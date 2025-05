Città più verdi, città più sane: “Greenwich” propone la biodiversità come chiave per il benessere urbano

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità 2025, Greenwich, società italiana di consulenza per la sostenibilità ambientale, rilancia il modello dell’edificio biodiverso come strumento concreto per lo sviluppo sostenibile delle città



Vivere circondati dal verde non è solo piacevole: è anche salutare. Lo confermano numerosi studi che collegano la presenza di spazi naturali in città a un miglior benessere mentale, a una maggiore qualità della vita e a un miglioramento complessivo della salute pubblica. Ma il verde urbano, se ben progettato, può fare molto di più: abbassare le temperature locali, assorbire l’inquinamento atmosferico, trattenere le acque meteoriche e ospitare impollinatori fondamentali per l’ecosistema.

Proprio su questi presupposti si basa l’impegno di Greenwich, società italiana, prima nel Paese ad avere al proprio interno un assessor BiodiverCity®: una figura abilitata alla certificazione internazionale che valuta il livello di integrazione della biodiversità nei progetti edilizi.

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità 2025, che si celebra il 22 maggio, Greenwich rilancia il tema scelto per l’edizione di quest’anno: “Armonia con la natura e sviluppo sostenibile”. Un messaggio che l’azienda promuove da tempo attraverso progetti innovativi e azioni concrete per trasformare le nostre città in ecosistemi vivi.

Dalle parole ai fatti: l’edificio biodiverso

Al centro della visione di Greenwich c’è il concetto di edificio biodiverso: non semplicemente uno stabile con piante ornamentali, ma una vera e propria infrastruttura ecologica capace di offrire servizi ecosistemici misurabili. Tetti verdi, rain garden, fasce tampone e spazi rigenerati diventano parti attive di un sistema urbano che regola il microclima, favorisce l’impollinazione, filtra l’aria e contribuisce a ridurre lo stress di chi lo vive.

L’integrazione della biodiversità nelle città, infatti, è direttamente collegata a diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite e promossi dall’Unione Europea:

SDG 11 – Città e comunità sostenibili: attraverso la creazione di quartieri più vivibili e inclusivi;

attraverso la creazione di quartieri più vivibili e inclusivi; SDG 13 – Lotta al cambiamento climatico: mitigando gli effetti delle isole di calore e migliorando la gestione delle piogge intense;

mitigando gli effetti delle isole di calore e migliorando la gestione delle piogge intense; SDG 15 – Vita sulla Terra: contrastando la frammentazione degli habitat, anche in contesti urbanizzati;

contrastando la frammentazione degli habitat, anche in contesti urbanizzati; SDG 3 – Salute e benessere: offrendo accesso a spazi verdi funzionali e riducendo l’inquinamento atmosferico.

Il ruolo di Greenwich nella trasformazione urbana

Greenwich supporta amministrazioni pubbliche, imprese e progettisti attraverso tre principali aree di azione:

Progettazione ecosistemica urbana: ogni spazio, anche il più marginale, può essere riconvertito in habitat naturale. L’obiettivo è creare connessioni ecologiche tra edifici, parchi e infrastrutture, restituendo vitalità alla città. Certificazione BiodiverCity®: Greenwich è oggi l’unico operatore italiano autorizzato a rilasciare questa etichetta di qualità, che valuta le performance ecologiche di un edificio su quattro dimensioni chiave, tra cui la biofilia progettuale e la qualità dei servizi ecosistemici offerti agli utenti. Monitoraggio e misurazione scientifica: per garantire trasparenza e affidabilità, ogni intervento è accompagnato da strumenti di valutazione semiquantitativa e analisi nel tempo, che permettono di monitorare l’impatto reale sul territorio e integrare i dati nei report ESG.

Verso un futuro urbano in armonia con la natura

“Investire in biodiversità oggi significa investire nel futuro dell’edilizia – afferma il team di Greenwich –. Un futuro in cui natura e città non sono più antagonisti, ma alleati. L’edificio biodiverso rappresenta un modello scalabile, replicabile e necessario per la transizione ecologica del settore delle costruzioni”.

In un’epoca di sfide ambientali e sociali sempre più pressanti, la biodiversità può diventare la leva per trasformare le città in luoghi più sani, resilienti e capaci di generare benessere per tutti. A partire dai tetti, dai cortili e dagli spazi dimenticati delle nostre periferie, una nuova urbanità è possibile. Ed è già cominciata.

Per approfondimenti e contatti: www.greenwichsrl.it