucia Ilardo (13,54%) e Francesca Manzini (13,55%). Adriana Volpe si ferma all’11,8%, Marco Berry al 9,67% e Giovanni Calvario al 9,28%.

I più esposti al rischio uscita risultano Ibiza Altea e Raul Dumitras, entrambi intorno all’8,70%. L’esito finale potrà ridisegnare alleanze e dinamiche, incidendo su strategie e storyline che Mediaset punterà a valorizzare anche nelle prossime puntate, previste in doppio appuntamento settimanale, martedì e venerdì in prime time su Canale 5, con copertura h24 tra tv lineare, La5, Mediaset Extra, sito ufficiale e social.

FAQ

Quando va in onda stasera il Grande Fratello Vip 2026?

Va in onda stasera, lunedì 30 marzo 2026, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Chi sono conduttrice e opinioniste del Grande Fratello Vip 2026?

La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Come seguire il Grande Fratello Vip 2026 in streaming e h24?

È possibile seguirlo su sito ufficiale grandefratello.mediaset.it, su Mediaset Infinity e sui profili social con contenuti e dirette continue.

Chi risulta favorito dai sondaggi del televoto del 30 marzo 2026?

Secondo i sondaggi, la più votata è Antonella Elia con circa il 25%, seguita da Lucia e Francesca Manzini.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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