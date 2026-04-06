Belen Rodriguez favorita alla guida del nuovo Isola dei Famosi

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Belen Rodriguez in pole per condurre la nuova Isola dei Famosi

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in lavorazione per Canale 5, potrebbe segnare il debutto alla conduzione di Belen Rodriguez.

Secondo le anticipazioni del giornalista Santo Pirrotta sulla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, Mediaset starebbe valutando il suo nome per rilanciare il reality dopo stagioni complesse.

L’ipotesi arriva mentre si definiscono registrazioni estive tra giugno e luglio 2026, con messa in onda probabile in autunno e formula registrata.

La scelta di Belen Rodriguez, ex naufraga molto identificata con il brand del programma, risponderebbe all’esigenza di rafforzare identità e riconoscibilità del format in una fase di forte concorrenza nel prime time generalista.

In sintesi:

Belen Rodriguez in valutazione come possibile nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi.

in valutazione come possibile nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. Registrazioni previste tra giugno e luglio 2026, messa in onda probabile in autunno.

Quarto cambio di conduzione in quattro anni per il reality di Canale 5 .

. Candidature aperte per i naufraghi, tra cui Giorgio Manetti di Uomini & Donne.

Perché Mediaset punta sul ritorno di Belen all’Isola

L’ipotesi Belen Rodriguez si inserisce in una strategia di riposizionamento de L’Isola dei Famosi, reduce da tre conduzioni diverse in tre anni: Ilary Blasi nel 2023, Vladimir Luxuria nel 2024, Veronica Gentili nel 2025.

Il reality necessita di una guida fortemente riconoscibile e capace di presidiare sia il lineare sia il digitale, soprattutto in chiave social.

Il legame storico di Belen Rodriguez con il programma è robusto: naufraga nel 2008, poi le partecipazioni dei fratelli Cecilia (2015) e Jeremias Rodriguez (2019 e 2022 con il padre Gustavo Rodriguez), oltre al ruolo di inviato dell’ex marito Stefano De Martino nel 2018.

Nel suo pezzo su Vanity Fair, Santo Pirrotta sintetizza così il progetto: “Da naufraga a conduttrice: Belén Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato […] Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’isola dei Famosi, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone”.

Secondo indiscrezioni di Davide Maggio e Gabriele Parpiglia, il format dovrebbe essere registrato nelle Filippine, con puntate non più in diretta ma montate, per contenere costi e variabili imprevedibili.

Scenari futuri per il cast e per il brand Isola

La conferma o la smentita di Belen Rodriguez alla conduzione è attesa nelle prossime settimane, quando Mediaset chiuderà palinsesti e contratti.

In parallelo si lavora sul cast: tra i primi a candidarsi pubblicamente c’è Giorgio Manetti di Uomini & Donne, segnale di un interesse ancora forte da parte di volti tv storici.

Un’eventuale Isola registrata, in onda in autunno, potrebbe trasformare il reality in un prodotto più “seriale”, adatto alla fruizione on demand e alle logiche di Google Discover e social, con clip verticali e story-telling più controllato.

La scelta della conduttrice, in questo quadro, sarà decisiva per riposizionare il brand tra i titoli chiave dell’intrattenimento di Canale 5.

FAQ

Belen Rodriguez ha già condotto altri reality show?

Sì, Belen Rodriguez ha già condotto diversi show e prime serate, ma non ha ancora guidato un reality di lunga durata come L’Isola dei Famosi.

Quando andrà in onda la nuova Isola dei Famosi?

Attualmente le indiscrezioni indicano registrazioni tra giugno e luglio 2026 e messa in onda in autunno su Canale 5.

È confermata ufficialmente Belen alla conduzione dell’Isola?

No, al momento si tratta di rumor attendibili ma non ufficializzati. Mediaset non ha ancora comunicato né conduttrice né cast definitivo.

Dove dovrebbe essere registrata la nuova edizione dell’Isola?

Le anticipazioni di Davide Maggio parlano di registrazioni nelle Filippine, con un impianto completamente registrato e non in diretta.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia televisiva?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.