Home / EVENTI / Sinner domina Lehečka e conquista Miami, completato il prestigioso Sunshine Double nel circuito tennistico

Sinner conquista il Sunshine Double e riscrive la storia del tennis

Chi: Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp.

Che cosa: conquista il Masters 1000 di Miami e completa il prestigioso Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells.

Dove: sui campi in cemento di Miami, dopo il successo nel deserto di Indian Wells in California.

Quando: finale disputata domenica 29 marzo, chiusa in due set contro Jiří Lehečka in un’ora e 33 minuti.

Perché: si tratta di un risultato storico, riuscito prima solo a sette giocatori, che consolida Sinner come riferimento assoluto del tennis mondiale e simbolo della nuova età d’oro dello sport italiano.

In sintesi:

Sinner vince Miami 1000 battendo Lehečka 6-4, 6-4 in 1h33’.

Completa il Sunshine Double dopo Indian Wells, ottavo nella storia a riuscirci.

Si tratta del suo 26esimo titolo Atp e settimo Masters 1000.

Dedica il trionfo ad Antonelli e Bezzecchi in una domenica d’oro per l’Italia.

Come Sinner ha dominato Miami e completato il Sunshine Double

Il successo di Jannik Sinner a Miami certifica una continuità di rendimento tipica dei grandissimi. L’azzurro ha superato in finale il ceco Jiří Lehečka con un doppio 6-4, gestendo con lucidità i momenti chiave nonostante pioggia, interruzioni e umidità estrema.

Nel primo set Sinner trova il break al terzo gioco, sfruttando la seconda palla utile e cancellando poi tre chance di controbreak grazie al servizio. Chiude 6-4 dopo 46 minuti, contenendo la reazione di Lehečka, 24 anni, rivelazione del torneo dopo le vittorie su Taylor Fritz e sullo spagnolo Landaluce, giustiziere di Sebastian Korda e, indirettamente, del numero 1 Carlos Alcaraz.

Il secondo set è condizionato dalla pioggia: finale iniziata con un’ora e mezza di ritardo e nuova sospensione a inizio parziale. Alla ripresa, Sinner gestisce con pazienza nove giochi equilibrati prima di piazzare il break decisivo e servire con autorità per il titolo, chiudendo un percorso netto sul cemento americano.

Un risultato storico e le prossime sfide sulla terra rossa

Con Miami, Sinner porta a 26 i titoli Atp in carriera e a 7 i Masters 1000 vinti, incassando un montepremi di 1.100.000 dollari. Il Sunshine Double, prima di lui, era riuscito solo a leggende come Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Novak Djokovic e Roger Federer.

In una giornata trionfale per lo sport italiano, Sinner ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli, vincitore del Gp del Giappone di Formula 1, e a Marco Bezzecchi, primo nel Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGp ad Austin, oltre a inserirsi nel solco aperto dal successo nel doppio maschile di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Miami.

“Le finali sono molto difficili da giocare. Sono stato concentrato nei momenti importanti. Qui in America è stato un incredibile swing. Abbiamo lavorato molto per farci trovare in questa situazione. Ora sono molto contento anche di tornare a casa”, ha dichiarato Sinner, già proiettato all’Atp di Montecarlo sulla terra rossa (5-12 aprile), primo banco di prova del suo nuovo status da dominatore anche oltre il cemento.

FAQ

Cosa significa Sunshine Double nel tennis professionistico?

Indica la vittoria, nello stesso anno, dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, entrambi sul cemento nordamericano, in poche settimane consecutive.

Quanti Masters 1000 ha vinto finora Jannik Sinner?

Attualmente Sinner ha vinto 7 tornei Masters 1000, consolidandosi come uno dei tennisti più vincenti della nuova generazione.

Quanto ha guadagnato Sinner con il trionfo a Miami 1000?

Con la vittoria nel Masters 1000 di Miami, Sinner ha incassato un montepremi di 1.100.000 dollari, oltre ai punti fondamentali per il ranking Atp.

Chi è Jiří Lehečka, avversario di Sinner in finale a Miami?

Jiří Lehečka è un tennista ceco di 24 anni, emerso come rivelazione del torneo con vittorie su Taylor Fritz e Landaluce.

Da quali fonti è stato ricavato e rielaborato questo articolo?

L’articolo è stato elaborato congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.