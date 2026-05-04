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Tommaso Franchi ufficializza la separazione definitiva da MariaVittoria Minghetti

Tommaso Franchi ufficializza la separazione definitiva da MariaVittoria Minghetti

Rottura confermata tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti

Chi: l’ex coppia del Grande Fratello 2024/2025, Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti.
Che cosa: hanno confermato la fine della loro relazione, durata quasi un anno dopo il reality.
Dove: l’annuncio è arrivato in radio, a Non Succederà Più su Radio Radio, condotto da Giada Di Miceli.

Quando: la conferma è stata resa pubblica il 4 maggio 2026, dopo settimane di indiscrezioni iniziate a marzo.
Perché: i due parlano di una separazione serena, senza tradimenti, maturata dopo mesi di distanza fisica e impegni lavorativi.

In sintesi:

  • Fine della relazione tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti, nata al Grande Fratello.
  • Lui smentisce categoricamente tradimenti e nuove relazioni con un’avvocatessa “dal fisico muscoloso”.
  • La distanza Siena-Roma e gli impegni lavorativi hanno logorato il rapporto nel tempo.
  • Delle cinque coppie nate in quell’edizione, solo due risultano oggi ancora stabili.

Le parole di Tommaso Franchi e il contesto post Grande Fratello

La rottura tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti arriva dopo settimane di speculazioni alimentate sui social. Amedeo Venza, a marzo, aveva riportato una confidenza di MariaVittoria su un periodo complesso dovuto a “distanza, lavoro e incomprensioni dovute alla lontananza”.

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All’epoca, i due si dichiaravano ancora uniti, nonostante le difficoltà. Successivamente è circolata la voce di un presunto nuovo legame di Tommaso con una avvocatessa dal fisico atletico, rumor che MariaVittoria aveva commentato con distacco e ironia: “Beata lei!”.

Oggi, ai microfoni di Giada Di Miceli, Tommaso Franchi ha chiarito: “Io e MariaVittoria abbiamo avuto una bellissima relazione fuori il Grande Fratello che è durata quasi un anno. Poi, con tranquillità e gioia, in modo molto sereno, ci siamo lasciati. […] Non ci sono stati né tradimenti o altre persone nel mezzo”.

Incalzato sulle reali cause e su chi abbia preso la decisione, ha scelto il riserbo: “Non ti posso dire perché ci siamo lasciati o chi ha preso la decisione. Ho già detto troppo!”.

Le altre coppie del reality e cosa cambia ora

Terminata l’esperienza al Grande Fratello, Tommaso è rientrato a Siena dalla famiglia, mentre MariaVittoria ha ripreso il lavoro di medico estetico a Roma. Un anno da pendolari, tra treni e incastri professionali, ha progressivamente incrinato la quotidianità di coppia.

L’edizione 2024/2025, dal punto di vista sentimentale, resta fra le più prolifiche: sono nate cinque coppie. A oggi resistono solo quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez e quella composta da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

Hanno invece chiuso, oltre a Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti, anche Stefano Tediosi e Federica Petagna (già a gennaio 2026, per “valori diversi”) e la coppia Lorenzo SpolveratoShaila Gatta, esplosa tra polemiche durante la finale.

La traiettoria di queste relazioni conferma quanto sia complesso trasformare legami nati in un contesto televisivo controllato in rapporti stabili nella vita reale, scandita da lavoro, distanza e responsabilità esterne alle dinamiche del reality.

FAQ

Perché Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti si sono lasciati?

La separazione è avvenuta in modo sereno. Tommaso Franchi ha parlato di una “bellissima relazione” logorata da distanza e impegni, senza tradimenti.

Chi ha annunciato ufficialmente la fine della relazione?

È stato Tommaso Franchi a confermare la rottura, durante un’ intervista con Giada Di Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio.

Quanto è durata la storia tra Tommaso e MariaVittoria dopo il Grande Fratello?

La relazione tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti è durata quasi un anno dopo l’uscita dalla Casa.

Quante coppie del Grande Fratello 2024/2025 stanno ancora insieme?

Su cinque coppie nate in quell’edizione, risultano ancora unite solo Helena Prestes con Javier Martinez e Alfonso D’Apice con Chiara Cainelli.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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