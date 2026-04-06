Home / SPETTACOLI & CINEMA / Penelope lascia Amici 25 il motivo dell’addio è l’ipersensibilità

Perché Penelope Massa ha lasciato Amici 25 e cosa significa davvero

Penelope Massa, cantautrice entrata nella scuola di Amici 25 grazie a Rudy Zerbi, si è ritirata dal talent di Maria De Filippi nell’ottobre 2025.

La decisione è maturata negli studi di Roma, dove l’artista ha capito di non riuscire a gestire il forte stress del programma.

Oggi, in un video su TikTok, ha spiegato di essere “ipersensibile” e di aver sofferto l’ambiente competitivo, caotico ed emotivamente sovraccarico del talent.

Ha lasciato per preservare la propria salute mentale, dopo essersi accorta che il malessere le impediva di cantare come desiderava.

Il suo racconto riapre il dibattito sul benessere psicologico nei talent show e sul prezzo emotivo pagato dai giovani artisti che affrontano, in tempi rapidissimi, esposizione mediatica, giudizi continui e dinamiche di gara.

In sintesi:

Penelope Massa ha lasciato Amici 25 per un profondo disagio emotivo e psicologico.

ha lasciato per un profondo disagio emotivo e psicologico. L’artista si definisce “ipersensibile” e fortemente empatica, in difficoltà in contesti stressanti.

Lo stress del programma comprometteva le sue esibizioni e la relazione con il canto.

Nonostante il ritiro, considera Amici una “vera scuola” e un passaggio formativo.

Dal ritiro a TikTok: il racconto dell’ipersensibilità

Nella clip pubblicata su TikTok, Penelope Massa spiega di aver ricevuto per mesi la stessa domanda: perché hai lasciato Amici 25?

La cantante chiarisce che non c’è stato un singolo evento scatenante, ma un progressivo logoramento interiore legato alla sua “ipersensibilità”, definizione ricevuta dal proprio psicologo.

*“Sento tutto in modo molto intenso, le mie emozioni e quelle degli altri”*, racconta, descrivendo una forte empatia che, in un ambiente di sfide, giudizi ed eliminazioni, è diventata ingestibile.

Il caos emotivo e organizzativo del talent, unito a un momento personale già delicato, ha trasformato l’esperienza in un peso: *“Stare in un ambiente molto stressante non mi fa bene”*.

Quando il malessere ha iniziato a bloccarle la voce – *“appena iniziavo a cantare mi veniva da piangere”* – Penelope ha scelto di fermarsi, isolarsi e “cambiare aria”, rivendicando però il diritto di provare esperienze anche conoscendo le proprie fragilità.

Il valore dell’esperienza e il tema del benessere nei talent

Pur avendo vissuto la scuola per poco più di un mese, Penelope Massa definisce Amici 25 una tappa decisiva del proprio percorso.

Parla di una “vera scuola”, dove ha affrontato una paura radicata: esibirsi davanti al pubblico.

*“Non so quanto ci avrei messo fuori da lì, probabilmente molto di più”*, ammette, riconoscendo al programma un ruolo acceleratore nella crescita artistica e personale.

Si porta a casa amicizie, confronto con i coach e una vetrina televisiva cruciale per una giovane cantautrice.

Il suo racconto però mette a fuoco un tema sempre più centrale: la necessità di strutturare, nei talent, reali percorsi di supporto psicologico e spazi di decompressione per i concorrenti più fragili.

L’uscita di Penelope, tra le poche rinunce per motivi psicologici nella storia del programma, potrebbe spingere produzione e pubblico a interrogarsi di più sull’impatto emotivo di esposizione mediatica, social e competizione continua.

FAQ

Perché Penelope Massa ha lasciato Amici 25?

Penelope ha lasciato Amici 25 perché il malessere emotivo e lo stress compromettevano le sue esibizioni, aggravati dalla sua dichiarata ipersensibilità ed empatia.

Cosa significa ipersensibilità nel racconto di Penelope?

Nel racconto di Penelope l’ipersensibilità è una sensibilità emotiva molto sviluppata, riconosciuta dal suo psicologo, che amplifica percezione di stress e emozioni altrui.

Che ruolo ha avuto Rudy Zerbi nel percorso di Penelope?

Rudy Zerbi ha sostenuto Penelope fin dall’ingresso, offrendole l’accesso alla scuola di Amici 25 e credendo nel suo potenziale artistico.

Amici 25 ha comunque aiutato la crescita di Penelope?

Sì, Amici 25 è stato per Penelope una “vera scuola”, utile a superare la paura del palco e accelerare la maturazione artistica.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo su Penelope Massa?

L’articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta di contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati e approfonditi dalla nostra Redazione.