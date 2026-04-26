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Michael Jackson biopic chiarisce polemiche e smentisce la presunta cancellazione

Michael Jackson biopic chiarisce polemiche e smentisce la presunta cancellazione

Perché il biopic su Michael Jackson trionfa nonostante le accuse

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Nel 2026 il biopic Michael, approvato dall’eredità di Michael Jackson, sta registrando un’apertura record al botteghino nordamericano, con stime intorno ai 70 milioni di dollari e oltre 80 milioni a livello internazionale nel primo weekend.
Parallelamente, almeno cinque uomini hanno accusato pubblicamente Jackson di abusi sessuali subiti tra i 7 e i 12 anni.
Il documentarista Dan Reed, autore di Leaving Neverland, sostiene che il pubblico sia perfettamente consapevole delle accuse ma scelga di ignorarle, segnalando un mutamento profondo nel rapporto tra star, scandali e percezione collettiva della responsabilità.

In sintesi:

  • Il film Michael è avviato a un enorme successo commerciale globale.
  • Almeno cinque uomini hanno accusato Michael Jackson di abusi sessuali da minori.
  • Leaving Neverland è di fatto scomparso dalle piattaforme streaming negli Stati Uniti.
  • I ritorni delle celebrità “cancellate” indicano che pubblico e industria non vogliono rinunciare ai loro idoli.

Il paradosso Michael Jackson e il fallimento strutturale del “cancel culture”

Dan Reed sintetizza il paradosso con una frase brutale: “People don’t care that he was a child molester. Literally, people just don’t care.” Il suo documentario del 2019 Leaving Neverland, quattro ore di testimonianze dettagliate di Wade Robson e James Safechuck, ha convinto larga parte della critica della credibilità delle accuse.
Nonostante ciò, la popolarità di Jackson è cresciuta: il musical di Broadway MJ ha incassato quasi 330 milioni di dollari dal 2021, e i suoi ascolti su Spotify sono saliti oltre i 70 milioni di ascoltatori mensili.
In parallelo, Leaving Neverland è stato rimosso da HBO dopo le pressioni dell’eredità Jackson e oggi non è legalmente visibile negli Stati Uniti, mentre Reed ha dovuto pubblicare un seguito su YouTube.

Il quadro conferma che testimonianze coerenti, dati e sentenze incidono poco quando fan e industria decidono di proteggere il valore economico e simbolico di un artista amato.
Il dibattito esploso con il movimento #MeToo nel 2017, dopo l’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein, sembrava preludere a una svolta strutturale nella tolleranza verso la violenza di genere nel sistema mediatico.
Ma la sequenza di rientri in scena dimostra che non esiste una “cancellazione” stabile per chi dispone di capitale, reti di potere e un fandom disposto a rimuovere o relativizzare le accuse.

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La nuova normalità dei ritorni: dalla memoria corta al disinteresse consapevole

Il 2026 è, di fatto, l’anno della normalizzazione dei ritorni post-scandalo. Johnny Depp, dopo le accuse di violenza da parte dell’ex moglie Amber Heard e lo scontro legale del 2022, torna con un film Paramount, Ebenezer: A Christmas Carol.
Louis C.K., che nel 2017 ha ammesso molestie sessuali, è protagonista al festival “Netflix Is a Joke” all’Hollywood Bowl. John Lasseter, uscito da Pixar per comportamenti inappropriati, produce Ray Gunn di Brad Bird.
Woody Allen ha trovato nuovi finanziamenti, mentre attrici come Scarlett Johansson e Javier Bardem continuano a sostenerlo pubblicamente.

Nei circuiti politici e dell’informazione, Brett Ratner dirige contenuti pro-famiglia Trump, mentre lo stesso Donald Trump è di nuovo presidente in carica.
Harvey Weinstein, condannato per stupro a New York nel 2020 e per tre capi d’accusa a Los Angeles nel 2022, ha ottenuto l’annullamento della prima condanna newyorkese nel 2024; il secondo processo ha prodotto un verdetto misto, il terzo è in corso, e lo stesso produttore continua a proclamarsi innocente in interviste a THR.
Bill Cosby ha visto annullare la condanna per aggressione sessuale nel 2021, tentando poi di organizzare un tour nel 2023.
Tutto ciò non deriva da amnesia collettiva, ma da una scelta: l’arte e il profitto prevalgono sulla responsabilità etica.

Come nota Reed, non si tratta di invocare roghi simbolici: “Book burning è per il Medioevo e i talebani”, afferma.
La sua richiesta minima è la coesistenza tra fruizione dell’opera e consapevolezza degli abusi denunciati: ascoltare Michael Jackson senza cancellare la realtà di chi afferma di averne subito la violenza.
Per chi tiene alla responsabilità, restano strumenti limitati: selezione critica dei contenuti, pressione sui distributori perché mantengano accessibili anche i documentari scomodi e partecipazione al dibattito pubblico con dati, sentenze e testimonianze verificabili.

FAQ

Il film Michael cita le accuse contro Michael Jackson?

Sì, ma solo indirettamente: Michael si concentra soprattutto sugli anni precedenti al 1993, evitando di affrontare in modo centrale le accuse di abusi.

Perché Leaving Neverland non è più visibile negli Stati Uniti?

Perché l’eredità di Michael Jackson ha esercitato forte pressione su HBO, che ha rimosso il documentario, limitandone la visibilità legale nel mercato statunitense.

Esiste davvero la cancel culture per le grandi celebrità?

No, per le star con grande capitale economico e simbolico la “cancellazione” è spesso temporanea, seguita da ritorni lenti ma strutturali nella vita pubblica.

Cosa può fare chi non vuole sostenere artisti accusati di abusi?

Può evitare prodotti legati al loro brand, sostenere opere alternative, chiedere trasparenza alle piattaforme e difendere l’accessibilità di documentari e inchieste indipendenti.

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