Il successo di Gabriele Tontini, esperto di marketing per studi e liberi professionisti

Gabriele Tontini è uno dei consulenti che ha trasformato il marketing per le professioni tradizionali in Italia.

Ha iniziato come architetto e poi ha evoluto la sua professione verso il marketing e il mondo online, dimostrando che adattarsi, formarsi ed evolversi è una formula vincente. Nel suo libro “Web Marketing per le Professioni dell’Edilizia”, che ho scritto insieme all’ing. Pagliai, ha reso accessibili le complessità del marketing digitale a tutte le professioni.

“Tutto è iniziato con la scelta di intraprendere gli studi in architettura”-dice l’autore-“ho svolto esperienze molto significative per alcune importanti società a Roma che operavano in ambito internazionale, molte con un ufficio marketing dedicato. Questa scoperta è stata importantissima per me, perché mi sono reso conto che il marketing è una parte essenziale del successo di un progettista.

Essere bravi nel proprio lavoro non garantisce automaticamente il successo nella professione. Un libero professionista o uno studio professionale hanno bisogno di sviluppare anche altre competenze, come differenziarsi rispetto ai competitor, offrire i propri servizi al pubblico giusto, vendere e gestire un team”.

Nel marketing Tontini ha imparato sul campo, formandosi presso l’Architect Marketing Institute negli USA, continuando a studiare per integrare le conoscenze tradizionali con strategie di marketing più adatte al settore dei servizi.

“Il marketing offre enormi opportunità per i professionisti tradizionali che, dopo il 2011, stavano passando un momento di forte crisi. Nel 2016 sono stato chiamato a dirigere il marketing di Leadsbridge, una delle start-up italiane di maggior successo nel mercato U.S. degli anni recenti. Per 5 anni ho guidato il team marketing fino alla exit, poi la svolta è arrivata con il portale “Architetti Freelance”.

Il portale “Architetti Freelance”

Nato come blog divulgativo, è diventato un riferimento essenziale per i professionisti del settore, aiutando a sviluppare una presenza online efficace e strategica. Le strategie che ha sviluppato si sono dimostrate versatili ed efficaci non solo per gli architetti, ma anche per designer, ingegneri, geometri, società e imprese edili, psicologi e avvocati, che si sono avvicinati per capire come applicare questi principi nel loro business, differenziarsi e comunicare il loro valore nel modo giusto, rinnovando il loro approccio al mercato.“La mia motivazione deriva dalla volontà di modernizzare e migliorare continuamente il modo in cui le libere professioni affrontano il marketing e la clientela.

Con un equilibrio tra innovazione digitale e strategie di business tradizionali, non solo possiamo anticipare il futuro delle professioni tradizionali, ma possiamo persino plasmarlo. Vedere i risultati positivi e l’impatto che queste trasformazioni hanno sui professionisti mi spinge a continuare”-conclude Tontini