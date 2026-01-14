Carlo Conti sorprende Sanremo: perché l’ipotesi Madonna è un miraggio e cosa succede davvero

Carlo Conti chiude la porta all’ipotesi Madonna sul palco di Sanremo, definendola “impraticabile”. L’annuncio arriva durante un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia, dove il direttore artistico ha spiegato l’origine del fraintendimento.

Secondo Conti, il “cortocircuito” mediatico nasce dall’esibizione della popstar con “La bambola” di Patty Pravo, in gara al Festival, che ha alimentato aspettative non fondate. “Non credo sia percorribile questa strada”, ha chiarito con fermezza, smontando i rumors circolati nelle ultime ore.

La scelta di intervenire pubblicamente punta a evitare speculazioni e a riportare il focus sulla linea editoriale della kermesse, che resta ancorata a coerenza artistica e sostenibilità organizzativa. Nessuna trattativa in corso, nessun invito formale: la presenza di Madonna non rientra nel perimetro del Festival 2026 delineato da Conti.

Preparativi e stato d’animo alla vigilia del festival

Per il suo quinto Festival di Sanremo, Carlo Conti descrive un lavoro senza pause: la macchina organizzativa riparte “il giorno dopo” la chiusura dell’edizione precedente, con una pianificazione che integra cast, struttura televisiva e gestione dei tempi.

La routine è scandita da riunioni editoriali, prove tecniche e coordinamento con regia e autori, in un perimetro operativo che privilegia rigore e tempi certi per evitare imprevisti. La produzione procede a ciclo continuo, con verifiche su scaletta, luci, audio e flussi social, per allineare storytelling e resa live.

Alla vigilia, però, Conti mantiene un approccio disteso: durante le cinque serate si definisce “rilassato”, mentre l’adrenalina cresce per molti. In questo clima, conserva un tono leggero scambiandosi messaggi con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, segnando un contrappunto alla tensione del backstage.

Il traguardo personale resta l’eco post-evento: finito il festival, il conduttore accende la radio e ascolta i brani in rotazione, parametro indicativo della tenuta editoriale e dell’impatto discografico della rassegna. Un indicatore misurabile che riassume l’obiettivo: trasformare la gara in successo pop e continuità d’ascolto.

Pausini alla conduzione e chiave dell’improvvisazione

Carlo Conti racconta come ha coinvolto Laura Pausini nella conduzione delle cinque serate, puntando sulla sua energia e sul desiderio dichiarato di mettersi alla prova. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare la spontaneità della cantante, elemento che Conti considera determinante per l’equilibrio del racconto televisivo.

La strategia autoriale privilegia spazi senza copione, con dialoghi e interazioni affidati all’improvvisazione per preservare ritmo e autenticità. “Nulla di scritto” diventa un principio operativo: la conduzione si adatta al flusso live, modulando tempi e registri in funzione dell’andamento della gara.

Il tandem punta a una conduzione agile e non ingessata, con interventi brevi, ironici e funzionali alla scaletta. Per Conti, estrarre il lato più naturale di Laura Pausini potrà rappresentare la leva vincente per tenere insieme spettacolo, emozione e continuità televisiva.

FAQ

  • Perché è stata scelta Laura Pausini alla conduzione?
    Per valorizzarne spontaneità, energia e capacità di dialogo in diretta.
  • Qual è l’approccio alla scrittura dei testi?
    Prevalenza di momenti senza copione, con ampio uso di improvvisazione guidata.
  • Come si integra l’improvvisazione con la scaletta?
    Interventi brevi e dinamici, adattati al ritmo della gara e ai tempi televisivi.
  • Quale ruolo mantiene Carlo Conti sul palco?
    Supervisione del timing e mediazione tra show, gara e flusso narrativo.
  • Che benefici comporta l’assenza di script rigidi?
    Maggiore autenticità, reattività al live e coinvolgimento del pubblico.
  • Laura Pausini sarà presente in tutte le serate?
    Sì, l’affiancamento è previsto per tutte e cinque le serate.
  • Qual è la fonte delle dichiarazioni?
    Intervento di Carlo Conti alla Scuola di giornalismo di Perugia, riportato da askanews.

