CC Cardio trionfa all’ottava edizione della Boldbrain Startup Challenge 2025 con soluzioni innovative per la salute

CC Cardio si è aggiudicata il primo premio della Boldbrain Startup Challenge nella sua ottava edizione grazie allo sviluppo di UniFlow, una pompa cardiaca mini-invasiva progettata per pazienti con un solo ventricolo funzionante. Il dispositivo si distingue per l’adozione di sofisticati algoritmi adattativi in tempo reale, che modulano il supporto circolatorio in armonia con il ritmo cardiaco individuale. Questa tecnologia innovativa fornisce un supporto fisiologico continuo, riducendo le complicazioni tipiche delle soluzioni temporanee e invasivi, e migliorando significativamente la qualità di vita del paziente senza interventi chirurgici estesi.

Le startup innovative premiate e le loro soluzioni tecnologiche

Oltre a CC Cardio, la competizione ha riconosciuto altre realtà emergenti che propongono innovazioni di rilievo nei rispettivi settori. MethyIX, premiata sia dalla giuria che dal pubblico, ha sviluppato un approccio rivoluzionario alle terapie oncologiche, utilizzando mini-anticorpi che aggrediscono fattori di trascrizione fino ad ora considerati non attaccabili, sfruttando meccanismi epigenetici legati alla metilazione. Il loro candidato terapeutico, MX-1, brevettato e con evidenze precliniche promettenti, apre la strada a trattamenti più mirati ed efficaci contro il cancro.

Al terzo posto si è posizionata OOVIE Studios, che propone un’avanguardia tecnologica nel campo dell’intrattenimento digitale, combinando animazioni immersive, musica e intelligenza artificiale. Le produzioni video si adattano in tempo reale alle performance artistiche o all’interazione del pubblico, generando esperienze uniche e irripetibili, definite “senza precedenti” dagli esperti del settore.

Premi importanti sono stati attribuiti anche a Tellus GreenTech, che ha sviluppato un sistema di monitoraggio continuo e automatizzato della salute delle colture agricole attraverso l’analisi dell’acqua di drenaggio delle serre, capace di rilevare precocemente malattie e stress vegetali, ottimizzando così le rese e riducendo l’uso di pesticidi.

Con una visione sostenibile della mobilità marittima, Windtracx ha messo a punto un sistema di propulsione aerea automatizzato basato su vele rigide gestite via drone, permettendo una significativa riduzione del consumo di carburante e dell’impatto ambientale delle flotte commerciali.

In ambito tecnologico e di assistenza, POWSH si è distinta con un assistente digitale per la gestione del benessere degli animali domestici, dotato di un’intelligenza artificiale empatica in grado di fornire supporto pratico e contenuti educativi, arricchendo l’esperienza del proprietario.

Infine, SwissVeritas ha introdotto una piattaforma integrata di controllo qualità per brand del lusso, combinando hardware, IA e blockchain per garantire standard produttivi uniformi e ridurre resi e controversie, mentre Vocalhum ha ottenuto il premio HemarGroup con una tecnologia non invasiva che trasforma il respiro in parole, restituendo la voce a chi l’ha persa.

Impatto e prospettive future delle startup protagoniste

L’impatto delle startup protagoniste della Boldbrain Startup Challenge si manifesta non solo nelle innovazioni tecnologiche presentate, ma soprattutto nelle potenzialità di trasformazione concreta dei rispettivi settori. CC Cardio sta già aprendo nuove frontiere nel supporto cardiaco, grazie a UniFlow che propone un’alternativa mini-invasiva e adattativa, con evidenti ricadute sul miglioramento della qualità della vita e sulla riduzione delle ospedalizzazioni. Analogamente, MethyIX introduce un paradigma terapeutico in oncologia che potrebbe rivoluzionare il trattamento del cancro, offrendo opzioni maggiormente specifiche e meno tossiche.

Nel comparto culturale e creativo, OOVIE Studios rappresenta un modello d’innovazione che amplia i confini delle performance artistiche, integrando intelligenza artificiale e interattività in tempo reale, con potenziali sviluppi nel settore eventi e intrattenimento. L’approccio lungimirante di Tellus GreenTech e Windtracx si traduce in soluzioni sostenibili per l’agricoltura di precisione e la mobilità a basso impatto ambientale, rispondendo a esigenze globali di efficienza e tutela ambientale.

Altre startup come POWSH, SwissVeritas e Vocalhum contribuiscono invece a settori specifici, dalla cura degli animali domestici al controllo qualità industriale e alla riabilitazione vocale, ampliando il raggio d’azione delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale in ambiti pratici e socialmente rilevanti. Le prospettive future di queste realtà si concentrano sull’espansione commerciale, sul consolidamento delle collaborazioni industriali e sull’ulteriore sviluppo tecnologico, elementi chiave per tradurre le idee innovative in soluzioni scalabili e di largo impatto.

