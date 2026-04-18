michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Carabinieri ricostruiscono in 3D il cunicolo della rapina in banca sotto il caveau di Napoli

Carabinieri ricostruiscono in 3D il cunicolo della rapina in banca sotto il caveau di Napoli

Gic 2026, il calcestruzzo intelligente ridisegna cantieri e infrastrutture europee

Chi: produttori di macchinari, imprese di prefabbricazione, operatori logistici, istituzioni e associazioni di settore riuniti alle Giornate Italiane del CalcestruzzoItalian Concrete Days.
Che cosa: presentazione di tecnologie digitali, automazione e nuovi modelli organizzativi per una filiera del calcestruzzo più sicura, efficiente e competitiva.
Dove: quartiere fieristico Piacenza Expo.

Quando: sesta edizione del Gic 2026, in corso fino al 18 aprile 2026.
Perché: rafforzare il ruolo strategico dell’innovazione nelle costruzioni e nelle infrastrutture europee, migliorando sicurezza, qualità strutturale, continuità operativa e gestione dei cantieri.

In sintesi:

  • Al Gic 2026 debutta il calcestruzzo “intelligente” tra automazione, IA e manutenzione predittiva.
  • Innovazioni per sicurezza degli operatori, riduzione dei fermi impianto e cantieri più efficienti.
  • Prefabbricazione evoluta e trasporti speciali spingono opere ad alte prestazioni e risposta sismica.
  • Istituzioni e imprese indicano l’innovazione come leva competitiva per l’Europa delle infrastrutture.

Automazione, IA e prefabbricazione avanzata al centro del Gic 2026

Il dibattito istituzionale al Gic 2026 è incardinato sul ruolo dell’innovazione per la competitività europea. “Nei momenti di crisi servono decisioni condivise su norme e innovazione nell’edilizia”, evidenzia Paola De Micheli, già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicando l’innovazione come priorità geopolitica per l’Europa.
Nel convegno “Materiale concreto per gli aeroporti del futuro”, il generale Mario Sciandra (ministero della Difesa) chiede un cambio di approccio nella gestione delle opere pubbliche, con maggiore attenzione a sicurezza, riservatezza dei dati e procedure di affidamento più selettive e snelle.

Sul terreno operativo, la parola chiave è automazione. Mariangela Marconi (Conpaviper) sottolinea che “l’automazione dei macchinari consente di ridurre l’errore umano e aumentare la sicurezza”. Fabio Carollo (Euromecc) parla di investimenti in automazione e manutenzione predittiva per aumentare affidabilità e continuità produttiva, mentre Andrea Marcantonini (Mct Italy) presenta l’operatore digitale Merlin, sistema di intelligenza artificiale che suggerisce in tempo reale le migliori condizioni di funzionamento degli impianti.

L’innovazione riguarda anche il prodotto finito. Daniele Craighero (Sterchele Group) spiega che la prefabbricazione con nodo a umido consente strutture monolitiche ad alte prestazioni, con benefici sulla risposta sismica e sulla qualità costruttiva.
Sul fronte componenti, Gianni Cardoni (Sicoma Srl) presenta mescolatori a doppio asse orizzontale progettati per semplificare e velocizzare anche la manutenzione straordinaria.

La logistica specializzata diventa elemento strategico della filiera. Imad Oudad (Tagliaferri Giuliano Srl) evidenzia che trasportare in sicurezza travi prefabbricate fino a 30 metri migliora l’efficienza di cantiere.
Nel comparto veicoli industriali, Simone Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia) introduce l’“application fit”: camion pronti di fabbrica per allestimenti dedicati al calcestruzzo, aumentando flessibilità e integrazione tra produzione e trasporto.

Sulla manutenzione delle grandi infrastrutture, Alessandro Zanatta (Pilosio Srl) presenta in anteprima Flydeck, piattaforma sospesa per l’intradosso dei viadotti, pensata per incrementare sicurezza ed efficienza nelle attività di risanamento.
Il Gruppo Imer, con Giacomo Roberto Perego, propone un impianto per la vendita self-service di calcestruzzo asciutto e semiasciutto e una gamma di vibroformatrici automatiche con stampi intercambiabili, riducendo complessità e tempi di produzione.

Il tema della sicurezza resta trasversale. Luca Ghersoni (Agres) ricorda che “la problematica principale riguarda la sicurezza degli operatori che utilizzano queste macchine”, mentre Andrea Binda (Autovictor Srl) indica nei modelli organizzativi integrati – un unico referente per mezzi, manodopera e montaggio – la via per cantieri più governabili e meno esposti alle criticità dei subappalti.
Il Gic si configura così come piattaforma di confronto e acceleratore di modernizzazione per tutta la filiera italiana ed europea del calcestruzzo.

Dalla vetrina fieristica ai cantieri: gli impatti futuri per il settore

Le soluzioni emerse al Gic 2026 anticipano una trasformazione profonda dei cantieri: più digitali, industrializzati e integrati.
Automazione, IA e prefabbricazione avanzata prefigurano opere più resilienti ai sismi, cicli manutentivi più prevedibili e minori tempi di fermo impianto.

La combinazione tra trasporto eccezionale, veicoli “application fit” e piattaforme sospese come Flydeck ridisegna l’intero ciclo di vita delle infrastrutture, dalla produzione al mantenimento in esercizio.
Per il sistema europeo delle costruzioni, la scommessa sarà trasformare queste innovazioni in standard diffusi, rafforzando al contempo formazione tecnica, sicurezza e governance delle informazioni sensibili, in linea con gli obiettivi di autonomia strategica e competitività dell’Unione.

FAQ

Cosa sono le Giornate Italiane del Calcestruzzo Gic 2026?

Le Giornate Italiane del Calcestruzzo sono una mostra-convegno europea su macchine, tecnologie, prefabbricazione, demolizione, trasporto e riciclo legati al calcestruzzo.

Quali innovazioni digitali sono state presentate al Gic 2026?

Al Gic 2026 sono stati presentati sistemi di automazione, manutenzione predittiva e l’operatore digitale Merlin basato su intelligenza artificiale per supportare la gestione degli impianti.

In che modo la prefabbricazione migliora la sicurezza sismica?

La prefabbricazione con nodo a umido consente strutture monolitiche ad alte prestazioni, aumentando la continuità strutturale e migliorando significativamente la risposta sismica degli edifici prefabbricati.

Qual è il ruolo della logistica nel trasporto del prefabbricato?

La logistica specializzata permette il trasporto sicuro di elementi fino a 30 metri, riducendo rischi operativi, tempi di montaggio in cantiere e costi complessivi di progetto.

Da quali fonti è stata ricavata la notizia sul Gic 2026?

La notizia è stata elaborata sulla base di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache