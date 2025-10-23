Belve: Fagnani conquista una celebrità internazionale per un colpo sensazionale

il colpaccio di francesca fagnani: arriva rupert everett a belve

Francesca Fagnani firma un’acquisizione di rilievo per la nuova stagione di Belve, annunciando la partecipazione di Rupert Everett, attore britannico di fama internazionale, noto per la sua carriera che spazia da pellicole come Shakespeare in Love a My Policeman. Everett, figura iconica degli anni Ottanta, si è distinto anche per il coraggio con cui ha denunciato apertamente le discriminazioni nel mondo dello spettacolo, inclusa l’omofobia che ha subito durante la sua carriera hollywoodiana.

La presenza di Everett rappresenta un vero colpaccio per Fagnani e il suo programma, che si prepara ad offrire interviste di forte impatto in questa nuova edizione. Le registrazioni sono già partite, e la sua intervista promette di affrontare tematiche di grande attualità con la consueta incisività che caratterizza Belve. L’appuntamento è fissato per il 28 ottobre in prima serata su Rai 2, quando Everett si siederà sul celebre sgabello di fronte a Fagnani, pronto a rispondere alle sue domande senza filtri.

il ritorno di belve su rai 2 con un cast internazionale

Belve torna in prima serata su Rai 2 a partire dal 28 ottobre, promettendo una stagione ricca di ospiti di grande spessore e di profili diversi, capaci di stimolare il pubblico con conversazioni intense e sorprendenti. Il cast, selezionato con cura da Francesca Fagnani, si presenta come un mosaico di personalità e storie che spaziano dall’intrattenimento alla politica, passando per il cinema e la cultura popolare.

Tra gli ospiti che animeranno il programma, figurano nomi di rilievo come l’ex detenuta e ormai influencer Rita De Crescenzo, la raffinata icona cinematografica Isabella Rossellini, e la celebre showgirl Belen Rodriguez. Non mancheranno figure controverse e di ampio dibattito come l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, nonché interpreti capaci di spaziare tra mondi differenti come Simone Susinna e il cantante Adriano Pappalardo.

Con questa formula ampia e variegata, Belve si prepara a diventare ancora più internazionale, grazie alla partecipazione di Rupert Everett, che aggiunge un tocco di prestigio e internazionalità al programma. La nuova stagione si preannuncia dunque un evento televisivo che sovverte gli schemi, mettendo a confronto voci forti e originali in un dialogo schietto e senza compromessi.

rupert everett e la sua battaglia contro l’omofobia nel cinema e in italia

Rupert Everett non è solo un nome di rilievo nel panorama cinematografico internazionale, ma anche una voce autorevole nella lotta contro l’omofobia, problematica da lui stessa vissuta in prima persona nel mondo dello spettacolo. L’attore britannico ha più volte denunciato come l’industria cinematografica americana abbia emarginato gli artisti apertamente omosessuali, limitandone le opportunità lavorative e contribuendo a un clima discriminatorio che ha segnato negativamente la sua carriera.

In Italia, Everett ha espresso pubblicamente le sue preoccupazioni riguardo alla persistenza di atteggiamenti ostili verso le persone LGBTQ+. Nel 2018, in occasione della presentazione romana di The Happy Prince, ha sottolineato come, nonostante alcuni progressi, la società italiana resti ancora segnata da episodi di omofobia. Recentemente, in occasione della rassegna cinematografica di Maratea, ha riconosciuto un miglioramento generale nell’accettazione sociale ma ha anche messo in luce le criticità ancora presenti, specialmente nel contesto lavorativo e culturale, dove pregiudizi e barriere sottili continuano a limitare le possibilità di chi appartiene a minoranze sessuali.

L’intervento di Everett tocca inoltre una questione cruciale legata all’industria cinematografica: la rigidità degli stereotipi e il peso della politicizzazione delle identità, che condizionano le scelte artistiche. Pur mostrando ottimismo e speranza in una lenta ma necessaria apertura, l’attore rimane cauto e critico verso un sistema che fatica ad accogliere pienamente tutte le diversità, denunciando come la marginalizzazione delle persone LGBTQ+ sia ancora un fenomeno da combattere con determinazione.