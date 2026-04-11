Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini ricoverata in ospedale, salta partecipazione a Canzonissima

Problema di salute per Elettra Lamborghini prima di Canzonissima

La cantante Elettra Lamborghini è finita al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma nel pomeriggio, a poche ore dalla diretta di Canzonissima su Rai1. Colpita da una forte cistite, documentata su Instagram con una foto dal letto d’ospedale attaccata a una flebo, ha ringraziato il team medico spiegando di non sapere se sarebbe riuscita a essere presente in studio.

In apertura di puntata, la conduttrice Milly Carlucci ha confermato l’imprevisto di salute, sottolineando come l’artista stia facendo di tutto per partecipare comunque al programma. Al momento, la presenza di Lamborghini in trasmissione resta incerta, mentre crescono l’attenzione del pubblico e le ricerche online sulle sue condizioni.

In sintesi:

Elettra Lamborghini ricoverata al Policlinico Gemelli per una cistite molto forte.

ricoverata al per una cistite molto forte. La cantante avrebbe dovuto partecipare alla diretta di Canzonissima su Rai1 .

su . Milly Carlucci conferma l’imprevisto e le augura pronta ripresa in apertura di puntata.

conferma l’imprevisto e le augura pronta ripresa in apertura di puntata. Incerta la presenza in studio, fan in attesa di aggiornamenti sui social.

Il malore, il ricovero al Gemelli e l’annuncio in diretta Rai

Sui social, Elettra Lamborghini ha mostrato una foto dal letto del Policlinico Gemelli, collegata a una flebo, spiegando di essere stata colpita da una cistite particolarmente aggressiva. “Non so se riuscirò a farcela stasera ma grazie al team del Policlinico Gemelli per avermi aiutata”, ha scritto ai follower, sottolineando la gravità del disturbo e ringraziando il personale sanitario per l’intervento tempestivo.

La cantante era attesa negli studi Rai per partecipare a Canzonissima, show musicale del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Proprio la conduttrice, in apertura di puntata, ha spiegato al pubblico: “Elettra Lamborghini è stata poco bene oggi pomeriggio. Purtroppo sta facendo di tutto per essere qui stasera e noi le auguriamo di farcela. Forza Elettra, ti aspettiamo, capita a tutti di avere un momento di difficoltà”.

La stessa artista ha definito l’episodio come una delle cistiti più forti mai affrontate, lasciando intendere una sintomatologia intensa e debilitante, che mette in dubbio la possibilità di sostenere una performance live in tempi così ravvicinati.

Impatto sull’agenda televisiva e attenzione sui disturbi urinari

L’imprevisto di Elettra Lamborghini arriva in una fascia oraria strategica per Rai1, dove la presenza di un personaggio molto seguito dai giovani rappresenta un valore aggiunto in termini di ascolti e visibilità social. L’eventuale assenza o partecipazione ridotta potrebbe incidere sulla scaletta di Canzonissima, costringendo la produzione a riprogrammare tempi e performance.

L’episodio riporta inoltre l’attenzione su una patologia frequente ma spesso sottovalutata come la cistite, che può diventare estremamente dolorosa e invalidante, soprattutto se insorge a ridosso di impegni professionali ad alta esposizione mediatica. È probabile che, nelle prossime ore, la stessa artista o la produzione Rai forniscano aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni e sulle conseguenze per la partecipazione allo show, alimentando l’interesse del pubblico anche su Google News e Google Discover.

FAQ

Che problema di salute ha avuto Elettra Lamborghini?

La cantante ha avuto una cistite molto forte, tanto da richiedere il ricorso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli.

Elettra Lamborghini parteciperà a Canzonissima su Rai1?

Al momento la partecipazione resta incerta: la stessa Elettra ha scritto di non sapere se riuscirà a esserci stasera.

Dove è stata ricoverata Elettra Lamborghini per la cistite?

Elettra è stata ricoverata e trattata al Policlinico Gemelli di Roma, dove ha ringraziato il team medico via social.

La cistite può compromettere impegni lavorativi e performance dal vivo?

Sì, una cistite acuta provoca dolore intenso, bruciore e malessere generale, rendendo difficile sostenere viaggi, prove e performance live regolari.

Da quali fonti è stata ricavata la notizia su Elettra Lamborghini?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.