Luigi Contessi è il nuovo Brand Ambassador di Fly Free Airways

Fly Free Airways, tour operator specializzato nel turismo di lusso e nei viaggi di business, è lieta di annunciare la collaborazione con Luigi Contessi, influencer e imprenditore di fama internazionale, che entra a far parte della famiglia Fly Free Airways in qualità di Brand Ambassador.

Con oltre 1,7 milioni di follower su Instagram (@contessiluigi), Luigi Contessi è un punto di riferimento nel mondo del lusso e del lifestyle. Nel 2024 ha ricevuto l’Italy Ambassador Awards, prestigioso riconoscimento dedicato agli influencer italiani più influenti. La sua trentennale esperienza nel settore dell’aviazione e la sua passione per i viaggi esclusivi lo rendono il perfetto rappresentante dei valori di Fly Free Airways: eccellenza, personalizzazione e lusso su misura.

Fly Free Airways offre soluzioni di viaggio altamente esclusive, organizzando trasferimenti privati in jet, elicotteri, voli cargo e sanitari, oltre a curare ogni dettaglio del viaggio d’affari o di piacere con servizi di concierge personalizzati, chef stellati a bordo e programmi incentive per il business.

“Sono entusiasto di entrare a far parte del mondo Fly Free Airways. Viaggiare è sempre stata la mia passione, e con Fly Free Airways posso offrire alla mia community un accesso privilegiato a esperienze di lusso senza compromessi. Questa partnership rappresenta la perfetta combinazione tra la mia esperienza nel settore dell’aviazione e la mia visione del travel esclusivo”, ha dichiarato Luigi Contessi.

Anche il CEO di Fly Free Airways ha espresso grande soddisfazione per la nuova collaborazione:

“Luigi Contessi incarna alla perfezione lo spirito e i valori di Fly Free Airways: un’attenzione maniacale ai dettagli, una visione globale del lusso e un’esperienza nel settore dell’aviazione che va ben oltre l’influencer marketing. La sua capacità di comunicare l’esclusività e l’unicità delle esperienze che offriamo ai nostri clienti renderà questa collaborazione un valore aggiunto per il nostro brand e per tutti coloro che vogliono vivere il viaggio come un’esperienza senza eguali.”

Con questa partnership, Fly Free Airways rafforza la propria posizione di leader nel turismo esperienziale di alta gamma, continuando a innovare e offrire esperienze di viaggio uniche a una clientela internazionale selezionata.

Brand Ambassador: Luigi Contessi

https://www.instagram.com/contessiluigi/

https://www.facebook.com/luigi.contessi

Per maggiori informazioni:

📧 info@flyfreeairways.com

🌍 www.flyfreeairways.com