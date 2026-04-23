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Chiara Poggi, la vicina racconta nuovi dettagli su Sempio e riapre i dubbi sul caso Garlasco

Chiara Poggi, la vicina racconta nuovi dettagli su Sempio e riapre i dubbi sul caso Garlasco

Garlasco, la vicina smentisce contatti fra i Poggi e Andrea Sempio

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A Garlasco, quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, una vicina di casa intervistata da Mattino 5 ha dichiarato di non aver mai visto Andrea Sempio né i suoi amici nei pressi della villetta di via Pascoli. La donna, che trascorreva abitualmente le giornate in giardino accanto all’abitazione dei Poggi, descrive un contesto domestico estremamente riservato, senza schiamazzi o movimenti anomali.
Le sue parole arrivano oggi, mentre il cold case di Garlasco è tornato al centro del dibattito mediatico e giudiziario, riaprendo interrogativi sulle reali frequentazioni della famiglia e sul ruolo di Sempio nelle indagini.

In sintesi:

  • La vicina afferma di non aver mai visto Andrea Sempio vicino alla casa dei Poggi.
  • Descritta una villetta tranquilla, senza rumori sospetti né frequentazioni appariscenti.
  • Marco Poggi viene indicato come poco incline a uscire e molto riservato.
  • La nuova testimonianza alimenta i dubbi sul quadro delle relazioni attorno al caso.

Una casa tranquilla e il nodo delle frequentazioni di Andrea Sempio

La vicina, che abita accanto alla villetta di via Pascoli a Garlasco, ha ricostruito davanti alle telecamere il clima quotidiano nella casa dei Poggi. Ha spiegato di trascorrere “sempre” il tempo in giardino, a diretto contatto visivo con l’ingresso e l’area esterna dell’abitazione.

Nonostante questa posizione privilegiata, la donna ha dichiarato con fermezza: “Non lo conoscevo, mai visto, nemmeno i suoi amici, niente”, riferendosi a Andrea Sempio. Nessun ricordo di presenze abituali, né di lui né di altri giovani che potessero far pensare a frequentazioni regolari.

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La testimone ha sottolineato anche la riservatezza di Marco Poggi, fratello di Chiara, definendolo poco incline a uscire: “Usciva poco anche lui”. Quanto a possibili anomalie, ha escluso l’idea di una casa movimentata: “Non ho mai sentito schiamazzi in casa”. Solo qualche sporadico arrivo serale in auto, probabilmente per accompagnare o prendere qualcuno, ma nulla che indicasse una presenza costante di Sempio.

Una testimonianza che pesa sul cold case di Garlasco

Riguardo ad Andrea Sempio, che abita lungo la stessa strada, la vicina è stata netta: “Non lo conoscevo affatto, abita anche qua lungo la strada, ma mai visto”. Ha aggiunto di averlo riconosciuto solo attraverso le foto diffuse dai media: “Ho visto quella foto che più volte hanno pubblicato, ma non ricordo di averlo visto prima”.

Queste frasi rafforzano l’immagine di una casa dei Poggi estremamente chiusa e discreta, dove non emergeva alcuna consuetudine con Sempio. In un momento in cui si rivalutano atti, profili psicologici e possibili nuovi elementi d’indagine, la voce della vicina introduce un ulteriore tassello: l’assenza di riscontri visivi su una presenza stabile dell’indagato intorno alla villetta. Un dettaglio che, se incrociato con le perizie tecniche e le nuove analisi investigative, potrebbe incidere sulle future valutazioni della magistratura.

FAQ

Chi è la vicina che parla del caso di Garlasco?

Si tratta di una residente accanto alla villetta dei Poggi in via Pascoli a Garlasco, intervistata dal programma televisivo Mattino 5.

Cosa afferma la vicina su Andrea Sempio?

Conferma di non aver mai visto Andrea Sempio né i suoi amici vicino alla casa dei Poggi, nonostante la costante presenza in giardino.

La testimonianza parla di rumori o liti in casa Poggi?

Sì, ma in senso rassicurante: la vicina riferisce di non aver mai sentito schiamazzi o liti, solo qualche arrivo serale in auto.

Perché questa testimonianza è rilevante oggi sul caso Garlasco?

È rilevante perché il caso è tornato di attualità e il racconto sulla riservatezza dei Poggi incide sulle ipotesi sulle loro frequentazioni.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È elaborata in modo autonomo dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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