michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Chiara fidanzata di Geolier racconta la verità sulla lite familiare

Chiara fidanzata di Geolier racconta la verità sulla lite familiare

Geolier e Chiara Frattesi, cosa è successo davvero durante il pranzo

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: il rapper napoletano Geolier e la fidanzata Chiara Frattesi. Cosa: una discussione animata durante un pranzo in famiglia, immortalata dal settimanale Diva e Donna. Dove: in un locale, lontano dal palco ma al centro del gossip. Quando: nelle scorse ore, con immagini subito rilanciate online. Perché: il diverbio, culminato con le lacrime di lei, ha acceso le voci di crisi, smentite però dalla stessa Chiara con un messaggio pubblico che rivendica la solidità della relazione.

In sintesi:

  • Paparazzata una discussione accesa tra Geolier e Chiara Frattesi durante un pranzo in famiglia
  • Il settimanale Diva e Donna parla di “vento di burrasca” e lacrime di Chiara
  • Chiara replica online con un cronometro dell’amore: 621 giorni insieme
  • Un messaggio in napoletano spegne le ipotesi di crisi nella coppia

Dal pranzo di famiglia al gossip, poi la smentita social

La scena è quella classica da cronaca rosa: il cantante dei record Geolier, oggi tra i volti più esposti della musica italiana, e la compagna Chiara Frattesi sorpresi da Diva e Donna mentre discutono animatamente al tavolo di un pranzo in famiglia. Le immagini mostrano toni accesi, gesti marcati, fino alle lacrime di lei, che non reggerebbe la tensione. Nessun dettaglio filtra però sul contenuto reale del confronto, tipico di molte coppie ma amplificato dall’attenzione mediatica che circonda l’artista partenopeo.

Il racconto del magazine, che parla di “vento di burrasca”, scatena in poche ore un’ondata di interpretazioni: si ipotizza una crisi, si analizzano espressioni e sguardi, si monta la narrativa del rapporto in difficoltà. A ribaltare il quadro interviene però direttamente Chiara Frattesi, che sceglie di non lasciare spazio alle illazioni e porta il confronto sul terreno dei dati concreti e del linguaggio affettivo condiviso dalla coppia.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Il messaggio di Chiara e il significato per l’immagine della coppia

La risposta di Chiara Frattesi arriva via social, con una scelta precisa: pubblica uno scatto che contiene la frase “Together for 621 day, 23 hour, 40 minut, 52 second”. Un cronometro puntuale, quasi matematico, che racconta la durata del legame con Geolier trasformandolo in dichiarazione pubblica di stabilità. Altro che rottura: qui si contano persino i secondi di vita condivisa.

Sotto, emerge una dedica in dialetto napoletano: “Ma ne pnzaaaa ahahha c c n fott a nuij, l’aria nun s pav, ti amo”, inviata da “Luce”, probabile nome con cui Geolier è salvato in rubrica. Il senso, tradotto, è un invito a non curarsi di ciò che dicono gli altri, ricordando che l’amore resta l’unico baricentro. Il messaggio, oltre a chiudere le speculazioni, consolida l’immagine di una coppia giovane ma consapevole del proprio ruolo pubblico, capace di usare i social per governare il racconto mediatico, ponendo un argine al gossip incontrollato.

FAQ

Chi è Chiara Frattesi, fidanzata di Geolier

Chiara Frattesi è la giovane compagna di Geolier, figura ormai nota ai fan del rapper grazie a presenze social e paparazzate.

Geolier e Chiara Frattesi sono davvero in crisi

No, la crisi è stata smentita. Chiara ha pubblicato un messaggio con cronometro dell’amore che conferma 621 giorni consecutivi di relazione.

Cosa significa il messaggio in napoletano condiviso da Chiara

Il messaggio esprime chiaramente che la coppia non si cura delle malelingue e difende il proprio amore come unico riferimento importante.

Perché le liti di coppia dei vip finiscono sui giornali

Accade perché i personaggi pubblici, come Geolier, catalizzano interesse mediatico; ogni momento privato fotografato diventa contenuto da interpretare e monetizzare.

Qual è la fonte originale della notizia su Geolier e Chiara

La notizia deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache