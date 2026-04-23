Home / NEWS / Garlasco, nuovi audio in Procura a Milano rilanciano l’ipotesi di depistaggio nelle indagini

Nuovi audio sul delitto di Garlasco: cosa emerge davvero

Nuovi audio, depositati presso la Procura generale di Milano, rilanciano il mistero del delitto di Garlasco. Nei file, al centro di recenti interventi televisivi della criminologa Roberta Bruzzone, emergerebbe una pista alternativa che coinvolgerebbe più persone, tra cui Andrea Sempio.

Le registrazioni, consegnate a Bruzzone solo dopo l’acquisizione, riguarderebbero una conversazione tra più soggetti, in cui si parla di possibili pressioni per depistare le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Il materiale, recentemente messo agli atti nella nuova inchiesta, potrebbe incidere sulla lettura giudiziaria finora consolidata e aprire un fronte investigativo ulteriore rispetto alla posizione di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva.

In sintesi:

Nuovi audio depositati alla Procura generale di Milano sul delitto di Garlasco.

Nei file si parla di pista alternativa che coinvolgerebbe anche Andrea Sempio.

In una conversazione si citano presunte pressioni per depistare le indagini.

Parallelamente emergono nuovi elementi tecnici da consulenza informatica sui dispositivi.

Audio, presunto depistaggio e nuova pista sul caso Garlasco

Secondo quanto trapela, ripreso dall’Adnkronos, la conversazione registrata negli audio depositati a Milano riguarderebbe una pista alternativa alla verità giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi.

In questo scenario verrebbero chiamate in causa più persone, tra cui Andrea Sempio, già finito in passato sotto i riflettori mediatici ma mai condannato.

In una delle registrazioni, una voce farebbe riferimento a presunte pressioni tese a indirizzare o depistare le indagini, ipotesi che – se confermata e ritenuta attendibile – potrebbe assumere rilievo per l’analisi di eventuali responsabilità indirette o omissioni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha chiarito pubblicamente di non essere l’autrice dei file, precisando che il materiale le è stato consegnato successivamente e da terzi, prima del deposito in Procura.

Gli inquirenti dovranno ora verificare autenticità, contesto temporale, identità degli interlocutori e coerenza di quanto emerso con gli atti processuali già acquisiti nei vari gradi di giudizio.

Nuovi accertamenti digitali e possibili scenari futuri

Parallelamente agli audio, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si alimenta di sviluppi tecnici.

Mercoledì 22 aprile, l’inviato di Mattino Cinque Emanuele Canta ha riferito che, dalla consulenza dell’informatico forense Paolo Dal Checco, incaricato dalla Procura di Pavia per analizzare i dispositivi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, sarebbero emersi “elementi nuovi importanti” oggetto di ulteriori approfondimenti.

Secondo le anticipazioni rese note, la Procura avrebbe comunque già individuato un movente, “a prescindere” dalla relazione tecnica, che avrebbe però contribuito a rafforzare il quadro investigativo.

Gli sviluppi sugli audio e sulle analisi digitali non rimettono in discussione automaticamente la sentenza definitiva, ma potrebbero aprire a nuove valutazioni su possibili profili di concorso, condotte collaterali o ipotesi di depistaggio.

Per Google News e Google Discover, il caso si conferma uno dei dossier giudiziari italiani più monitorati, con forte interesse pubblico su trasparenza investigativa e robustezza delle prove digitali.

FAQ

Cosa sono gli audio depositati sul delitto di Garlasco?

Si tratta di registrazioni consegnate alla Procura generale di Milano, contenenti una conversazione su pista alternativa e possibili pressioni per depistare le indagini.

Che ruolo ha Roberta Bruzzone in questi nuovi sviluppi?

La criminologa è destinataria, non autrice, degli audio. Li ha ricevuti da terzi e ne ha segnalato il contenuto alle autorità competenti e ai media.

Perché viene citato Andrea Sempio nelle nuove registrazioni?

Gli audio farebbero riferimento a una pista alternativa che includerebbe anche Andrea Sempio; la Procura dovrà verificarne attendibilità, contesto e rilevanza penale.

Cosa ha scoperto la consulenza informatica sui dispositivi digitali?

La consulenza di Paolo Dal Checco avrebbe evidenziato nuovi elementi tecnici sui dispositivi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, rafforzando ipotesi investigative già formulate.

Da quali fonti è stata ricostruita questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire da informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.