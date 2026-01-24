Brigitte Nielsen rompe il silenzio, figlio dimenticato rivela segreti, abbandono, nome cambiato e amore che salva dalla strada

Brigitte Nielsen, il figlio Killian: «Non la vedo da due anni, ha cambiato il mio nome quando ero piccolo. Ho dormito in mezzo alla strada, salvo grazie alla fidanzata Laura»

Killian Nielsen confessa di non vedere la madre Brigitte Nielsen da due anni e di sentire un vuoto costante nella sua vita. Racconta che il distacco è nato da «incomprensioni» mai davvero chiarite, che hanno progressivamente incrinato il rapporto fino al silenzio. Le sue parole a Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, tradiscono emozione e rimpianto, mentre rivendica di avere «sempre le porte aperte» per lei.

Ricostruendo il passato, il 36enne ripercorre i frequenti spostamenti tra Europa e Stati Uniti e i diversi matrimoni della madre, che lo avrebbero fatto sentire spesso fuori posto. L’immagine pubblica dell’attrice, icona del cinema anni Ottanta, contrasta con quella privata, segnata da fragilità e distanza affettiva. Nelle sue frasi emerge il desiderio di riconciliazione e di una normalità familiare mai davvero vissuta.

Oggi dice di volere soltanto una possibilità di incontro, anche breve, per ricominciare. Sostiene che non sia mai troppo tardi per ricostruire, purché ci sia ascolto da entrambe le parti. Il suo appello resta semplice: rivedere la madre e sentirsi, finalmente, figlio.

Il nome cambiato e i fantasmi del passato

Durante l’intervista, l’uomo rivela di aver scoperto da una fotografia che il suo vero nome all’anagrafe era Marcus. Secondo il suo racconto, la madre avrebbe deciso di chiamarlo Killian senza formalizzare la modifica, gettandolo in una confusione identitaria durata anni. Da quella rivelazione, afferma, è iniziata una ricerca dolorosa sulle proprie origini e sulla figura del padre biologico.

Sostiene che la madre gli avrebbe impedito di incontrare il genitore, perché all’epoca l’uomo si trovava in carcere. Questo divieto, racconta, avrebbe alimentato domande irrisolte e un senso di abbandono difficile da elaborare. Nel suo racconto emergono continui spostamenti, nuovi compagni della madre e la percezione di non avere un punto fermo familiare.

Il 36enne ricorda inoltre i periodi più bui dell’attrice, segnati, a suo dire, dall’alcolismo. Dice di rientrare da scuola e trovarla «in condizioni che spezzavano il cuore», provando a sostenerla con i mezzi di un adolescente. Quelle immagini, afferma, lo avrebbero segnato a lungo, contribuendo al suo stesso rapporto distorto con l’alcol.

Dalla strada alla rinascita con Laura

Crescendo lontano dalla madre, l’uomo racconta di essere sprofondato a sua volta nella dipendenza. Descrive quel periodo come «un tunnel senza vie d’uscita», che lo ha portato a perdere casa, stabilità e dignità, fino a dormire letteralmente in strada. L’emarginazione, combinata alla solitudine affettiva, avrebbe aggravato il quadro, alimentando vergogna e auto-distruzione.

La svolta arriva con l’incontro con Laura, la compagna che definisce la sua salvezza. Secondo il suo racconto, lei lo avrebbe aiutato ad allontanarsi dall’alcol, supportandolo nei momenti di crisi e accompagnandolo in un percorso di recupero. Con il tempo, spiega, il legame di cura si è trasformato in amore e progetto di vita condiviso.

Oggi attribuisce alla fidanzata il merito di averlo strappato alla strada, parlando di un «intervento mandato dal cielo». Ribadisce di voler costruire un futuro più stabile, mettendo al centro sobrietà, lavoro e relazioni sane. In questo quadro, resta il desiderio di poter includere, un giorno, anche la madre nel suo nuovo equilibrio.

