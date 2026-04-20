Home / NEWS / Autotrasportatori in sciopero, forniture alimentari a rischio e possibile impennata dei prezzi nei supermercati

Sciopero nazionale autotrasportatori, sei giorni di stop che fermano l’Italia

In tutta Italia è scattato lo sciopero nazionale degli autotrasportatori: dal 20 al 25 aprile, 144 ore di stop dei trasporti su gomma.

La protesta, promossa da sigle come Trasportounito e Unatras, nasce contro il caro carburante aggravato dalla guerra in Medio Oriente e dal blocco dello stretto di Hormuz.

Il fermo coinvolge la logistica nazionale, in un Paese dove oltre il 92% delle merci viaggia su strada, e rischia di tradursi in scaffali vuoti, ritardi nelle consegne e rincari per famiglie e imprese.

In sintesi:

Sei giorni di sciopero nazionale dei trasporti su gomma, dal 20 al 25 aprile.

Protesta contro caro carburante legato a guerra in Medio Oriente e stretto di Hormuz.

In Italia il 92,1% delle merci viaggia su strada: logistica sotto pressione.

Rischio scaffali vuoti, ritardi nelle consegne e aumento dei prezzi al consumo.

Cause, dinamica dello stop e ruolo della logistica italiana

Secondo Trasportounito, il caro carburante “incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto”.

Gli autotrasportatori contestano i forti aumenti del gasolio, imputati alla crisi mediorientale e alla chiusura, a fasi alterne, dello stretto di Hormuz, snodo strategico per il greggio.

Lo sciopero era stato inizialmente calendarizzato tra il 14 e il 18 aprile, in parallelo alla mobilitazione in Sicilia, poi rinviato dopo le osservazioni della Commissione di garanzia per gli scioperi, che ha giudicato critici alcuni aspetti procedurali della protesta in un settore essenziale.

La mobilitazione riguarda esclusivamente i trasporti su gomma, ma l’impatto potenziale è sistemico: secondo Istat 2024, il 92,1% delle merci circola su strada e solo il 7,9% su ferrovia.

In termini di tonnellate-km, la modalità stradale vale l’86,9% del totale e, nell’ultimo decennio, il traffico su gomma è cresciuto del 29,6%, oltre il doppio del +13,8% registrato dal trasporto ferroviario.

Questa dipendenza strutturale rende ogni blocco prolungato un fattore di rischio immediato per rifornimenti, filiere alimentari e industriali, nonché per la stabilità dei prezzi al dettaglio.

Impatto sui prezzi, tensione col governo e scenari futuri

Nei sei giorni di stop, la riduzione dei flussi di merci può tradursi in disponibilità limitata di prodotti in supermercati e negozi, con particolare criticità per l’agroalimentare fresco.

Un calo dell’offerta, in un contesto di costi energetici già elevati, spinge il rischio di nuovi rincari per i consumatori finali e pressioni inflazionistiche a breve termine.

In una nota, Unatras parla di “silenzio assordante del governo” di fronte agli “alti costi dei carburanti” che rendono “impossibile proseguire l’attività” per migliaia di imprese.

Il coordinamento ricorda che l’autotrasporto italiano conta 100mila imprese e 500mila lavoratori e motiva lo stop come scelta “per evitare danni ben peggiori continuando a viaggiare in perdita”.

Unatras denuncia inoltre che le organizzazioni “non sono neanche state convocate dal governo per un confronto di merito”.

Se non matureranno rapidamente misure su accise, rimborsi o meccanismi automatici di compensazione, il settore rischia un’ondata di chiusure, con effetti permanenti sulla capacità logistica del Paese e sulla competitività delle esportazioni.

FAQ

Quando termina lo sciopero nazionale degli autotrasportatori

Lo sciopero annunciato dalle sigle degli autotrasportatori ha una durata di 144 ore e termina ufficialmente il 25 aprile, salvo revoche o modifiche concordate con il governo.

Quali settori rischiano maggiormente scaffali vuoti e ritardi

Risultano particolarmente esposti il comparto agroalimentare fresco, la grande distribuzione organizzata, farmacie e parafarmacie, oltre alle filiere industriali just-in-time, soprattutto nelle aree meno servite da collegamenti ferroviari.

Lo sciopero riguarda anche treni, navi o aerei merci

No, la mobilitazione riguarda esclusivamente il trasporto merci su gomma. Restano operativi ferrovia, trasporto marittimo e aereo, che però non possono compensare rapidamente il peso strutturale della logistica stradale.

Cosa chiedono concretamente Trasportounito e Unatras al governo

Le associazioni chiedono interventi immediati su accise e costo del gasolio, ristori mirati alle imprese più esposte e un tavolo strutturale per riformare il settore, inclusi incentivi alla transizione energetica della flotta.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo

L’articolo è stato elaborato utilizzando in modo congiunto contenuti e dati provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.