Carabinieri ricostruiscono in 3D il cunicolo della rapina in banca sotto il caveau di Napoli

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Gic 2026, il calcestruzzo intelligente ridisegna cantieri e infrastrutture europee

Chi: produttori di macchinari, imprese di prefabbricazione, operatori logistici, istituzioni e associazioni di settore riuniti alle Giornate Italiane del Calcestruzzo – Italian Concrete Days.

Che cosa: presentazione di tecnologie digitali, automazione e nuovi modelli organizzativi per una filiera del calcestruzzo più sicura, efficiente e competitiva.

Dove: quartiere fieristico Piacenza Expo.

Quando: sesta edizione del Gic 2026, in corso fino al 18 aprile 2026.

Perché: rafforzare il ruolo strategico dell’innovazione nelle costruzioni e nelle infrastrutture europee, migliorando sicurezza, qualità strutturale, continuità operativa e gestione dei cantieri.

In sintesi:

Al Gic 2026 debutta il calcestruzzo “intelligente” tra automazione, IA e manutenzione predittiva.

Innovazioni per sicurezza degli operatori, riduzione dei fermi impianto e cantieri più efficienti.

Prefabbricazione evoluta e trasporti speciali spingono opere ad alte prestazioni e risposta sismica.

Istituzioni e imprese indicano l’innovazione come leva competitiva per l’Europa delle infrastrutture.

Automazione, IA e prefabbricazione avanzata al centro del Gic 2026

Il dibattito istituzionale al Gic 2026 è incardinato sul ruolo dell’innovazione per la competitività europea. “Nei momenti di crisi servono decisioni condivise su norme e innovazione nell’edilizia”, evidenzia Paola De Micheli, già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicando l’innovazione come priorità geopolitica per l’Europa.

Nel convegno “Materiale concreto per gli aeroporti del futuro”, il generale Mario Sciandra (ministero della Difesa) chiede un cambio di approccio nella gestione delle opere pubbliche, con maggiore attenzione a sicurezza, riservatezza dei dati e procedure di affidamento più selettive e snelle.

Sul terreno operativo, la parola chiave è automazione. Mariangela Marconi (Conpaviper) sottolinea che “l’automazione dei macchinari consente di ridurre l’errore umano e aumentare la sicurezza”. Fabio Carollo (Euromecc) parla di investimenti in automazione e manutenzione predittiva per aumentare affidabilità e continuità produttiva, mentre Andrea Marcantonini (Mct Italy) presenta l’operatore digitale Merlin, sistema di intelligenza artificiale che suggerisce in tempo reale le migliori condizioni di funzionamento degli impianti.

L’innovazione riguarda anche il prodotto finito. Daniele Craighero (Sterchele Group) spiega che la prefabbricazione con nodo a umido consente strutture monolitiche ad alte prestazioni, con benefici sulla risposta sismica e sulla qualità costruttiva.

Sul fronte componenti, Gianni Cardoni (Sicoma Srl) presenta mescolatori a doppio asse orizzontale progettati per semplificare e velocizzare anche la manutenzione straordinaria.

La logistica specializzata diventa elemento strategico della filiera. Imad Oudad (Tagliaferri Giuliano Srl) evidenzia che trasportare in sicurezza travi prefabbricate fino a 30 metri migliora l’efficienza di cantiere.

Nel comparto veicoli industriali, Simone Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia) introduce l’“application fit”: camion pronti di fabbrica per allestimenti dedicati al calcestruzzo, aumentando flessibilità e integrazione tra produzione e trasporto.

Sulla manutenzione delle grandi infrastrutture, Alessandro Zanatta (Pilosio Srl) presenta in anteprima Flydeck, piattaforma sospesa per l’intradosso dei viadotti, pensata per incrementare sicurezza ed efficienza nelle attività di risanamento.

Il Gruppo Imer, con Giacomo Roberto Perego, propone un impianto per la vendita self-service di calcestruzzo asciutto e semiasciutto e una gamma di vibroformatrici automatiche con stampi intercambiabili, riducendo complessità e tempi di produzione.

Il tema della sicurezza resta trasversale. Luca Ghersoni (Agres) ricorda che “la problematica principale riguarda la sicurezza degli operatori che utilizzano queste macchine”, mentre Andrea Binda (Autovictor Srl) indica nei modelli organizzativi integrati – un unico referente per mezzi, manodopera e montaggio – la via per cantieri più governabili e meno esposti alle criticità dei subappalti.

Il Gic si configura così come piattaforma di confronto e acceleratore di modernizzazione per tutta la filiera italiana ed europea del calcestruzzo.

Dalla vetrina fieristica ai cantieri: gli impatti futuri per il settore

Le soluzioni emerse al Gic 2026 anticipano una trasformazione profonda dei cantieri: più digitali, industrializzati e integrati.

Automazione, IA e prefabbricazione avanzata prefigurano opere più resilienti ai sismi, cicli manutentivi più prevedibili e minori tempi di fermo impianto.

La combinazione tra trasporto eccezionale, veicoli “application fit” e piattaforme sospese come Flydeck ridisegna l’intero ciclo di vita delle infrastrutture, dalla produzione al mantenimento in esercizio.

Per il sistema europeo delle costruzioni, la scommessa sarà trasformare queste innovazioni in standard diffusi, rafforzando al contempo formazione tecnica, sicurezza e governance delle informazioni sensibili, in linea con gli obiettivi di autonomia strategica e competitività dell’Unione.

FAQ

Cosa sono le Giornate Italiane del Calcestruzzo Gic 2026?

Le Giornate Italiane del Calcestruzzo sono una mostra-convegno europea su macchine, tecnologie, prefabbricazione, demolizione, trasporto e riciclo legati al calcestruzzo.

Quali innovazioni digitali sono state presentate al Gic 2026?

Al Gic 2026 sono stati presentati sistemi di automazione, manutenzione predittiva e l’operatore digitale Merlin basato su intelligenza artificiale per supportare la gestione degli impianti.

In che modo la prefabbricazione migliora la sicurezza sismica?

La prefabbricazione con nodo a umido consente strutture monolitiche ad alte prestazioni, aumentando la continuità strutturale e migliorando significativamente la risposta sismica degli edifici prefabbricati.

Qual è il ruolo della logistica nel trasporto del prefabbricato?

La logistica specializzata permette il trasporto sicuro di elementi fino a 30 metri, riducendo rischi operativi, tempi di montaggio in cantiere e costi complessivi di progetto.

Da quali fonti è stata ricavata la notizia sul Gic 2026?

La notizia è stata elaborata sulla base di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.