Home / NEWS / Nadia Farès muore dopo grave incidente in piscina, inutili i tentativi dei medici in ospedale

Morte di Nadia Farès, cosa è accaduto all’attrice a Parigi

La morte dell’attrice francese Nadia Farès, 57 anni, colpisce il mondo del cinema europeo. È deceduta all’ospedale della Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era ricoverata da domenica scorsa, dopo essere stata trovata priva di sensi l’11 aprile sul fondo della piscina di un club privato della capitale francese.

Le figlie Shana e Cylia Chasman hanno annunciato la scomparsa, ricordandola come grande artista e, soprattutto, come madre.

Un’indagine della polizia parigina è in corso per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità, al momento escluse dai primi accertamenti.

In sintesi:

Nadia Farès è morta a 57 anni all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi.

è morta a 57 anni all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi. L’attrice è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina privata.

La polizia francese indaga, ma finora non emergono ipotesi di reato.

Star de “I fiumi di porpora”, ha avuto una carriera internazionale tra cinema e tv.

Secondo le prime ricostruzioni, Nadia Farès avrebbe perso conoscenza all’improvviso durante il nuoto, restando sott’acqua per alcuni minuti prima di essere notata.

Soccorsa sul posto, è stata rianimata e trasferita d’urgenza alla Pitié-Salpêtrière, dove i medici l’hanno ricoverata in terapia intensiva e posta in coma farmacologico nel tentativo di stabilizzarne le condizioni.

I media francesi riferiscono che gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per accertare cause e circostanze dell’episodio, ma al momento non sarebbero emersi elementi di responsabilità penale, né indizi di gesto volontario o di terze persone.

La carriera internazionale di Nadia Farès tra Francia e cinema di genere

Nata a Marrakech il 20 dicembre 1968, di origini marocchine e armene, Nadia Farès si era trasferita da giovane a Nizza e poi a Parigi per studiare recitazione e intraprendere la carriera artistica.

Debutta in televisione nei primi anni Novanta con serie popolari francesi come “Navarro” e “L’exilé”, entrando progressivamente nel circuito audiovisivo nazionale.

Il passaggio al cinema avviene con il thriller “Elles n’oublient jamais” (1994), che ne evidenzia subito il profilo adatto al cinema di genere.

La consacrazione arriva nel 2000 con “I fiumi di porpora” di Mathieu Kassovitz, al fianco di Jean Reno e Vincent Cassel, tratto dal romanzo di Jean-Christophe Grangé, film che le garantisce notorietà internazionale.

Seguono ruoli in pellicole come “Nido di vespe” (2002), “L’ex-femme de ma vie” (2005) e il thriller americano “Rogue – Il solitario” (2007).

Dopo una pausa per dedicarsi alla famiglia, nel 2016 torna in primo piano con la serie “Marseille” di Netflix, al fianco di Gérard Depardieu, proseguendo con progetti come “Les Ombres rouges” (2019), “La Promesse” (2021), “Luther” (2021), “Haters” (2021) e “On the Line” (2022) con Mel Gibson.

L’eredità artistica e le possibili ricadute sul dibattito sicurezza

La scomparsa di Nadia Farès apre anche interrogativi sulle misure di sicurezza e di sorveglianza nei complessi sportivi privati francesi, tema che potrebbe entrare nell’agenda politica e regolatoria.

Parallelamente, la sua morte rilancia l’interesse su una filmografia che ha contribuito a diffondere il thriller francese nel mercato globale, tra cinema di genere e serialità.

La rivalutazione critica delle sue interpretazioni, in particolare in “I fiumi di porpora” e “Marseille”, appare destinata a consolidarne l’immagine di figura ponte tra industria audiovisiva francese e produzioni internazionali.

FAQ

Chi era Nadia Farès e perché era nota al grande pubblico?

Era un’attrice franco-marocchina, nota soprattutto per “I fiumi di porpora” e numerose serie televisive francesi e internazionali.

Dove e quando è morta l’attrice Nadia Farès?

È morta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, pochi giorni dopo il malore in piscina dell’11 aprile 2026.

Cosa sappiamo sulle cause del malore in piscina di Nadia Farès?

È noto che ha perso conoscenza improvvisamente mentre nuotava; le cause esatte sono ancora oggetto d’indagine medica e giudiziaria.

Quali sono i film più importanti della carriera di Nadia Farès?

I titoli più rilevanti includono “I fiumi di porpora”, “Nido di vespe”, “Rogue – Il solitario” e la serie “Marseille”.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Nadia Farès?

La notizia deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.