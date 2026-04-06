Chiara Ferragni respinge The Traitors Italia 2 dopo lunga valutazione

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The Traitors Italia 2, il no di Chiara Ferragni e cosa cambia

La seconda stagione di The Traitors Italia, reality di Prime Video girato in Europa e atteso per l’autunno 2026, è al centro di trattative strategiche sul cast e sulla possibile messa in onda in chiaro. Chiara Ferragni, imprenditrice digitale milanese recentemente prosciolta dall’accusa di truffa aggravata, ha ricevuto un’offerta formale per entrare nel cast del programma, ma l’ha rifiutata dopo un’analisi attenta con il suo team.

La notizia emerge dalla newsletter Celebrity Watch di Santo Pirrotta su Vanity Fair e arriva mentre Fremantle e Rai valutano il passaggio del format su Rai2.

Il rifiuto di Ferragni, in un momento cruciale di ricostruzione della sua immagine pubblica, evidenzia una strategia mediatica altamente selettiva e ridefinisce gli equilibri promozionali di uno dei titoli di punta del catalogo Prime Video Italia.

In sintesi:

Chiara Ferragni ha rifiutato The Traitors Italia 2 dopo aver valutato l’offerta televisiva.

ha rifiutato The Traitors Italia 2 dopo aver valutato l’offerta televisiva. La produzione punta su un cast più forte per consolidare il format su Prime Video.

È aperta una complessa trattativa per portare The Traitors Italia anche su Rai2 .

. Ferragni prepara invece un docu personale sulle sue recenti vicende di vita.

La scelta di Chiara Ferragni e la strategia del programma

La prima stagione di The Traitors Italia ha registrato risultati sopra le attese su Prime Video, imponendosi come uno dei game–reality più discussi del 2025. La produzione Fremantle, per il secondo ciclo già programmato per l’estate, ha tentato un salto di qualità sul fronte cast, sondando il terreno con figure di grande esposizione mediatica, tra cui Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta, l’influencer sta seguendo una linea prudente: *“Chiara Ferragni sta ricostruendo la sua carriera pezzo dopo pezzo. Le proposte televisive piovono una dopo l’altra, ma lei le analizza con attenzione e le rifiuta quando non corrispondono ai suoi progetti”*.

Da qui il no al reality in cui i concorrenti devono individuare i “traditori” per arrivare al montepremi. Ferragni, reduce da un contenzioso giudiziario concluso con proscioglimento, preferisce esporsi in un progetto più controllato: un docu–prodotto, in arrivo su una piattaforma di streaming, dedicato alle ultime vicende personali e professionali.

Per Prime Video, la mancata partecipazione priva il titolo di un boost immediato di visibilità, ma non ne compromette la strategia: l’obiettivo resta posizionare The Traitors Italia come franchise stabile e riconoscibile, anche attraverso accordi con la tv generalista.

The Traitors verso Rai2 e gli scenari per il format

Già a inizio anno, il portale Affari Italiani ha rivelato la trattativa tra Fremantle e Rai per portare The Traitors Italia su Rai2. L’ipotesi prevedeva l’acquisto dei diritti e la messa in onda della prima stagione in tre prime serate, con due episodi per appuntamento, trasformando il titolo da esclusiva streaming a evento televisivo di sistema.

L’operazione, però, è tutt’altro che semplice: i palinsesti Rai risultano già congestionati e l’inserimento di un reality dal taglio internazionale richiede spazio, promozione e un posizionamento chiaro rispetto al resto dell’offerta factual del servizio pubblico.

Nel resto del mondo, il format Traitors ha dimostrato di funzionare sia in versione celebrity sia con concorrenti non famosi, generando spin-off e più stagioni. Proprio questa solidità spinge Rai a valutare non solo la ritrasmissione, ma anche una eventuale nuova stagione in chiaro, più lunga, da circa dieci episodi distribuiti in cinque serate.

Se la trattativa andasse in porto, The Traitors Italia diventerebbe un raro caso di serie reality capace di passare dallo streaming pay alla generalista, ampliando pubblico e valore commerciale del formato.

Cosa aspettarsi ora tra cast, streaming e tv generalista

Il rifiuto di Chiara Ferragni non chiude la porta a nomi di forte richiamo per The Traitors Italia 2: la produzione continuerà a puntare su personaggi riconoscibili, in grado di dialogare con social e stampa.

Per Ferragni, la priorità resta un racconto diretto e controllato della propria immagine, affidato al docu in lavorazione, che potrebbe ridefinire il suo posizionamento post-crisi meglio di un reality competitivo.

Per il format, la vera svolta potrebbe arrivare dalla finestra Rai2: una eventuale messa in onda in chiaro consoliderebbe la notorietà del brand e, allo stesso tempo, darebbe a Prime Video un ulteriore driver d’abbonamento grazie alle stagioni in esclusiva sulla piattaforma. L’equilibrio tra visibilità gratuita e contenuto premium sarà il vero terreno di prova del caso The Traitors Italia nel 2026.

FAQ

Quando uscirà The Traitors Italia 2 su Prime Video?

La seconda stagione dovrebbe essere registrata in estate 2026 e resa disponibile su Prime Video entro la fine dell’autunno, salvo slittamenti produttivi.

Chi è Chiara Ferragni e perché il suo no pesa sul programma?

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale e figura mediatica centrale. Il suo rifiuto priva il reality di un immediato potenziale di audience e attenzione stampa.

The Traitors Italia andrà davvero in onda su Rai2 in chiaro?

Al momento esiste una trattativa tra Fremantle e Rai, ma non c’è ancora un accordo definitivo su spazi di palinsesto e modalità.

In cosa consiste il format internazionale Traitors?

È un game–reality psicologico: un gruppo di concorrenti affronta prove cooperative mentre cerca di smascherare i “traditori” nascosti che sabotano il gruppo.

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