Come funziona AlterEgo

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Il primo passo è creare la propria IA, caricando i propri documenti e scrivendo a mano una descrizione di se stessi. Poi tutto prosegue nel modo più semplice. Ad esempio: strumenti di scrittura AI gratuiti per generare post di blog. Assistente di scrittura AI che aiuta a creare contenuti di alta qualità, in pochi secondi, a un costo minimo. E tanto altro.

Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Incontro in videoconferenza

Martedì 11 febbraio 2025 ore 19:00

Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale

Introduzione.

L’avatar digitale e la riscoperta di sè

Giovanni Bonomo, avvocato, New Media Lawyer, A.L. Chief Information Officer

Come costruire il proprio Alter Ego

Vittorio Napoli, informatico, svluppatore AlterEgo GPT

La MultiMind AI per ogni esigenza e i futuri sviluppi

Vincent Bianchetti, informatico, sviluppatore AlterEgoGPT

Scenari attuali e futuri delle libere professioni e delle imprese

Cristiano Cominotto, avvocato, A.L. President

Conclusioni

Paolo Brambilla, giornalista, Trendiest CEO, LMF LaMiaFinanza direttore responsabile

Informazioni e prenotazione interventi:

info@alteregogpt.ai

Credenziali Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/81922325398?pwd=lPQByUz71lt8Gv0PfdbyJNr1RkjmW3.1

ID riunione: 819 2232 5398 Codice d’accesso: 704452

Apertura collegamento ore 18:50. Si prega di accedere alla sessione da remoto con il proprio nome e cognome in chiaro per essere ammessi alla videoconferenza.