Bolivia, carburante contaminato danneggia motori e scatena proteste diffuse in tutto il Paese

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Sanpellegrino lancia Fonte: nuovo programma per tutelare acqua e territori

In occasione del World Water Day, il Gruppo Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, lancia in Italia il programma Fonte – acronimo di Futuro, Origine, Natura, Territorio ed Ecosistemi. Il progetto, operativo dal 2024, punta a rafforzare la tutela dell’acqua, della biodiversità e delle comunità locali nelle aree in cui l’azienda è presente.

Con un nuovo piano di investimenti da 40 milioni di euro entro il 2030, che si aggiunge ai circa 30 milioni impiegati negli ultimi cinque anni, Sanpellegrino mira a rendere strutturali gli interventi ambientali e sociali avviati in Lombardia, Toscana e Veneto, in risposta alle pressioni crescenti del cambiamento climatico sulle risorse idriche nazionali.

In sintesi:

  • Sanpellegrino lancia Fonte, programma integrato per acqua, ecosistemi e comunità locali.
  • Previsti 40 milioni di euro di investimenti aggiuntivi entro il 2030 in Italia.
  • Tutti gli stabilimenti certificati Aws per la gestione sostenibile e condivisa dell’acqua.
  • Progetti chiave in Toscana, Valtellina, Veneto e provincia di Bergamo.

Gli obiettivi di Fonte tra investimenti, certificazioni e progetti territoriali

La direttrice generale Ilenia Ruggeri sintetizza così la strategia: “Fonte nasce con l’obiettivo di dare continuità e una visione di lungo periodo ai progetti che Sanpellegrino ha sviluppato negli anni a beneficio delle comunità locali, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con istituzioni, associazioni e partner privati… con un ulteriore investimento di 40 milioni di euro entro il 2030”.

Il programma si innesta su un percorso già avviato: tutti gli stabilimenti del gruppo hanno ottenuto la certificazione Aws – Alliance for Water Stewardship, standard internazionale che attesta una gestione sostenibile dell’acqua, il rispetto del bilancio idrico, la condivisione delle conoscenze con il territorio e la cooperazione con gli stakeholder locali. La certificazione, conseguita a partire dal 2020, viene mantenuta tramite audit annuali che verificano il rispetto degli standard richiesti.

Parallelamente, Sanpellegrino sviluppa progetti territoriali ad alta valenza ambientale. A Barberino di Mugello (FI) ha sostenuto la rigenerazione dell’Oasi di Gabbianello, 25 ettari di area umida riconosciuta come Area Naturale Protetta di Interesse Locale dalla Regione Toscana, con interventi idrologici ed ecosistemici per contrastare il cambiamento climatico e rafforzare la biodiversità.

In Valtellina, nel Comune di Valdisotto (SO), l’azienda è impegnata nel recupero delle foreste devastate dalla tempesta Vaia del 2018, che ha distrutto circa 115 ettari nella zona di Cepina. Il progetto, in collaborazione con Comune di Valdisotto, Consorzio Forestale Alta Valtellina e Università degli Studi di Milano, prevede bonifica, riforestazione, bioingegneria del suolo e opere di messa in sicurezza per ridurre frane ed erosione e incrementare il valore del patrimonio forestale.

Nel Comune di Carmignano di Brenta (PD), Sanpellegrino partecipa alla ricarica della falda del fiume Brenta, insieme a Consiglio di Bacino del Brenta, Consorzio di Bonifica del Brenta ed Etifor. Due bacini artificiali, alimentati da una roggia nei periodi di maggior portata del fiume, permetteranno di infiltrare annualmente circa 750.000 metri cubi d’acqua, rafforzando la disponibilità idrica locale e sostenendo le attività agricole estive.

San Pellegrino Terme e Bergamo, i nuovi cantieri strategici di Fonte

All’interno di Fonte, Sanpellegrino punta ora su due interventi strategici in provincia di Bergamo. A San Pellegrino Terme (BG), dove sgorga l’acqua S.Pellegrino, è stato avviato il Progetto Paradiso: una riqualificazione ambientale e ricettiva di circa 6 ettari della storica area Paradiso, che comprende un’area boscata e due edifici oggi abbandonati.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico attraverso materiali naturali, soluzioni integrate con l’ambiente e un recupero coerente con la vocazione turistico-termale del territorio, in linea con le crescenti richieste di turismo sostenibile e di qualità.

Parallelamente, il gruppo ha avviato la realizzazione dell’impianto Nossana, infrastruttura idrica pubblica destinata a garantire un approvvigionamento costante a oltre 300.000 abitanti della provincia di Bergamo, anche in condizioni di piogge estreme o eventi climatici eccezionali.

Una volta completata, l’opera sarà ceduta da Sanpellegrino a Uniacque e gestita a beneficio della collettività. Questo modello – investimento privato a favore di infrastrutture idriche pubbliche – rappresenta una delle evoluzioni più significative del programma Fonte, indicando come il settore delle acque minerali possa affiancare le istituzioni nella resilienza idrica dei territori italiani, in vista di periodi sempre più frequenti di siccità e fenomeni meteo estremi.

FAQ

Che cos’è esattamente il programma Fonte di Sanpellegrino?

Fonte è un programma strutturato di Sanpellegrino per tutelare acqua, ecosistemi e comunità, con investimenti ambientali e infrastrutturali fino al 2030.

Quanti investimenti prevede Fonte per l’acqua entro il 2030?

Fonte prevede un investimento aggiuntivo di 40 milioni di euro entro il 2030, che si somma ai circa 30 milioni già spesi.

Cosa garantisce la certificazione Aws agli stabilimenti Sanpellegrino?

La certificazione Aws attesta una gestione sostenibile e condivisa dell’acqua, il rispetto del bilancio idrico e la collaborazione strutturata con i territori coinvolti.

Quanta acqua ricarica annualmente il progetto Brenta a Carmignano?

Il progetto di ricarica della falda del Brenta a Carmignano di Brenta consente di infiltrare circa 750.000 metri cubi d’acqua all’anno.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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