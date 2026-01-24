Crans sconvolge ancora: nel locale avvolto dalle fiamme i camerieri restano al lavoro come nulla fosse

Crans sconvolge ancora: nel locale avvolto dalle fiamme i camerieri restano al lavoro come nulla fosse

Nuovo video choc di Crans: mentre il fuoco avvampa, i camerieri continuano a lavorare

Le nuove immagini dall’interno del locale

Nel nuovo filmato girato all’interno del Le Constellation di Crans-Montana si vedono camerieri e clienti continuare la coreografia con le bottiglie di champagne mentre il soffitto è già intaccato dalle fiamme. Le scintille delle candele pirotecniche illuminano la sala, la musica resta alta, nessun annuncio, nessuna evacuazione organizzata.

Il video, secondo gli inquirenti, sarebbe stato registrato circa un minuto dopo l’innesco del rogo, quando il fuoco ha cominciato a divorare la schiuma fonoassorbente del controsoffitto, materiale altamente infiammabile. Nel caos di luci e laser, le lingue di fuoco appaiono sullo sfondo e sembrano inizialmente parte dello spettacolo.

Le immagini stanno facendo il giro dei social e alimentano l’interrogativo chiave per gli investigatori: perché, nonostante i primi segnali evidenti di pericolo, all’interno del locale tutto ha continuato a funzionare come se nulla stesse accadendo.

Il minorenne italiano e gli ultimi istanti prima della fuga

A consegnare il video alla tv francese BFM e poi agli inquirenti è stato un minorenne italiano, presente nel locale la notte della tragedia. Il ragazzo, tra i primi a intuire la gravità della situazione, racconta di aver afferrato un amico e di essersi diretto verso l’uscita mentre la folla continuava a ballare.

Una volta all’esterno, il giovane ha chiamato il numero di emergenza 144 alle 01:29, segnalando l’incendio e indicando con precisione la posizione del locale. Nel frattempo, all’interno, le fiamme si propagavano con una rapidità impressionante fino a raggiungere il piano superiore nel giro di uno o due minuti.

Il video mostra in testa alla fila dei camerieri Cyane Panine, la giovane francese poi deceduta, con casco integrale e in spalla a un collega, circondata da scintille. Secondo la testimonianza della collega Louise, sopravvissuta, nessuno avrebbe colto per tempo la minaccia reale rappresentata dalle candele pirotecniche a contatto con il soffitto.

Scarcerazione, polemiche e domande sulla giustizia

Pochi minuti dopo la diffusione del filmato, è arrivata la notizia della scarcerazione del proprietario del locale, Jacques Moretti, dietro pagamento di una cauzione di 200mila franchi svizzeri. La decisione della magistratura del canton Vallese ha scatenato un’ondata di indignazione in Italia e in Svizzera.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di un segnale inaccettabile: secondo le sue parole, per quella cifra “si è venduta la giustizia nel cantone”, definendo la scelta una “offesa a tutto il popolo italiano”. Le famiglie delle vittime chiedono chiarimenti sulle condizioni di sicurezza del locale e sulle autorizzazioni concesse.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la catena di responsabilità: gestione delle candele pirotecniche, materiali utilizzati per il soffitto, vie di fuga, addestramento del personale. Il nuovo video, ora agli atti, diventa un tassello fondamentale per stabilire se vi siano state negligenze gravi o sottovalutazioni del rischio.

FAQ

D: Cosa mostra esattamente il nuovo video diffuso da BFM?
R: Riprende camerieri e clienti che proseguono lo spettacolo con champagne e candele pirotecniche mentre il soffitto del Le Constellation è già in fiamme.

D: Chi ha girato il video all’interno del locale di Crans-Montana?
R: Un minorenne italiano, che è riuscito a uscire in tempo e ha poi consegnato il file alle autorità e all’emittente BFM.

D: Quanto tempo dopo l’innesco è stato registrato il filmato?
R: Secondo le stime degli inquirenti, circa un minuto dopo l’inizio del rogo sul soffitto del locale.

D: Chi è la cameriera riconoscibile nelle immagini virali?
R: Si tratta di Cyane Panine, cameriera francese deceduta nella tragedia, visibile sulle spalle di un collega con casco integrale.

D: Come si è comportato il minorenne italiano dopo l’uscita dal locale?
R: Ha chiamato il 144 alle 01:29, ha indicato la posizione del locale e ha prestato i primi aiuti alle persone ustionate che riuscivano a fuggire.

D: Qual è la posizione delle autorità svizzere sulla scarcerazione di Jacques Moretti?
R: La magistratura ha disposto la liberazione dietro cauzione di 200mila franchi, mantenendo comunque aperta l’inchiesta penale.

D: Perché le parole di Antonio Tajani hanno suscitato clamore?
R: Il ministro Antonio Tajani ha accusato il cantone di aver “venduto la giustizia”, giudicando la scarcerazione offensiva per le vittime e per gli italiani.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle immagini e delle prime ricostruzioni?
R: Le immagini inedite dall’interno del locale sono state diffuse in esclusiva dall’emittente francese BFM TV, riprese poi da numerosi media internazionali.

